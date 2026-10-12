Singapore har gjort det igen. Ett av världens renaste och mest disciplinerade länder har bestämt sig för att även kollektivtrafiken ska vara befriad från människor som tycker att hela bussen behöver höra deras TikTok-flöde. Spelar du musik högt, pratar i högtalarläge eller på annat sätt stör dina medpassagerare kan det numera bli dyrt.
Singapore bötfäller högtalarmusik på bussen – Sverige borde kopiera direkt
Nu kostar dåligt uppförande pengar
Sedan den 23 september gäller nya regler på Singapores bussar och bussterminaler.
Den som stör andra genom att spela högt ljud, lägga fötterna på sätet, skräpa ner eller äta och dricka ombord kan få böter på upp till 500 singaporianska dollar.
Vid grövre överträdelser stiger maxbeloppet till 5 000 dollar. Dit hör bland annat beteenden som innebär fara för andra resenärer eller att man smutsar ner bussar och terminaler ordentligt.
Det låter kanske hårt. Men alla som någon gång har åkt tunnelbana klockan 07.43 och tvingats lyssna på en främlings videosamtal med kusinen förstår lockelsen.
Singapore nöjer sig heller inte med skyltar om att visa hänsyn. Behörig personal kan rapportera överträdelser och myndigheten går sedan vidare med ärendet. Bussföraren kan dessutom be störande passagerare att kliva av.
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Sverige har redan regler – men inte Singapores böter
Även i Sverige finns ordningsregler.
Hos SL får resenärer exempelvis inte framföra musik utan tillstånd, lägga fötterna på sätena eller uppträda störande. Den som inte följer personalens eller ordningsvakters instruktioner kan avvisas från trafiken.
Problemet är snarare att Sverige fortfarande bygger en stor del av kollektivtrafikens trivsel på den gamla nordiska modellen: en irriterad blick över kanten på mobilen.
Den fungerar sådär.
Det finns dessutom något märkligt med högtalartelefonen. Tekniken har gett mänskligheten hörlurar mindre än en ärta, men ändå väljer vissa människor att hålla mobilen framför munnen och låta 40 främmande personer delta i samtalet.
Ingen bad om detta gruppmöte.
Singapore borde inspirera Sverige
London försöker samma väg, fast mjukare. Transport for London har drivit kampanjer för att få resenärer att använda hörlurar efter undersökningar där omkring 70 procent uppgav att de stördes av människor som spelar musik eller pratar högt utan hörlurar.
Singapore har valt den mer pedagogiska metoden: plånboken.
Sverige behöver kanske inte kopiera varje paragraf. Men ett tydligt bötesbelopp för personer som medvetet spelar musik eller filmer högt i kollektivtrafiken skulle sannolikt göra mer än ytterligare en affisch med orden ”Visa hänsyn”.
Det finns redan svenska exempel på samma princip. Den som spelar hög och störande musik från en bil på allmän plats kan sedan 2021 få en ordningsbot på 1 000 kronor för förargelseväckande beteende.
Steget till bussen är alltså inte astronomiskt.
Singapore betraktar kollektivtrafiken som ett gemensamt rum där en persons frihet att titta på Youtube slutar ungefär där nästa persons trumhinna börjar.
Det vore ingen dum princip även på buss 4.
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