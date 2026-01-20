Dagensps.se
Ska man berätta om gammal otrohet i en ny relation

Att inte ljuga är inte samma sak som att säga sanningen. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Frågan gammal otrohet dyker upp oftare än man tror, hos terapeuter, i forskningen och runt middagsbord där vinet hunnit ett glas för långt. En människa har varit otrogen för länge sedan. Äktenskapet tog slut. Skammen finns kvar. Nu finns en ny relation. Hur mycket av det gamla livet måste egentligen redovisas.

Det är inte lögnen som gör mest skada

Psykologisk forskning är ovanligt tydlig på en punkt: människor reagerar starkare på att känna sig vilseledda än på obehagliga fakta i sig. Studier om så kallat “utelämnande”, alltså att utelämna avgörande information, visar att den sortens halvsanning ofta upplevs som lika allvarlig som en direkt lögn när den väl avslöjas.

Problemet är alltså inte främst vad som hände då, utan vad som händer nu. Förtroende naggas inte av historien, utan av redigeringen.

Det förflutna är lugnt tills någon frågar fel fråga. (Foto: Pixabay)
Terapeuterna drar samma slutsats

Esther Perel har i åratal varit tydlig med skillnaden mellan privatliv och hemligheter. Alla relationer behöver integritet. Men när viktiga delar av ens relationshistoria aktivt hålls undan, särskilt sådant som fortfarande påverkar en, försvagas intimiteten.

Hennes poäng är enkel och obekväm: det är svårt att bygga närhet med någon som inte vet vem du är när det gäller.

Även relationsforskaren John Gottman landar i samma slutsats, fast med fler staplar och diagram. I långtidsstudier av par är tillit den starkaste faktorn för stabila relationer. Upplevelsen av att partnern inte är helt transparent, även utan konkreta lögner, sänker tilliten över tid.

Det förflutna som fortfarande pågår

En viktig distinktion i både forskning och terapi är om det som hålls hemligt verkligen är avslutat. Om otroheten ligger långt tillbaka men fortfarande bearbetas i terapi, då är den inte historia. Den är nutid med arkiv.

Att dela detta handlar inte om att bekänna synder eller söka absolution. Det handlar om att ge sammanhang. Alternativet är att be någon leva med en version av dig som är noggrant klippt för att fungera socialt.

Filosofin bakom obehaget

Moralfilosofer har länge pekat på att problemet inte alltid är lögn, utan likgiltighet inför sanningen. När man anpassar sitt livsberättande efter mottagaren riskerar relationen att bli ett projekt i självkontroll snarare än ömsesidighet.

Kort sagt: det är dyrt att hålla reda på vem man varit, vem man är och vem man låtsas vara.

Slutsats utan självhjälpsfloskler

Ingen är skyldig att redogöra för sitt livs värsta beslut på första dejten. Men i en seriös relation blir selektiv sanning ett strukturellt problem, inte en artig detalj.

Det här är inte en fråga om amerikansk etikjournalistik. Det är en fråga där psykologi, terapi och filosofi råkar vara ovanligt överens.

HälsaRådRelationer
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

