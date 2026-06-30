Turkiets lyxkust lockar fler svenskar – TUI öppnar ny direktlinje

Turkiets svar på Saint-Tropez

Bodrum brukar beskrivas som Turkiets motsvarighet till Saint-Tropez eller Mykonos.

Här möts vitkalkade hus, små gränder fyllda med bougainvillea, exklusiva strandklubbar och en marina där lyxyachter samsas med traditionella träbåtar, så kallade gulets. Samtidigt finns ett stort utbud av restauranger, historiska sevärdheter och små badvikar.

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För den som vill kombinera Turkiet med Grekland går det dessutom att göra dagsutflykter till ön Kos.

Bodrum beskrivs ofta som Turkiets svar på Saint-Tropez och Mykonos. Foto: Pressbild

Nytt premiumhotell öppnar

Samtidigt öppnar TUI ett nytt premiumhotell längs Bodrumkusten.

Akra Didim Resort & Spa slog upp portarna under våren och erbjuder 359 rum och sviter, flera med privat pool eller jacuzzi. Hotellet satsar på gastronomi, spa och aktiviteter och håller öppet året runt.

För den som föredrar All Inclusive med fokus på träning och sport lyfter TUI även fram TUI Magic Life Bodrum, som ligger direkt vid stranden och erbjuder ett brett aktivitetsprogram.

Den ökade tillgängligheten kan göra Bodrum till ett av sommarens mest intressanta alternativ för svenskar som vill ha en mer exklusiv Medelhavssemester – men utan prisnivåerna på den franska eller grekiska Rivieran.

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