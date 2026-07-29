Dubai betalar turister – upp till 8 000 kronor för att locka tillbaka besökare

Som Perfect Weekend tidigare berättat har oron fått stora konsekvenser för turistnäringen. Hotell som tidigare låg kring 80 procents beläggning har under vissa perioder rasat mot omkring 10 procent, rapporterar CNN. Flera flygbolag stoppade tillfälligt sina flygningar och resevarningar från flera länder gäller fortfarande.

Hotell, restauranger, flygplatser och turistattraktioner står redo – nu återstår att övertyga resenärerna. (Foto: Altaf Qadri /AP/TT).

Upp till 8 000 kronor i belöning

Nu svarar Dubai med kampanjen ”A Dubai Invite”.

Invånare och medborgare i Förenade Arabemiraten som är över 18 år kan bjuda in upp till tre släktingar eller vänner från utlandet. Om gästerna bokar en resa till Dubai före den 31 oktober får den som skickat in inbjudan förmåner värda upp till 3 000 dirham – motsvarande cirka 8 000 svenska kronor.

Belöningarna består bland annat av hotellrabatter, restaurangerbjudanden och andra turistförmåner.

Tanken är enkel: människor litar mer på rekommendationer från familj och vänner än på glättiga reklamkampanjer.