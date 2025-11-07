Dagensps.se
Weekend
Ny undersökning: Så länge orkar du vara social innan det är tack och hej

Det där leendet som säger ”jag har exakt tre minuter kvar i mig. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Det är inte den som stannar längst och är mest social som vinner. Enligt dejtingappen Hinges stora Social Energy Study handlar ett lyckligt socialt liv om att veta när man ska gå hem.

Två timmar – sedan tar det stopp

Under åratal har vi trott att en bra kväll kräver sena nätter, höga röster och många stopp. Men Hinges globala studie med över 10 000 deltagare visar att 38 procent börjar känna sig dränerade redan efter två till tre timmar.

Den amerikanska relationsforskaren Nari Jeter säger till Self Magazine: ”Det är lagom för att hinna se en film, äta middag eller shoppa lite – utan att känna sig utmattad. De flesta vuxna med barn och jobb har helt enkelt inte energi för mer.”

Även de mest sociala bland oss har sina gränser. Enligt psykologen Laurie Helgoe, författare till Introvert Power, är socialisering – särskilt med nya människor – mer utmattande för introverta. ”De behöver pauser för att ladda om, annars blir allt bara brus.”

När någon säger ”vi tar en till” och din själ lämnar kroppen. (Foto: Canva)
När kvällen går från kul till krav

Många fastnar i en social fälla: man stannar kvar av rädsla för att missa något, eller ställer in allt för att ”vila upp sig”. Resultatet blir detsamma – man känner sig tom. Hinges data visar att nästan sju av tio i Gen Z upplever social utmattning varje månad.

Hinges egen expert Moe Ari förklarar: ”Vi tror ofta att vårt avsked förstör stämningen, men att lämna kan tvärtom fördjupa relationen. Det visar att du bryr dig – både om andra och dig själv.”

Kroppens signaler: dags att gå hem

Du vet att batteriet är slut när irritationen smyger sig på, du börjar småsnäsa eller dagdrömmer om sängen. Kanske glider blicken mot telefonen, kanske svarar du med korta meningar. Det är din hjärnas sätt att säga: nu räcker det.

Och det är inget tecken på bristande vänskap. ”Att vilja gå hem betyder inte att du inte tycker om ditt sällskap”, säger Jeter. ”Det betyder bara att du lyssnar på dig själv.”

Social baksmälla: huvudvärk, existentiell ångest och minneslucka på kallprat. (Foto: Canva)

Så laddar du ditt sociala batteri

För kvällar när du inte kan smita direkt – som på din bästa väns födelsedag – finns knep. Byt miljö en stund, gå till köket, hämta en drink, ta luft. Eller bli, som Jeter kallar det, en ”passiv deltagare”: lyssna mer än du pratar. Ett leende och en fråga kräver mindre energi än att hålla låda.

Och viktigast: berätta när du tänker gå. ”Människor gillar att veta när det tar slut”, säger Moe Ari. ”Säg till 20 minuter i förväg – då blir övergången mjukare.”

Alla skrattar – utom du, som mentalt redan borstat tänderna. (Foto: Canva)

Den nya sociala intelligensen

Att förstå sitt ”sociala sweet spot” handlar om självrespekt. Att kunna njuta av festen, men också lämna innan du förvandlas till en trött version av dig själv. I en tid när sökningar på ”social burnout” ökat med över 500 procent är det här kanske den mest moderna formen av självomsorg: att gå hem innan lamporna tänds.

Källa: Hinge Social Energy Study 2025, Self Magazine

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

