USA:s vaccinmotstånd kan sätta Södertälje i skottlinjen

Danmark var mallen

Förebilden var det danska schemat, som presenterades för CDC:s vaccinpanel före beslutet, enligt CNN.

Danmark rekommenderar inte vaccin för rotavirus, hepatit A, meningokocker, influensa eller vattkoppor till alla barn. Sverige ger däremot hepatit B till alla spädbarn, med 95 procents täckning bland tvååringar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Mässlingen är dock ett stort problem

Per den 23 juli hade USA registrerat 2 318 mässlingsfall i år, flest sedan 1991, enligt CDC. I 93 procent av fallen var patienten ovaccinerad eller hade okänd status.

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MMR behölls bland de elva, så nedskärningen förklarar inte utbrotten. Tvådosskyddet vid skolstart har fallit till 92,5 procent från 95,2 procent läsåret 2019/20.

AstraZeneca och Södertälje

RSV och Hepatit B flyttades till riskgrupp. Spädbarnsskyddet Beyfortus tillverkas av AstraZeneca i Södertälje och distribueras av Sanofi, enligt produktresumén. Det är ett antikroppspreparat, inte ett vaccin, men står på samma schema.

Något politiskt genomslag syns dock ännu inte. Sanofi redovisade i första kvartalet ett amerikanskt tapp på 21,5 procent men förklarar det med lagereffekter och konkurrens från Mercks Enflonsia. Nästa besked kommer den 30 juli.

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