Därför ökar inte din Krypto-portfölj i värde just nu – 5 hinder att ha koll på

1. Vinsthemtagningarna är inte över

Efter flera hundra procents uppgång hade många investerare enorma orealiserade vinster på bordet. När trenden väl vänder går det snabbt. Bitcoin har historiskt fallit kraftigt efter varje stor uppgångsfas, och det lärdomen sitter djupt. Säljarna är snabbare nu än de var förra gången.

Parallellt med detta har kryptojättens Strategys påtvingade försäljning under våren också bidragit till nedgången.

2. Världsläget straffar krypto-spekulation

Krig, högt oljepris och krympande förhoppningar om räntesänkningar har gjort marknaden defensiv. Och högre räntor är giftig cocktail för bitcoin: det blir dyrare att låna till spekulation, samtidigt som trygga räntebärande placeringar plötsligt konkurrerar på allvar.

3. Högre räntor = hårdare motvind

När det kostar mer att låna minskar lusten att spekulera, och bitcoin är en av de första tillgångarna som märker av det. Samtidigt har trygga räntebärande placeringar blivit ett reellt alternativ igen. Oron i världen håller centralbankerna på defensiven, med krympande förhoppningar om sänkningar som följd. Resultatet är en marknad som väljer bort risk – och bitcoin hamnar längst ut på den skalan.

4. Politisk motvind i USA

Förslag om ny kryptolagstiftning möter motstånd, inte minst från banksystemet. Osäkerheten kring stablecoins, reglering och gränsdragningen mellan råvaru- och värdepapperstillsyn skapar en riskpremie som marknaden ogillar. Politik som inte levererar är nästan lika illa som fientlig politik.

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5. Spekulanterna har fått annat i fokus