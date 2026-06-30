Perfect Weekend Guide: Topp 7 i Vilnius

Vilnius har på kort tid vuxit fram som en av Baltikums mest spännande matstäder. Foto: Instagram Visit Vilnius

1. Gamla stan – en av Europas bäst bevarade

Börja där alla börjar. Vilnius gamla stad är en av norra Europas största medeltida stadskärnor och full av kyrkor, innergårdar och små kaféer. Här kan du vandra i timmar utan att behöva titta på kartan. Det är just när man går vilse som staden visar sin bästa sida, skriver NY Times.

2. Uzupis – Europas mest charmiga mikronation

På andra sidan floden ligger Uzupis – stadsdelen som utropade sig till en egen republik 1997. Här finns en egen konstitution, en president och mängder av gallerier, ateljéer och små barer. Atmosfären påminner lite om Christiania, men betydligt lugnare och mer elegant.

3. Gediminas torn – stadens bästa utsikt

Den korta promenaden upp till Gediminas torn är väl värd ansträngningen. Härifrån får du den klassiska panoramabilden över de röda hustaken, kyrktornen och de moderna skyskraporna på andra sidan floden. Kom gärna hit på kvällen när solen börjar gå ner.

Vilnius lockar allt fler weekendresenärer med prisvärda upplevelser, rik historia och en modern storstadspuls. Foto: Instagram Visit Vilnius

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4. Smaka på det nya litauiska köket

Vilnius har blivit ett av Baltikums hetaste matresmål. Flera restauranger kombinerar lokala råvaror med nordiska matlagningstekniker. Missa inte klassiker som cepelinai – stora potatisdumplings – eller den iskalla rosa rödbetssoppan šaltibarščiai som blivit något av stadens signaturrätt.

5. Lukiskesfängelset – från skräckfängelse till kulturhus

Det gamla fängelset från början av 1900-talet har fått ett nytt liv. Här arrangeras konserter, konstutställningar och guidade visningar genom de gamla cellerna. TV-tittare känner dessutom igen miljöerna från inspelningar av Netflix-serien Stranger Things.

6. Porten Gryningsporten – stadens historiska hjärta

Gryningsporten är den sista bevarade stadsporten från den gamla stadsmuren och ett av Litauens viktigaste pilgrimsmål. Kapellet ovanför porten lockar både troende och historieintresserade, medan kvarteren runt omkring bjuder på mysiga gränder och lokala marknader.

7. Öl, cocktails och sena kvällar

Litauerna tar sin ölkultur på stort allvar. Här finns traditionella ölkrogar med lokala hantverksöl sida vid sida med moderna cocktailbarer som håller internationell klass. Perfekt avslutning på en dag fylld av sightseeing – och dessutom till priser som känns ovanligt vänliga för svenska plånböcker.

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Naturen finns alltid nära i Vilnius, där promenadstråk och grönområden slingrar sig genom staden. Foto: Instagram Visit Vilnius

Perfect Weekend tycker

Vilnius är en stad som fortfarande känns upptäckt av alldeles för få svenskar. Den är billigare än många klassiska weekenddestinationer, maten blir bara bättre för varje år och stadens kreativa puls gör att den känns betydligt större än den faktiskt är. Åk nu – innan resten av Europa gör det.