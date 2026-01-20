Ska man berätta om gammal otrohet i en ny relation

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Terapeuterna drar samma slutsats

Esther Perel har i åratal varit tydlig med skillnaden mellan privatliv och hemligheter. Alla relationer behöver integritet. Men när viktiga delar av ens relationshistoria aktivt hålls undan, särskilt sådant som fortfarande påverkar en, försvagas intimiteten.

Hennes poäng är enkel och obekväm: det är svårt att bygga närhet med någon som inte vet vem du är när det gäller.

Även relationsforskaren John Gottman landar i samma slutsats, fast med fler staplar och diagram. I långtidsstudier av par är tillit den starkaste faktorn för stabila relationer. Upplevelsen av att partnern inte är helt transparent, även utan konkreta lögner, sänker tilliten över tid.

Det förflutna som fortfarande pågår

En viktig distinktion i både forskning och terapi är om det som hålls hemligt verkligen är avslutat. Om otroheten ligger långt tillbaka men fortfarande bearbetas i terapi, då är den inte historia. Den är nutid med arkiv.

Att dela detta handlar inte om att bekänna synder eller söka absolution. Det handlar om att ge sammanhang. Alternativet är att be någon leva med en version av dig som är noggrant klippt för att fungera socialt.

Filosofin bakom obehaget

Moralfilosofer har länge pekat på att problemet inte alltid är lögn, utan likgiltighet inför sanningen. När man anpassar sitt livsberättande efter mottagaren riskerar relationen att bli ett projekt i självkontroll snarare än ömsesidighet.

Kort sagt: det är dyrt att hålla reda på vem man varit, vem man är och vem man låtsas vara.

Slutsats utan självhjälpsfloskler

Ingen är skyldig att redogöra för sitt livs värsta beslut på första dejten. Men i en seriös relation blir selektiv sanning ett strukturellt problem, inte en artig detalj.

Det här är inte en fråga om amerikansk etikjournalistik. Det är en fråga där psykologi, terapi och filosofi råkar vara ovanligt överens.