Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats på grillfesten med familj och vänner.
Veckans perfekta vintips: boxvinerna som klarar grillkvällen
Det är sommarfredag, grillen är tänd och någon har redan frågat om det finns mer is. Det är då boxvinet gör sitt bästa jobb. Inte som nödlösning, utan som ett praktiskt, generöst och helt rätt format när maten kommer i vågor.
Först något kallt medan glöden tar sig. Sedan sallader, fisk, kyckling, grönsaker och till sist ett rött vin som faktiskt klarar fläsk, lamm, nöt eller portabello.
På AVEQIA brukar gästerna få vara med i matlagningen. Samma idé fungerar hemma i trädgården. Låt någon röra ihop tomatemulsionen, någon pensla blomkålen med misosmör, någon skära citroner till grillen och någon hålla koll på glasen.
Här finns AVEQIA:s grillguide med tips, tillbehör och små restauranggrepp, från kololja till ramslöksmajonnäs och maräng bränd med grillkol.
Mat- och vintipset kommer från Mikael Björkqvist, matredaktör på AVEQIA. Han gillar drycker som gör maten bättre snarare än tvärtom. Poängen är inte att hitta ett enda rätt svar, utan att visa hur samma rätt kan få olika uttryck beroende på stil, ursprung och ambitionsnivå.
Här är fyra boxviner som gör grillkvällen enklare, roligare och lite mer genomtänkt
Grillens röda box: Merino Organic Red Wine 2024
Mörk frukt till glöd och glaze.
Merino Organic Red Wine kommer från Alentejo i södra Portugal, där touriga nacional, alicante bouschet och syrah ger mörka bär, krydda och den struktur som krävs för att möta grillens rök och yta.
I glaset finns plommon, björnbär och örter. Det här är ett vin som passar fläskkarré, lamm och misoglacerad blomkål lika bra som kvällens tomatemulsion.
Servera runt 16 grader.
Vitt till första glöden: Chavin Côtes de Gascogne 2025
Krusbär, lime och örter.
Mathilde Boulachins Chavin gör ett aromatiskt vitt vin från sydvästra Frankrike som väcker aptiten redan när glöden tar sig.
Här finns krusbär, svartvinbärsblad och lime, med en örtighet som lyfter allt grönt runt bordet. Häll upp till grillad sparris, citronpenslad fisk och örtslungad färskpotatis. Det är också ett vin som fungerar fint medan gästerna väntar på att maten ska bli klar.
Servera väl kylt, 8 till 10 grader.
Veckans perfekta vintips till grillat lamm
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som
Rosé till trädgårdsbordet: Puy Chéri Syrah Rosé 2025
Hallon, rabarber och grillad kyckling.
Puy Chéri Syrah Rosé är en syrahbaserad rosé från södra Frankrike med smak av hallon, rabarber och blodgrapefrukt.
Den är frisk nog att stå framme hela kvällen och smakrik nog att möta kycklingspett, lax och glaze med lite sötma. Det här är boxen som kan stå på bordet när alla fortfarande rör sig mellan kök, grill och trädgård.
Servera kallt, 8 till 10 grader.
Svalt rött till buffén: Mood Cinsault Grenache Noir 2025
Hallon, körsbär och grillade grönsaker.
Perdeberg Cellar i Sydafrika gör det här lätta röda vinet av handplockade druvor från torr, icke-bevattnad jord vid foten av Paardeberget.
I glaset finns hallon, körsbär och färska örter utan tyngd. Servera det svalt till korv, kyckling, grillad paprika eller grönsaker med örtolja och ramslöksmajonnäs.
Servera runt 16 grader.
Boxvinets styrka är inte bara volymen. Det är friheten. Du kan ha ett vitt vin i kylen, en rosé på is och ett rött som får stå svalt i skuggan. När maten ändrar riktning under kvällen följer glasen med.
Och om gästerna undrar vad de ska göra medan du grillar, ge dem en uppgift. Någon smakar av såsen, någon penslar grönsakerna, någon häller upp vinet. Det är så grillkvällen blir mindre väntan och mer måltid.
Veckans perfekta vintips, sotad makrill och viner med skärpa
Nu fortsätter Perfect Weekend med veckans vintips, för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som