Europa svettas i sommarvärmen. Då lockar sjöar och svalkande dopp mer än det mesta. Vissa sjöar är dock lite bättre än andra. En ny genomgång visar var Europas badsjöar har bäst vattenkvalitet.
Här finns Europas bästa badsjöar – Sverige med i toppen
Runt om i Europa kan vi just nu hitta temperaturer på runt 40 grader celsius – i många fall 15-17 grader över det normala. I Frankrike kan värmeböljan pågå ända till 14 juli, enligt landets miljöminister.
Det innebär att många europeer just nu söker sig till närmaste vattenhål.
Men alla dopp är inte lika lockande när man tar en närmare kik på vattnet.
Nu har Europas bästa länder för sjöbad rankats – och Sverige tar plats på topplistan.
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Österrike i topp
Genomgången, som kommer från Euronews och är baserad på data från Europeiska miljöbyrån, EEA, visar vilka länder som har högst andel badsjöar med vattenkvalitet som klassas som ”utmärkt”.
Allra bäst är Österrike. Där klassas 96,5 procent av landets badsjöar som utmärkta.
Det är kanske inte helt oväntat. Två tredjedelar av landet täcks av Alperna vars bergiga terräng bidrar till rena vatten och naturliga reservoarer.
Vill man testa Österrikes badvatten finns två givna kandidater. Klopeiner See kan nå 26 grader på sommaren, medan Attersee är landets största sjö helt inom Österrikes gränser.
Ett annat starkt kort är Hallstatt, med badplatser som Badeinsel Hallstatt – en liten konstgjord ö med gräsmatta och trampolin.
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Finland stark tvåa
Finland placerar sig precis bakom Österrike. 94,7 procent av landets inlandsvatten för bad har fått högsta betyg.
Föga förvånande, förvisso. Finland kallas ofta ”de tusen sjöarnas land”, även om det i själva verket handlar om betydligt fler. Landet har över 187 000 sjöar större än 500 kvadratmeter.
För den som vill ha ett lite varmare dopp är Tuusula i södra Finland ett alternativ. Där kan vattnet nå 18-22 grader på sommaren.
Vill man hellre bada stort finns Saimaa, Finlands största sjö och Europas fjärde största.
Sverige med i toppen
Sverige hamnar också högt. Enligt kartläggningen har 82,1 procent av Sveriges officiella badsjöar utmärkt vattenkvalitet.
Det är kanske inte heller särskilt förvånande. Sverige har ju nämligen över 100 000 sjöar.
I genomgången lyfter man särskilt fram Vänern – Sveriges största sjö och Europas tredje största.
Den mer äventyrliga kan i stället blicka norrut. Bland annat erbjudet Lappland glaciärbad under midnattssolen.
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Här är länderna med bäst badsjöar
- Österrike – 96,5 procent
- Finland – 94,7 procent
- Tyskland – 91,5 procent
- Italien – 87,7 procent
- Schweiz – 84,4 procent
- Sverige – 82,1 procent
- Frankrike – 71 procent
- Nederländerna – 70,4 procent
- Ungern – 64 procent
- Polen – 56,7 procent
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