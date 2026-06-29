Kryptovalutor har halverats sedan rekordnivåerna i höstas. Det spekuleras friskt om en uppgång innan årsskiftet, men då behöver flera faktorer förändras. Just nu finns det minst fem faktorer som hindrar en uppgång.
Därför ökar inte din Krypto-portfölj i värde just nu – 5 hinder att ha koll på
Funderar du på hur bitcoin kunde dyka från 122,000 USD till 61,000 USD på mindre än ett år? Det finns inte en tydlig orsak. Istället är det en kombination av flera starka skäl som ställer till det.
1. Vinsthemtagningarna är inte över
Efter flera hundra procents uppgång hade många investerare enorma orealiserade vinster på bordet. När trenden väl vänder går det snabbt. Bitcoin har historiskt fallit kraftigt efter varje stor uppgångsfas, och det lärdomen sitter djupt. Säljarna är snabbare nu än de var förra gången.
Parallellt med detta har kryptojättens Strategys påtvingade försäljning under våren också bidragit till nedgången.
2. Världsläget straffar krypto-spekulation
Krig, högt oljepris och krympande förhoppningar om räntesänkningar har gjort marknaden defensiv. Och högre räntor är giftig cocktail för bitcoin: det blir dyrare att låna till spekulation, samtidigt som trygga räntebärande placeringar plötsligt konkurrerar på allvar.
3. Högre räntor = hårdare motvind
När det kostar mer att låna minskar lusten att spekulera, och bitcoin är en av de första tillgångarna som märker av det. Samtidigt har trygga räntebärande placeringar blivit ett reellt alternativ igen. Oron i världen håller centralbankerna på defensiven, med krympande förhoppningar om sänkningar som följd. Resultatet är en marknad som väljer bort risk – och bitcoin hamnar längst ut på den skalan.
4. Politisk motvind i USA
Förslag om ny kryptolagstiftning möter motstånd, inte minst från banksystemet. Osäkerheten kring stablecoins, reglering och gränsdragningen mellan råvaru- och värdepapperstillsyn skapar en riskpremie som marknaden ogillar. Politik som inte levererar är nästan lika illa som fientlig politik.
5. Spekulanterna har fått annat i fokus
Det är inte så att investerarna tappat sin riskvillighet. Problemet är att det finns ett antal andra alternativ för den som vill vara djärv. AI, rymden och fintech suger upp det kapital som annars kunnat ge bitcoin stöd. När alternativen glittrar lika starkt minskar trycket uppåt.
Blir det en uppgång för krypto mot slutet av året?
Men om vi vänder på steken: Vad skulle kunna få din kryptoportfölj att må bättre innan årets slut?
Memeburn har pratat med några kryptoanalytiker, och bland dem finns en viss optimism: Flera analytiker ser en uppgång till runt 100,000 USD under fjärde kvartalet 2026. Här pekar man bland annat på en tendens för krypto att nå bättre resultat under andra halvåret.
Andra orsaker till uppgång är ifall en eller flera makrofaktorer förändrar sig under resten av 2026. Ett stabilare läge mellan USA och Iran, lägre räntor och större investeringslust bland institutioner kan alla leda till en betydligt positivare situation.