Hajpade startupen tappar medgrundare: "Ohållbart tempo"

Men nu är det en annan av medgrundarna som får rubrikerna.

Lilian Weng lämnar nämligen företaget med omedelbar verkan. Beslutet kommer efter en längre period av hög arbetsbelastning och återkommande sjukdom.

Ohållbar arbetsbörda

I ett inlägg på X skriver Weng att tisdagen blir hennes sista arbetsdag på startupbolaget.

Weng uppger att hon under de senaste sju månaderna varit sjuk oftare än någon annan period i sitt liv och att den långvariga stressen och arbetsbördan blivit ohållbar.

Hon anger ingen specifik diagnos men beskriver att tempot i ett snabbväxande startupbolag inte längre är förenligt med hennes hälsa.

Hon övervägde att ta en mer avgränsad roll inom företaget men kom fram till att det inte skulle fungera. I stället planerar hon att söka en mer förutsägbar tjänst inom AI-sektorn utanför en medgrundarroll, enligt Business Insider.

Weng var tidigare vice vd med ansvar för forskning och säkerhet på OpenAI.

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