Donald Trump pressar hälsominister Robert F. Kennedy Jr att krympa vaccinationsrekommendationerna för amerikanska barn och att driva frågan om ett påstått samband mellan vacciner och autism.
USA:s vaccinmotstånd kan sätta Södertälje i skottlinjen
Sambandet saknar vetenskapligt stöd, bland annat sedan en dansk registerstudie av över 600 000 barn i Annals of Internal Medicine 2019.
Dagens PS har bevakat Kennedys linje sedan han sommaren 2025 stoppade det amerikanska bidraget till vaccinalliansen Gavi.
Beslutet gäller inte i dag
Den 5 januari skar CDC ned rekommendationerna från 17 till 11 sjukdomar utan formell remiss. Den 16 mars stoppade en federal domstol i Massachusetts beslutet och återställde 2025 års schema.
Regeringen överklagade den 29 april, och den 29 maj undertecknade Trump exekutiv order 14407, som beordrar CDC och panelen ACIP att pröva underlaget på nytt.
Nedskärningen är alltså inte i kraft, enligt kongressens utredningstjänst CRS.
Danmark var mallen
Förebilden var det danska schemat, som presenterades för CDC:s vaccinpanel före beslutet, enligt CNN.
Danmark rekommenderar inte vaccin för rotavirus, hepatit A, meningokocker, influensa eller vattkoppor till alla barn. Sverige ger däremot hepatit B till alla spädbarn, med 95 procents täckning bland tvååringar, enligt Folkhälsomyndigheten.
Mässlingen är dock ett stort problem
Per den 23 juli hade USA registrerat 2 318 mässlingsfall i år, flest sedan 1991, enligt CDC. I 93 procent av fallen var patienten ovaccinerad eller hade okänd status.
MMR behölls bland de elva, så nedskärningen förklarar inte utbrotten. Tvådosskyddet vid skolstart har fallit till 92,5 procent från 95,2 procent läsåret 2019/20.
AstraZeneca och Södertälje
RSV och Hepatit B flyttades till riskgrupp. Spädbarnsskyddet Beyfortus tillverkas av AstraZeneca i Södertälje och distribueras av Sanofi, enligt produktresumén. Det är ett antikroppspreparat, inte ett vaccin, men står på samma schema.
Något politiskt genomslag syns dock ännu inte. Sanofi redovisade i första kvartalet ett amerikanskt tapp på 21,5 procent men förklarar det med lagereffekter och konkurrens från Mercks Enflonsia. Nästa besked kommer den 30 juli.
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