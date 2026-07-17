Sjönk med fyra kilo plutonium: "En tidsinställd bomb"

Fyra år senare fanns planer att kapsla in det giftiga plutonium som finns i ubåtens torpeder.

Så blev det inte – och nu kommer larmsignalerna om ubåten.

”Kosmomolets är en tidsinställd bomb som tickar på havets botten. Om inget görs åt saken, och det snabbt, är vi alla i fara”, menar Den ryske aktivisten Dimitrij Litvinov.

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Två torpeder – fyra kilo plutonium

Ubåten vilar på 1,6 kilometers djup utanför Norges kust efter att ha sjunkit till följd av en brand.

Ombord på ubåten finns två torpeder med kärnstridsspetsar, vilket innebär en risk för att fyra kilo plutonium kan läcka ut i havet.

När branden på ubåten bröt ut 7 april 1989 lyckades besättningen få upp den till ytan, men sedan sjönk den efter att ha flutit i fem timmar, skriver BBC. 42 av de 69 besättningsmännen ombord fick betala med sina liv.

När så Komsomolets slog i havsbotten utanför norska kusten, slet en explosion upp ubåtens tryckskrov av titan. Det gjorde att havsvatten kom i kontakt med kärnvapen-torpederna.

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En forskningsexpedition, med ryska oceanografer, visade att delar av ubåtens skrov ”sprängts sönder och smulats sönder av explosionen, likt glas”.

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