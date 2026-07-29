Jättehajarna lockar turister – här kan du komma närmare än någon annanstans

Så nära att du nästan kan röra dem

Särskilt området kring Keem Beach på Achill Island i grevskapet Mayo har blivit känt bland naturälskare.

Här glider de flera ton tunga fiskarna långsamt fram alldeles intill klipporna och de vita sandstränderna. Med lite tur räcker det att ställa sig på en utsiktsplats för att se de stora fenorna bryta vattenytan.

Den som vill komma ännu närmare kan följa med på en båttur. Men reglerna är tydliga: båtarna ska hålla avstånd och stänga av motorn när hajarna närmar sig. Ofta är det faktiskt djuren själva som simmar fram för att nyfiket undersöka båten.

Från jakt till natursuccé

Det har inte alltid sett lika ljust ut för brugden.

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Under 1950- och 60-talen var Achill Island ett centrum för hajfiske. Hajarnas enorma lever användes för att utvinna olja till bland annat kosmetika och industriprodukter, medan fenorna exporterades till den asiatiska marknaden.

Den intensiva jakten gjorde att arten nästan utrotades.

I dag är läget betydligt bättre i irländska vatten. Sedan 2022 har brugden ett starkt lagligt skydd och det är förbjudet att jaga, skada eller störa djuren och deras lek- och födosöksområden.

Turistföretagen följer strikta regler och låter hajarna själva avgöra om de vill närma sig båtarna. Foto: Canva

Turism med respekt

Samtidigt har hajarna blivit en växande turistmagnet.

Lokala båtföretag erbjuder guidade turer där fokus ligger på djurens välbefinnande snarare än dramatiska närbilder. Förutom brugder får besökarna ofta se delfiner, sälar, havssulor och ibland även vikvalar.

Ingen tur kan garantera en haj, men när de väl dyker upp glömmer besökarna sällan mötet.

Flera resenärer berättar hur brugder simmat runt båten eller långsamt passerat under en paddleboard. Trots sin enorma storlek är de lugna och fullständigt ointresserade av människor.

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De enorma planktonblomningarna utanför Irlands kust lockar varje år tillbaka de sällsynta jättarna. Foto: Canva

Perfekt för naturälskare

Irland har länge varit känt för sin dramatiska kust och sitt rika djurliv, men brugderna har gett landet ännu ett starkt skäl att besöka ön.

För den som drömmer om en naturupplevelse utöver det vanliga är västkusten svårslagen. Här kan du stå på en klippa, blicka ner i det kristallklara vattnet – och plötsligt se en tio meter lång jätte glida förbi. Inte illa för en fisk som ser ut som ett sjömonster, men egentligen bara är ute efter dagens planktonbuffé.