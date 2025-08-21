Ett Hem i Stockholm har vuxit från 12 till 24 rum – och från exklusivt townhouse till en av stadens mest lönsamma lyxhotell. Med en beläggning på 90 procent och en omsättning som passerat 118 miljoner kronor är Jeanette Mix satsning allt annat än hemtam. Här är berättelsen om hur en diskret adress i Lärkstaden blev en global snackis och en ekonomisk vinstmaskin.
Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin
Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin
Ett Hem i Stockholm har vuxit från 12 till 24 rum – och från exklusivt townhouse till en av stadens mest lönsamma lyxhotell. Med en beläggning på 90 procent och en omsättning som passerat 118 miljoner kronor är Jeanette Mix satsning allt annat än hemtam. Här är berättelsen om hur en diskret adress i Lärkstaden …
Lyxhotellet som dubblade på längden
När Ett Hem öppnade 2012 var det med tolv rum, en innergård och en känsla av att man bodde hos en väldigt förmögen vän i Lärkstaden. Tolv år senare är samma vän ännu rikare och ännu mer gästvänlig. Jeanette Mix, hotellets grundare och ägare, gjorde 2022 en ordentlig expansion: nu finns 24 rum, fler lounger, en större restaurang, trädgård och uteservering. Från ett exklusivt townhouse till något som börjar likna en herrgård med internationella ambitioner.
Expansionen med tydligt mål
Målet vid den stora expansionen 2022 var enkelt, nästan brutalt i sin tydlighet: att dubbla omsättningen från drygt 35 miljoner till minst 80 miljoner. Hur mycket som investerats i ny fastighet och ombyggnad höll Jeanette Mix hemligt. Men det behövs egentligen ingen kalkyl för att förstå att satsningen redan bär frukt. Beläggningsgraden under sommaren 2022 låg på imponerande 90 procent. I hotellvärlden är det ungefär som att göra hattrick i en VM-final – inte vardagsmat.
Resultaten talar
Och facit har blivit ännu bättre. 2024 landade omsättningen på nära 118 miljoner kronor och vinsten på 6,5 miljoner, ett rejält kliv uppåt från förluståret innan. Personalen har vuxit till 61 anställda, intäkterna stiger i takt med rumspriserna och råvarukostnaderna ligger stabilt. Expansionen gjorde alltså inte Ett Hem till något annat – bara till mer av samma.
Prislappen för känslan av hemma
Ett Hem är dyrt, men det är också själva poängen. Dubbelrum börjar runt 5 000 kronor per natt. Den största sviten – Residence Suite C på 75 kvadratmeter – kostar uppåt 32 000 kronor. För det får man inte bara linne på riktigt, utan också känslan av att Stockholm äntligen har ett hotell som kan mäta sig med Paris och London.
Ilse Crawfords fingeravtryck
Designen är fortfarande Ilse Crawfords, den dansk-engelska inredaren som förvandlat officerarnas 1910-talshus till en skandinavisk lyxmiljö. Loungen känns som ett bibliotek man aldrig vill lämna, matsalen är mer som en middagsbjudning än en hotellfrukost, och trädgården är Stockholms mest hemliga innergård – perfekt för ett glas vin när solen försvinner över taken.
Perfect Weekend Guide till Ett Hem
• Adress: Sköldungagatan 2, Lärkstaden, Stockholm
• Rummen: 24 totalt efter expansionen 2022
• Stil: Ilse Crawford-design – klassiskt townhouse möter internationell lyx
• Faciliteter: Lounger, restaurang, konferensdel, trädgård och uteservering
• Pris: Från cirka 5 000 kronor till cirka 32 000 kronor per natt
• Beläggning: 90 procent sommaren 2022
• Vem ska boka: Den som tycker att hemmet alltid ska vara bättre än borta
Källa: Dagens Juridik
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
