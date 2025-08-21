Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Expansionen med tydligt mål

Målet vid den stora expansionen 2022 var enkelt, nästan brutalt i sin tydlighet: att dubbla omsättningen från drygt 35 miljoner till minst 80 miljoner. Hur mycket som investerats i ny fastighet och ombyggnad höll Jeanette Mix hemligt. Men det behövs egentligen ingen kalkyl för att förstå att satsningen redan bär frukt. Beläggningsgraden under sommaren 2022 låg på imponerande 90 procent. I hotellvärlden är det ungefär som att göra hattrick i en VM-final – inte vardagsmat.

Resultaten talar

Och facit har blivit ännu bättre. 2024 landade omsättningen på nära 118 miljoner kronor och vinsten på 6,5 miljoner, ett rejält kliv uppåt från förluståret innan. Personalen har vuxit till 61 anställda, intäkterna stiger i takt med rumspriserna och råvarukostnaderna ligger stabilt. Expansionen gjorde alltså inte Ett Hem till något annat – bara till mer av samma.

Här dricker du morgonkaffe i en jugendvilla och viskar hemligheter bland sammet och konst.

Prislappen för känslan av hemma

Ett Hem är dyrt, men det är också själva poängen. Dubbelrum börjar runt 5 000 kronor per natt. Den största sviten – Residence Suite C på 75 kvadratmeter – kostar uppåt 32 000 kronor. För det får man inte bara linne på riktigt, utan också känslan av att Stockholm äntligen har ett hotell som kan mäta sig med Paris och London.

Ilse Crawfords fingeravtryck

Designen är fortfarande Ilse Crawfords, den dansk-engelska inredaren som förvandlat officerarnas 1910-talshus till en skandinavisk lyxmiljö. Loungen känns som ett bibliotek man aldrig vill lämna, matsalen är mer som en middagsbjudning än en hotellfrukost, och trädgården är Stockholms mest hemliga innergård – perfekt för ett glas vin när solen försvinner över taken.

Perfect Weekend Guide till Ett Hem

• Adress: Sköldungagatan 2, Lärkstaden, Stockholm

• Rummen: 24 totalt efter expansionen 2022

• Stil: Ilse Crawford-design – klassiskt townhouse möter internationell lyx

• Faciliteter: Lounger, restaurang, konferensdel, trädgård och uteservering

• Pris: Från cirka 5 000 kronor till cirka 32 000 kronor per natt

• Beläggning: 90 procent sommaren 2022

• Vem ska boka: Den som tycker att hemmet alltid ska vara bättre än borta

Källa: Dagens Juridik




