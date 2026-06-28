Egen lägenhet på havet – nu jagar lyxfartygen nya köpare

45 bostäder på havet

En av dem är Blue World Voyages, som siktar på att komma i väg våren 2028.

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Planen är ett fartyg med 45 bostäder, där priserna börjar på 2,6 miljoner dollar och går upp till 5 miljoner dollar.

Grundaren Gene Meehan är optimistisk.

”Vi har chansen att bryta mot alla regler och inom rimliga gränser kommer vi att göra det”, säger han till Financial Times

Bolaget vill också låta vanliga kryssningsgäster resa med fartyget. Tanken är att deras pengar ska hjälpa till att täcka kostnaderna för dem som köpt bostad ombord.

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Lyx – men också problem

Att blanda ägare och tillfälliga gäster är dock inte helt okomplicerat, eftersom hela idén bygger på att livet ombord ska kännas exklusivt.

Lyxexperten Winston Chesterfield, från Barton Consulting, är skeptisk.

”Vad är skillnaden mellan det och ett kryssningsfartyg? Nästan ingen”, säger han.

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Han menar också att intresset för den här typen av boende är mycket litet, eftersom målgruppen ofta är van vid en annan sorts frihet. På ett bostadsfartyg följer man fartygets rutt.

”Att vara instängd är en stor faktor – många människor tycker inte om det”, säger Chesterfield.

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Flera nya fartyg på gång

Ett annat projekt på G är Ulyssia, som planeras bli ett 323 meter långt fartyg med 122 bostäder och 22 gästrum. Målet är att fartyget ska vara på vattnet 2030.

Här är prislappen ännu högre. Enligt vd Alain Gruber kostar de ”billigaste” bostäderna omkring 10 miljoner euro.

Gruber, som tidigare arbetat med The World, menar att det krävs flera saker för att lyckas: pengar, erfarenhet, operativ kompetens – och tur.

”Geopolitiskt och ekonomiskt måste saker vara rätt tajmade så att människor känner sig bekväma med att köpa”, säger han.

Ulyssia blir världens största privatyacht med boende året om. (Foto: Ulyssia Residences AG)

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Billigare variant finns redan

Alla satsningar riktar sig dock inte bara till miljardärer. Villa Vie Odyssey är ett bostadsfartyg som redan har kommit i gång, om än efter förseningar.

Fartyget är en ombyggd äldre kryssare från 1993. Här börjar priserna på runt 99 999 dollar, med serviceavgifter på 2 000 dollar i månaden.

Billigt? Kanske inte, men åtminstone långt ifrån de mest exklusiva projekten.

Bolagets chef Mikael ”Mike” Petterson säger att omkring 370 av fartygets 485 hytter har sålts.

Drömmen som är svår att få att flyta

Det finns också nya idéer. Maybach Ocean Club vill skapa något som mer liknar ett exklusivt medlemskap. Där ska köpare betala 4 miljoner dollar och därefter en årlig avgift från omkring 150 000 dollar. I gengäld får de fyra veckor per år ombord.

Men historien talar sitt tydliga språk. Många tidigare bostadsfartyg har aldrig lämnat ritbordet. Andra har fastnat i finansiering, teknikproblem eller bristande efterfrågan.

The World är fortfarande det stora undantaget. Enligt en av ägarna, Andrea Newman, drivs fartyget inte som en vanlig vinstmaskin, där externa ägare ska tjäna pengar på de boende. I stället går pengarna i praktiken till att hålla fartyget i gång.

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”Det är inte en vinstdrivande verksamhet”, säger hon.

Kanske är det just där svaret finns. Det går att bo på havet. Men att göra en lönsam affär av miljardärernas flytande bostadsdröm verkar betydligt svårare.

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