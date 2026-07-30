Klassiskt charterbolag räddades av staten – nu säljs det

När köpet är slutfört blir Attestor ensam ägare till Condor.

Räddade bolaget från konkurs

Investmentbolaget räddade flygbolaget tillsammans med den tyska staten efter resekoncernen Thomas Cooks kollaps 2019 och den efterföljande coronapandemin.

Den tyska staten blev delägare genom flera räddningsinsatser och har sedan dess successivt minskat sitt ägande.

Attestor förvärvade redan 2021 en majoritetspost på 51 procent i Condor efter att flygbolaget återbetalat ett statligt garanterat lån tidigare än planerat.

I samband med affären investerade bolaget 200 miljoner euro i eget kapital och lovade ytterligare 250 miljoner euro för att modernisera och bygga ut flygplansflottan.

Enligt uppgifterna avser Attestor att genomföra köpet oavsett om man lyckas hitta en ny strategisk delägare innan tidsfristen löper ut.

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