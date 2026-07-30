När Thomas Cook kollapsade 2019 var Tyskland tvunget att kliva in och rädda Condor. Men nu säljer man sitt innehav.
Klassiskt charterbolag räddades av staten – nu säljs det
Det brittiska investmentbolaget Attestor planerar att ta över det fulla ägandet av det tyska charterbolaget Condor senast den 30 september.
Affären innebär att Attestor köper de återstående 49 procenten av bolaget från den tyska staten, enligt uppgifter till Reuters.
När köpet är slutfört blir Attestor ensam ägare till Condor.
Räddade bolaget från konkurs
Investmentbolaget räddade flygbolaget tillsammans med den tyska staten efter resekoncernen Thomas Cooks kollaps 2019 och den efterföljande coronapandemin.
Den tyska staten blev delägare genom flera räddningsinsatser och har sedan dess successivt minskat sitt ägande.
Attestor förvärvade redan 2021 en majoritetspost på 51 procent i Condor efter att flygbolaget återbetalat ett statligt garanterat lån tidigare än planerat.
I samband med affären investerade bolaget 200 miljoner euro i eget kapital och lovade ytterligare 250 miljoner euro för att modernisera och bygga ut flygplansflottan.
Enligt uppgifterna avser Attestor att genomföra köpet oavsett om man lyckas hitta en ny strategisk delägare innan tidsfristen löper ut.
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Har nästan 60 flygplan
På längre sikt är ambitionen dock att sälja en minoritetspost till ett större flygbolag eller en internationell flygkoncern som kan bidra till Condors fortsatta expansion.
Condors vd Peter Gerber har tidigare pekat ut flygbolag från Gulfregionen samt Turkish Airlines som tänkbara samarbetspartners.
Ett övertagande av Lufthansa bedöms däremot kunna möta större konkurrensrättsliga hinder.
Condor är ett av Tysklands största charterbolag och har en flotta på närmare 60 flygplan. Bolaget sysselsätter omkring 5 500 personer och transporterar nära 10 miljoner passagerare varje år.
Attestor och Condor har inte velat kommentera uppgifterna om den planerade affären.
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