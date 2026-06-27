Här finns Europas bästa badsjöar – Sverige med i toppen 

Det innebär att många europeer just nu söker sig till närmaste vattenhål.

Men alla dopp är inte lika lockande när man tar en närmare kik på vattnet.

Nu har Europas bästa länder för sjöbad rankats – och Sverige tar plats på topplistan.

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Österrike i topp

Genomgången, som kommer från Euronews och är baserad på data från Europeiska miljöbyrån, EEA, visar vilka länder som har högst andel badsjöar med vattenkvalitet som klassas som ”utmärkt”.

Allra bäst är Österrike. Där klassas 96,5 procent av landets badsjöar som utmärkta.

Det är kanske inte helt oväntat. Två tredjedelar av landet täcks av Alperna vars bergiga terräng bidrar till rena vatten och naturliga reservoarer.

Vill man testa Österrikes badvatten finns två givna kandidater. Klopeiner See kan nå 26 grader på sommaren, medan Attersee är landets största sjö helt inom Österrikes gränser.

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Ett annat starkt kort är Hallstatt, med badplatser som Badeinsel Hallstatt – en liten konstgjord ö med gräsmatta och trampolin.

Attersee är en annan stark kandidat (Foto: Unsplash)

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