Inte bara arv – fler miljardärer tjänar ihop sina egna förmögenheter

AI-boomen spelar in

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Utvecklingen innebär ett skifte jämfört med början av 2000-talet, då nära hälften av miljardärernas samlade förmögenheter kom från arv. I dag har den andelen sjunkit till omkring en fjärdedel.

Bland de entreprenörer som lyfts fram finns grundare inom teknik, finans, detaljhandel och livsmedel.

Den senaste tidens utveckling har inte enbart drivits av AI-boomen, även om företag som Nvidia och SpaceX bidragit till snabbt växande förmögenheter.

Analysen pekar på att även företag inom batteritillverkning, lyxvaror, e-handel och restaurangbranschen skapat nya miljardärer.

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Börsen har gjort fler rika

Tre faktorer lyfts fram som förklaringar till utvecklingen.

Den första är en lång period med stark börsutveckling, som kraftigt ökat värdet på grundares aktieinnehav.

Den andra är Kinas ekonomiska tillväxt, som lett till en kraftig ökning av antalet kinesiska miljardärer.

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Den tredje är spridningen av mobil internetanvändning, som gjort det möjligt för digitala företag att snabbt nå stora kundgrupper och skala upp sina verksamheter globalt.

Utvecklingen kan enligt analysen få betydelse för den politiska debatten om förmögenhetsskatter.

Argumentet att miljardärers förmögenheter i huvudsak bygger på arv eller politiska fördelar har blivit svagare i takt med att fler har byggt sina förmögenheter genom företagande.

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