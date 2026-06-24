När handleden säger stopp och Wimbledon försvinner ur kalendern finns det andra sätt att synas. Tennisstjärnan Carlos Alcaraz har missat både Franska öppna och Wimbledon på grund av skada, men under en helg i Marbella väckte han ändå uppmärksamhet. Den här gången handlade det inte om forehands eller serveess, utan om en Rolex värd mer än många villor.
Carlos Alcaraz pausar tennisen – men inte klocksamlandet
På ett padelarrangemang i den spanska solorten dök Alcaraz upp med ett brett leende, ny frisyr och en klocka som fick samlare att gnugga händerna.
Klockor som klår börsen – eller bara en dyr hobby?
Rolex, Patek Philippe och Audemars Piguet. För vissa är det bara klockor. För andra är det en biljett till en exklusiv klubb där väntelistor är längre än
En Rolex för finsmakare
På handleden satt en Rolex Daytona Le Mans 126525LN i roséguld med svart urtavla. Modellen skapades för att uppmärksamma 100-årsjubileet av det klassiska långloppet 24 Hours of Le Mans och hör till de mest eftertraktade Daytona-varianterna på marknaden.
Klockan mäter 40 millimeter, har en gångreserv på 72 timmar och är utrustad med Rolex eget kronografverk. De vita registertavlorna mot den svarta bakgrunden ger modellen ett sportigt uttryck, medan roséguldet signalerar att det här inte är en klocka för den som räknar småpengar.
Kostar som en lägenhet i mindre stad
Modellen säljs inte längre hos Rolex. Den som vill lägga beslag på ett exemplar får vända sig till andrahandsmarknaden där priserna enligt klockhandlare och samlare ofta ligger mellan två och två och en halv miljon kronor.
Det är ungefär samma summa som en mindre bostadsrätt i många svenska städer – eller väldigt många timmar på padelbanan.
Så köper du din första lyxklocka – utan att bli lurad
Att köpa sin första lyxklocka låter som en enkel affär. Det är det inte. Bakom glasmontrarna väntar väntelistor, facktermer och en begagnatmarknad där ett
Lyx även utanför banan
Alcaraz har länge varit en av Rolex mest profilerade ambassadörer och syns regelbundet med exklusiva modeller från märkets sportkollektioner. Trots att han just nu står vid sidan av tennisen verkar intresset för exklusiva armbandsur vara lika starkt som jakten på nästa Grand Slam-titel.
För tennisvärlden återstår frågan när han är tillbaka på banan.
För klockvärlden räcker det att han visar handleden.
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