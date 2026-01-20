Frågan gammal otrohet dyker upp oftare än man tror, hos terapeuter, i forskningen och runt middagsbord där vinet hunnit ett glas för långt. En människa har varit otrogen för länge sedan. Äktenskapet tog slut. Skammen finns kvar. Nu finns en ny relation. Hur mycket av det gamla livet måste egentligen redovisas.
Ska man berätta om gammal otrohet i en ny relation
Mest läst i kategorin
Sex faktorer som avgör om du faktiskt utvecklas på gymmet
Det är inte vikterna på gymmet som är problemet. Det är huvudet. På gym runt om i landet finns samma fenomen: människor med god fysik, gott om tid och ibland även personlig tränare – som ändå står still. De lyfter. De svettas. Men de utvecklas inte. Enligt forskningen beror det sällan på kroppen. Det beror …
Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea
I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man lugnt på idén. I Nordkorea, märkligt nog, påminns man om hur lika vi människor är bakom systemen. När Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling intervjuar Fredrik Härén, aktuell med …
Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta
Viggos dagbok vecka 3 rör sig mellan radhus i söderort, äggkaka i Malmö, SAS-ledning över polcirkeln och litterära grubblerier om vad som egentligen får sägas i en bok. Det handlar om arbete, resor, relationer – och den eviga kampen mellan disciplin och lust. Det här är en personlig dagbok och åsikterna som framkommer är skribentens …
Analog lyx är den nya statussymbolen
Mobilförbud. Mörklagda rum. Tystnad. Åtta timmar med en roman som vägrar vara snäll. Analog lyx. Det låter som ett straff i skolans källare anno 1958, men är i dag snarare ett exklusivt erbjudande. Detta har blivit den nya statussymbolen för en generation med trasig koncentration. I New York Magazine beskrivs hur universitetsstudenter frivilligt låser in …
Föräldrarnas största lögn: ”Jag älskar alla mina barn lika mycket”
Alla föräldrar säger samma sak: ”Jag älskar mina barn lika mycket.” Forskningen säger något annat. Och barnen märker det. Tidigt. För alltid. Alla låtsas. Barnen ser allt. Kara växte upp i tron att hennes föräldrar var rättvisa, skriver NY Times. Yngre syskon fick fler presenter, fler resor, mer tid. Hon hittade rimliga förklaringar. Äldsta barnet …
Det är inte lögnen som gör mest skada
Psykologisk forskning är ovanligt tydlig på en punkt: människor reagerar starkare på att känna sig vilseledda än på obehagliga fakta i sig. Studier om så kallat “utelämnande”, alltså att utelämna avgörande information, visar att den sortens halvsanning ofta upplevs som lika allvarlig som en direkt lögn när den väl avslöjas.
Problemet är alltså inte främst vad som hände då, utan vad som händer nu. Förtroende naggas inte av historien, utan av redigeringen.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Terapeuterna drar samma slutsats
Esther Perel har i åratal varit tydlig med skillnaden mellan privatliv och hemligheter. Alla relationer behöver integritet. Men när viktiga delar av ens relationshistoria aktivt hålls undan, särskilt sådant som fortfarande påverkar en, försvagas intimiteten.
Hennes poäng är enkel och obekväm: det är svårt att bygga närhet med någon som inte vet vem du är när det gäller.
Även relationsforskaren John Gottman landar i samma slutsats, fast med fler staplar och diagram. I långtidsstudier av par är tillit den starkaste faktorn för stabila relationer. Upplevelsen av att partnern inte är helt transparent, även utan konkreta lögner, sänker tilliten över tid.
Läs även: Sex faktorer som avgör om du faktiskt utvecklas på gymmet
Det förflutna som fortfarande pågår
En viktig distinktion i både forskning och terapi är om det som hålls hemligt verkligen är avslutat. Om otroheten ligger långt tillbaka men fortfarande bearbetas i terapi, då är den inte historia. Den är nutid med arkiv.
Att dela detta handlar inte om att bekänna synder eller söka absolution. Det handlar om att ge sammanhang. Alternativet är att be någon leva med en version av dig som är noggrant klippt för att fungera socialt.
Filosofin bakom obehaget
Moralfilosofer har länge pekat på att problemet inte alltid är lögn, utan likgiltighet inför sanningen. När man anpassar sitt livsberättande efter mottagaren riskerar relationen att bli ett projekt i självkontroll snarare än ömsesidighet.
Kort sagt: det är dyrt att hålla reda på vem man varit, vem man är och vem man låtsas vara.
Slutsats utan självhjälpsfloskler
Ingen är skyldig att redogöra för sitt livs värsta beslut på första dejten. Men i en seriös relation blir selektiv sanning ett strukturellt problem, inte en artig detalj.
Det här är inte en fråga om amerikansk etikjournalistik. Det är en fråga där psykologi, terapi och filosofi råkar vara ovanligt överens.
Smör eller olivolja: valet som avgör hur kroppen åldras
Det handlar inte om dietkrig eller moralpanik i köket. Det handlar om vardag, fett, smör, olivolja och långsam biologi. Det du brer, steker och ringlar
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Den dödförklarades – nu mullrar V8:an igen
En klassisk brittisk GT-bil skakar av sig dammet. Nu planeras en ny tolkning som blickar bakåt – men rullar in i framtiden. Det finns bilmärken som försvinner utan ett spår. Och så finns det de som vägrar dö, oavsett hur lång tystnaden blir. Jensen tillhör den senare sorten. Efter mer än två decennier utan nya …
Europas fiskeflottor krymper – ett oväntat hot mot säkerheten
Fiskare har länge fungerat som Europas informella ögon och öron till havs. När flottorna nu blir allt mindre växer en säkerhetslucka som få politiker talar om. Det rör sig misstänkta fartyg i europeiska vatten. Smugglare, underrättelseinhämtning och sabotage mot undervattensinfrastruktur har blivit en del av vardagen i Europas havsområden. Samtidigt krymper en av de mest …
Experterna: Så mycket behöver du spara till pensionen
Hur mycket pengar krävs egentligen för att kunna leva tryggt när lönen försvinner? I debatten hörs ofta höga belopp och internationella tumregler. Men enligt svenska pensionsexperter är bilden mer nyanserad än så.? Spara 10-15 procent av inkomsten under hela arbetslivet och sikta på ett sparkapital motsvarande tio årslöner – det är ett vanligt råd från …
Europa pressas från två håll – Putin i öst och Trump i väst
När Europa samtidigt måste försvara internationell rätt, transatlantisk sammanhållning och sin egen säkerhetsordning. Under flera år har Europas ledare arbetat i motvind för att försvara Ukrainas suveränitet mot Rysslands invasion. Krismöten, sena telefonsamtal och gemensamma uttalanden har blivit vardag i Bryssel, Paris och Berlin. Men under de senaste dagarna har samma verktyg plötsligt använts för …
Ska man berätta om gammal otrohet i en ny relation
Frågan gammal otrohet dyker upp oftare än man tror, hos terapeuter, i forskningen och runt middagsbord där vinet hunnit ett glas för långt. En människa har varit otrogen för länge sedan. Äktenskapet tog slut. Skammen finns kvar. Nu finns en ny relation. Hur mycket av det gamla livet måste egentligen redovisas. Det är inte lögnen …