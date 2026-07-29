Dubai var världens kanske hetaste turistdestination. Nu försöker emiratet köpa tillbaka resenärernas förtroende. Efter vårens iranska robotattacker och ett kraftigt ras i hotellbeläggningen lanseras ett nytt lockbete – invånare får belöningar värda upp till 8 000 kronor om de lyckas övertala släkt och vänner att semestra i Dubai.
Dubai betalar turister – upp till 8 000 kronor för att locka tillbaka besökare
Dubai har under flera år levt på bilden av en lyxig, trygg och solsäker destination. Men den bilden fick sig en rejäl törn när Iran i våras genomförde robot- och drönarattacker mot flera mål i Förenade Arabemiraten.
Som Perfect Weekend tidigare berättat har oron fått stora konsekvenser för turistnäringen. Hotell som tidigare låg kring 80 procents beläggning har under vissa perioder rasat mot omkring 10 procent, rapporterar CNN. Flera flygbolag stoppade tillfälligt sina flygningar och resevarningar från flera länder gäller fortfarande.
Upp till 8 000 kronor i belöning
Nu svarar Dubai med kampanjen ”A Dubai Invite”.
Invånare och medborgare i Förenade Arabemiraten som är över 18 år kan bjuda in upp till tre släktingar eller vänner från utlandet. Om gästerna bokar en resa till Dubai före den 31 oktober får den som skickat in inbjudan förmåner värda upp till 3 000 dirham – motsvarande cirka 8 000 svenska kronor.
Belöningarna består bland annat av hotellrabatter, restaurangerbjudanden och andra turistförmåner.
Tanken är enkel: människor litar mer på rekommendationer från familj och vänner än på glättiga reklamkampanjer.
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Flera desperata åtgärder
Det här är långt ifrån Dubais första försök att få fart på besöksnäringen igen.
Myndigheterna har redan tagit bort flera avgifter för hotell och restauranger för att göra semestern billigare. Samtidigt försöker turistorganisationen övertyga omvärlden om att flygplatser, hotell, restauranger och sevärdheter fungerar som vanligt.
Problemet är inte främst infrastrukturen – utan människors oro.
”Den psykologiska effekten”
Branschföreträdare menar att många fortfarande ser hela Mellanöstern som ett enda konfliktområde, även om situationen skiljer sig kraftigt mellan olika länder.
Det gör att många resenärer väljer bort regionen helt.
Samtidigt har flera ikoniska hotell fått skador efter attackerna och det välkända Burj Al Arab håller stängt för en omfattande renovering.
Från rekordår till motvind
Ironin är att allt detta kommer bara månader efter ett rekordår. Under 2025 tog Dubai emot nära 19,6 miljoner internationella besökare, den högsta siffran någonsin.
Nu hoppas myndigheterna att personliga rekommendationer ska göra det som marknadsföringskampanjer inte lyckats med – få semesterfirarna att återvända.
För Dubai handlar det inte bara om att fylla hotellrummen igen. Det handlar om att återvinna sin kanske viktigaste tillgång: ryktet som Mellanösterns tryggaste semesterparadis.
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