Veckans perfekta vintips: boxvinerna som klarar grillkvällen

Grillens röda box: Merino Organic Red Wine 2024

ANNONS

Mörk frukt till glöd och glaze.

Merino Organic Red Wine kommer från Alentejo i södra Portugal, där touriga nacional, alicante bouschet och syrah ger mörka bär, krydda och den struktur som krävs för att möta grillens rök och yta.

I glaset finns plommon, björnbär och örter. Det här är ett vin som passar fläskkarré, lamm och misoglacerad blomkål lika bra som kvällens tomatemulsion.

Servera runt 16 grader.

Chavin Côtes de Gascogne 2025: 249 kr | art. 410808 | 3 000 ml

Vitt till första glöden: Chavin Côtes de Gascogne 2025

Krusbär, lime och örter.

Mathilde Boulachins Chavin gör ett aromatiskt vitt vin från sydvästra Frankrike som väcker aptiten redan när glöden tar sig.

Här finns krusbär, svartvinbärsblad och lime, med en örtighet som lyfter allt grönt runt bordet. Häll upp till grillad sparris, citronpenslad fisk och örtslungad färskpotatis. Det är också ett vin som fungerar fint medan gästerna väntar på att maten ska bli klar.

ANNONS

Servera väl kylt, 8 till 10 grader.

Puy Chéri Syrah Rosé 2025: 269 kr | art. 220908 | 3 000 ml

Rosé till trädgårdsbordet: Puy Chéri Syrah Rosé 2025

Hallon, rabarber och grillad kyckling.

Puy Chéri Syrah Rosé är en syrahbaserad rosé från södra Frankrike med smak av hallon, rabarber och blodgrapefrukt.

Den är frisk nog att stå framme hela kvällen och smakrik nog att möta kycklingspett, lax och glaze med lite sötma. Det här är boxen som kan stå på bordet när alla fortfarande rör sig mellan kök, grill och trädgård.

Servera kallt, 8 till 10 grader.

Mood Cinsault Grenache Noir 2025: 249 kr | art. 104308 | 3 000 ml



ANNONS

Svalt rött till buffén: Mood Cinsault Grenache Noir 2025

Hallon, körsbär och grillade grönsaker.

Perdeberg Cellar i Sydafrika gör det här lätta röda vinet av handplockade druvor från torr, icke-bevattnad jord vid foten av Paardeberget.

I glaset finns hallon, körsbär och färska örter utan tyngd. Servera det svalt till korv, kyckling, grillad paprika eller grönsaker med örtolja och ramslöksmajonnäs.

Servera runt 16 grader.

Fyra boxar, en grill och en trädgård där gästerna får vara med.

Boxvinets styrka är inte bara volymen. Det är friheten. Du kan ha ett vitt vin i kylen, en rosé på is och ett rött som får stå svalt i skuggan. När maten ändrar riktning under kvällen följer glasen med.

Och om gästerna undrar vad de ska göra medan du grillar, ge dem en uppgift. Någon smakar av såsen, någon penslar grönsakerna, någon häller upp vinet. Det är så grillkvällen blir mindre väntan och mer måltid.

ANNONS