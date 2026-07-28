Det krävs mycket hårt arbete för att vara en del av AI-boomen i USA. För Lilian Weng på Thinking Machines Lab ledde det till dålig hälsa och hon hoppar nu av.
Hajpade startupen tappar medgrundare: "Ohållbart tempo"
AI-bolaget Thinking Machines Lab har fått mycket uppmärksamhet, inte minst eftersom en av grundarna var en tidigare högt uppsatt OpenAI-chef, Mira Murati.
Men nu är det en annan av medgrundarna som får rubrikerna.
Lilian Weng lämnar nämligen företaget med omedelbar verkan. Beslutet kommer efter en längre period av hög arbetsbelastning och återkommande sjukdom.
Ohållbar arbetsbörda
I ett inlägg på X skriver Weng att tisdagen blir hennes sista arbetsdag på startupbolaget.
Weng uppger att hon under de senaste sju månaderna varit sjuk oftare än någon annan period i sitt liv och att den långvariga stressen och arbetsbördan blivit ohållbar.
Hon anger ingen specifik diagnos men beskriver att tempot i ett snabbväxande startupbolag inte längre är förenligt med hennes hälsa.
Hon övervägde att ta en mer avgränsad roll inom företaget men kom fram till att det inte skulle fungera. I stället planerar hon att söka en mer förutsägbar tjänst inom AI-sektorn utanför en medgrundarroll, enligt Business Insider.
Weng var tidigare vice vd med ansvar för forskning och säkerhet på OpenAI.
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Har också jobbat på OpenAI
Hon anslöt till bolaget 2018 och arbetade bland annat med robotik, tillämpad AI-forskning och säkerhetssystem innan hon lämnade företaget i slutet av 2024.
Året därpå blev hon en av medgrundarna till Thinking Machines Lab.
Thinking Machines Lab arbetar med avancerade AI-modeller och har nyligen utvecklat Inkling, bolagets första modell med öppna modellvikter.
Mira Murati skriver på X att hon kommer att sakna Weng och att hon är glad över att kollegan väljer att prioritera sin hälsa.
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Har tappat mycket folk
Wengs besked följer flera liknande avhopp inom AI-branschen.
Tidigare i juli lämnade Fidji Simo sin heltidsroll som ansvarig för OpenAI AGI-verksamhet efter försämrade symptom från den kroniska sjukdomen POTS och gick över till en rådgivande deltidsroll.
Även xAI medgrundare Greg Yang drog tidigare i år ned på sitt operativa arbete efter att ha diagnostiserats med borrelia, vilket enligt honom själv lett till långvarig trötthet och försämrad arbetsförmåga.
Samtidigt har Thinking Machines Lab tappat flera nyckelpersoner sedan starten. Enligt Business Insider har 13 av bolagets 42 ursprungliga medarbetare lämnat företaget, däribland tre av sex medgrundare.