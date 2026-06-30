Turkiet fortsätter att stärka sin position som ett av svenskarnas favoritresmål. Nu satsar TUI på den exklusiva semesterorten Bodrum med en ny direktlinje från Stockholm. Samtidigt öppnar ett nytt premiumhotell som ska locka resenärer som vill kombinera lyx, bad och god mat.
Turkiets lyxkust lockar fler svenskar – TUI öppnar ny direktlinje
Bodrum i Turkiet har länge varit en favorit bland turkar, britter och den internationella jetsetpubliken. Nu vill TUI göra destinationen mer tillgänglig även för svenska resenärer.
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Ny direktlinje från Arlanda
Från sommaren 2026 börjar det turkiska flygbolaget AJet flyga direkt mellan Stockholm-Arlanda och Bodrum. Även Köpenhamn får en direktförbindelse till den populära semesterorten vid Egeiska havet.
”Vi är mycket glada över att samarbeta med AJet, som delar vår syn på Bodrums starka tillväxtpotential. De nya rutterna stärker vårt erbjudande till Turkiet”, säger Stefan Baumert, Chief Commercial Officer på TUI Group.
Den nya linjen är en del av TUI:s ökade satsning på Turkiet, som de senaste åren blivit ett allt starkare alternativ till klassiska resmål som Spanien och Grekland.
Turkiets svar på Saint-Tropez
Bodrum brukar beskrivas som Turkiets motsvarighet till Saint-Tropez eller Mykonos.
Här möts vitkalkade hus, små gränder fyllda med bougainvillea, exklusiva strandklubbar och en marina där lyxyachter samsas med traditionella träbåtar, så kallade gulets. Samtidigt finns ett stort utbud av restauranger, historiska sevärdheter och små badvikar.
För den som vill kombinera Turkiet med Grekland går det dessutom att göra dagsutflykter till ön Kos.
Där sirenerna sjöng – och turisterna ännu inte hittat fram
Glöm Bodrum och Antalya. På Turkiets Egeiska kust finns en liten fiskeby där där sirenerna sjöng och historien är tusen år gammal. Tempot är lågt och
Nytt premiumhotell öppnar
Samtidigt öppnar TUI ett nytt premiumhotell längs Bodrumkusten.
Akra Didim Resort & Spa slog upp portarna under våren och erbjuder 359 rum och sviter, flera med privat pool eller jacuzzi. Hotellet satsar på gastronomi, spa och aktiviteter och håller öppet året runt.
För den som föredrar All Inclusive med fokus på träning och sport lyfter TUI även fram TUI Magic Life Bodrum, som ligger direkt vid stranden och erbjuder ett brett aktivitetsprogram.
Den ökade tillgängligheten kan göra Bodrum till ett av sommarens mest intressanta alternativ för svenskar som vill ha en mer exklusiv Medelhavssemester – men utan prisnivåerna på den franska eller grekiska Rivieran.
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