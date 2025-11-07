Ny undersökning: Så länge orkar du vara social innan det är tack och hej

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

När kvällen går från kul till krav

Många fastnar i en social fälla: man stannar kvar av rädsla för att missa något, eller ställer in allt för att ”vila upp sig”. Resultatet blir detsamma – man känner sig tom. Hinges data visar att nästan sju av tio i Gen Z upplever social utmattning varje månad.

Hinges egen expert Moe Ari förklarar: ”Vi tror ofta att vårt avsked förstör stämningen, men att lämna kan tvärtom fördjupa relationen. Det visar att du bryr dig – både om andra och dig själv.”

ANNONS

Kroppens signaler: dags att gå hem

Du vet att batteriet är slut när irritationen smyger sig på, du börjar småsnäsa eller dagdrömmer om sängen. Kanske glider blicken mot telefonen, kanske svarar du med korta meningar. Det är din hjärnas sätt att säga: nu räcker det.

Och det är inget tecken på bristande vänskap. ”Att vilja gå hem betyder inte att du inte tycker om ditt sällskap”, säger Jeter. ”Det betyder bara att du lyssnar på dig själv.”

Läs även: Vi listar bästa de krogarna när ni ska fira fars dag i Stockholm

Social baksmälla: huvudvärk, existentiell ångest och minneslucka på kallprat. (Foto: Canva)

Så laddar du ditt sociala batteri

För kvällar när du inte kan smita direkt – som på din bästa väns födelsedag – finns knep. Byt miljö en stund, gå till köket, hämta en drink, ta luft. Eller bli, som Jeter kallar det, en ”passiv deltagare”: lyssna mer än du pratar. Ett leende och en fråga kräver mindre energi än att hålla låda.

Och viktigast: berätta när du tänker gå. ”Människor gillar att veta när det tar slut”, säger Moe Ari. ”Säg till 20 minuter i förväg – då blir övergången mjukare.”

ANNONS

Alla skrattar – utom du, som mentalt redan borstat tänderna. (Foto: Canva)

Den nya sociala intelligensen

Att förstå sitt ”sociala sweet spot” handlar om självrespekt. Att kunna njuta av festen, men också lämna innan du förvandlas till en trött version av dig själv. I en tid när sökningar på ”social burnout” ökat med över 500 procent är det här kanske den mest moderna formen av självomsorg: att gå hem innan lamporna tänds.

Källa: Hinge Social Energy Study 2025, Self Magazine

Läs även: Svenskarna nyktrar till – men spritbolagen gör rekordvinst, Realtid