För några år sedan hade nästan hälften av alla miljardärer fått sina förmögenheter i arv. Men det håller nu på att förändras.
Inte bara arv – fler miljardärer tjänar ihop sina egna förmögenheter
En allt större del av världens miljardärsförmögenheter har skapats genom entreprenörskap snarare än arv eller verksamheter med starka kopplingar till politisk makt.
Det visar en analys från The Economist.
Den bygger på data över omkring 7 000 miljardärer under de senaste 25 åren.
Fler miljardärer utan arv
Enligt analysen kommer nu omkring hälften av miljardärernas samlade förmögenheter från egenföretagare i konkurrensutsatta branscher. Det är den högsta andelen sedan mätningarna inleddes 2001.
Samtidigt har den del av förmögenheterna som härrör från arv eller sektorer där politiska kontakter ofta spelar stor roll minskat.
Tidningen klassificerar förmögenheter från bland annat gruvnäring, byggindustri, kasinon, råvaror och försvarsindustri som mindre konkurrensutsatta, eftersom verksamheterna ofta är beroende av tillstånd eller politiska beslut.
Även arv räknas till denna kategori, trots att arvingar inte nödvändigtvis har agerat otillbörligt.
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AI-boomen spelar in
Utvecklingen innebär ett skifte jämfört med början av 2000-talet, då nära hälften av miljardärernas samlade förmögenheter kom från arv. I dag har den andelen sjunkit till omkring en fjärdedel.
Bland de entreprenörer som lyfts fram finns grundare inom teknik, finans, detaljhandel och livsmedel.
Den senaste tidens utveckling har inte enbart drivits av AI-boomen, även om företag som Nvidia och SpaceX bidragit till snabbt växande förmögenheter.
Analysen pekar på att även företag inom batteritillverkning, lyxvaror, e-handel och restaurangbranschen skapat nya miljardärer.
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Börsen har gjort fler rika
Tre faktorer lyfts fram som förklaringar till utvecklingen.
Den första är en lång period med stark börsutveckling, som kraftigt ökat värdet på grundares aktieinnehav.
Den andra är Kinas ekonomiska tillväxt, som lett till en kraftig ökning av antalet kinesiska miljardärer.
Den tredje är spridningen av mobil internetanvändning, som gjort det möjligt för digitala företag att snabbt nå stora kundgrupper och skala upp sina verksamheter globalt.
Utvecklingen kan enligt analysen få betydelse för den politiska debatten om förmögenhetsskatter.
Argumentet att miljardärers förmögenheter i huvudsak bygger på arv eller politiska fördelar har blivit svagare i takt med att fler har byggt sina förmögenheter genom företagande.