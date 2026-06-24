Carlos Alcaraz pausar tennisen – men inte klocksamlandet

Kostar som en lägenhet i mindre stad

Modellen säljs inte längre hos Rolex. Den som vill lägga beslag på ett exemplar får vända sig till andrahandsmarknaden där priserna enligt klockhandlare och samlare ofta ligger mellan två och två och en halv miljon kronor.

Det är ungefär samma summa som en mindre bostadsrätt i många svenska städer – eller väldigt många timmar på padelbanan.

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Lyx även utanför banan

Alcaraz har länge varit en av Rolex mest profilerade ambassadörer och syns regelbundet med exklusiva modeller från märkets sportkollektioner. Trots att han just nu står vid sidan av tennisen verkar intresset för exklusiva armbandsur vara lika starkt som jakten på nästa Grand Slam-titel.

För tennisvärlden återstår frågan när han är tillbaka på banan.

För klockvärlden räcker det att han visar handleden.