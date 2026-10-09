Att flyga ekonomiklass behöver inte betyda nio timmar med knäna under hakan och en plastlåda med något som en gång kan ha varit kyckling. När Skytrax rankar världens bästa ekonomiklass 2026 är det framför allt asiatiska flygbolag som visar hur mycket några extra centimeter, bättre mat och vettig service faktiskt betyder. Singapore Airlines är bäst i världen – och inget nordiskt flygbolag finns bland de tio främsta.
Här är världens bästa ekonomiklass – vinnaren överraskar inte
Små detaljer blir stora efter åtta timmar
Skytrax som rankar flyget har utsett världens bästa ekonomiklass 2026 efter sin stora globala passagerarundersökning. Singapore Airlines tar förstaplatsen före Cathay Pacific, Qatar Airways, EVA Air och japanska ANA.
Gemensamt för vinnarna är att de gör grunderna bättre.
Det handlar om stolens bredd, benutrymme, mat, service, underhållning och numera även internet.
Efter åtta timmar blir sådant viktigt.
Singapore Airlines ger kroppen mer plats
Singapore Airlines vinner bland annat på bredare stolar.
På bolagets Boeing 777-300ER sitter ekonomiklasspassagerarna nio i bredd, 3-3-3. Många konkurrenter pressar in tio stolar i samma flygplanskropp.
En liten skillnad på papperet, skriver BBC. En betydligt större skillnad när två främmande människors armbågar konkurrerar om samma armstöd.
Singapore Airlines vinner dessutom Skytrax pris för bästa mat i ekonomiklass och får beröm för nackstöd, underhållning och service.
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Cathay Pacific satsar på service
Tvåan Cathay Pacific kombinerar bra stolar och mat med stark kabinservice.
Bolaget utsågs även till världens bästa när det gäller kabinpersonal.
Det märks inte bara när maten serveras. På en långflygning spelar det stor roll om toaletter hålls rena, skräp plockas undan och personalen faktiskt ser passagerarna.
Nyare flygplan har dessutom 4K-skärmar, Bluetooth och bättre förvaring runt stolen.
Qatar Airways satsar på internet
Trean Qatar Airways har inte de rymligaste stolarna i världen. Bolaget hamnar först på sjätte plats i Skytrax separata stolsranking.
I stället ligger en del av styrkan i uppkopplingen.
Qatar bygger ut Starlink på bland annat Boeing 777, Boeing 787 och Airbus A350. När systemet finns ombord går det att streama, arbeta och använda mobilen på ett helt annat sätt än med äldre flyg-wifi.
Tolv timmar går trots allt fortare när internet fungerar.
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EVA Air och ANA satsar på komfort
Taiwanesiska EVA Air kommer fyra och får höga betyg för ergonomiska säten, nackstöd och mat. Bolaget är näst bäst i världen på catering i ekonomiklass.
Femman ANA All Nippon Airways erbjuder på vissa Boeing 787-9 upp till 34 tum mellan stolsraderna, omkring 86 centimeter.
Det är generöst jämfört med de 31–32 tum som är vanliga på många långlinjer.
Vissa ANA-flyg har också fotstöd, större skärmar, USB-C och Bluetooth.
Europa hamnar efter
Det mest slående är den asiatiska dominansen.
De sju första bolagen kommer från Asien eller Mellanöstern. Först på åttonde plats kommer Europas bästa ekonomiklass, Turkish Airlines.
Inget SAS, Finnair eller annat nordiskt flygbolag finns bland de tio bästa.
För svenska resenärer finns därför en enkel poäng inför nästa långresa: titta inte bara på biljettpriset.
En centimeter extra känns inte särskilt dramatisk när du bokar.
Över Kazakstan klockan tre på natten kan den kännas ovärderlig.
Fakta Perfect Weekend: Världens bästa ekonomiklass 2026
- Singapore Airlines
- Cathay Pacific Airways
- Qatar Airways
- EVA Air
- ANA All Nippon Airways
- Japan Airlines
- Hainan Airlines
- Turkish Airlines
- STARLUX Airlines
- Delta Air Lines
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