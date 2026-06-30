Nakna naglar är sommarens oväntade lyxtrend – ju mindre färg, desto mer status

Quiet luxury har nått naglarna

Flera modemagasin menar att den avskalade nageltrenden är en naturlig fortsättning på ”quiet luxury”, där kvalitet och återhållsamhet går före logotyper och starka färger. Marie Claire UK beskriver de naturliga naglarna som den nya statussymbolen, medan Town & Country kopplar utvecklingen till ett växande intresse för 90-talets minimalistiska estetik.

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Den nya nageltrenden bygger på enkla, rena linjer och mjuka rosa, blå eller beige toner. Foto: Canva

En protest mot skönhetshetsen

För många handlar trenden inte bara om mode utan också om tid.

Flera profiler på sociala medier berättar att de slutat lägga timmar på nagelsalonger. I stället prioriterar de naturliga naglar som kräver minimalt underhåll.

Argumenten är enkla: mindre stress, lägre kostnader och färre skönhetsrutiner.

Samtidigt växer marknaden för nagelvård. Nageloljor, stärkande behandlingar och serum säljer bättre än någonsin. Analysföretaget Grand View Research bedömer att den globala marknaden för nagelvårdsprodukter kommer att fortsätta växa kraftigt under resten av decenniet. Samtidigt rapporterar branschtidningen Glossy, med hänvisning till trendanalysföretaget Spate, att sökningarna på begrepp som ”bare nails” och ”clear nails” ökar snabbt.

En ny statussymbol

Modeexperter menar att den avskalade stilen blivit ett sätt att signalera kontroll, exklusivitet och god smak.

Precis som den så kallade ”clean girl”-estetiken bygger trenden på att se avslappnad ut utan att det märks hur mycket arbete som faktiskt ligger bakom.

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Att kunna bära helt naturliga naglar förutsätter dessutom ofta att naglarna är starka, friska och välskötta. Det är därför många väljer att investera i vård snarare än färg.

Alla gillar inte utvecklingen

Men den nya trenden har också fått kritik.

Flera nagelkonstnärer menar att hyllandet av ”naturliga” naglar riskerar att nedvärdera den kreativa nagelkonst som vuxit fram i svarta och invandrartäta miljöer, där avancerade nageldesigner länge varit ett sätt att uttrycka identitet och kultur.

För många är nagelsalongen dessutom mer än en plats för skönhet – den fungerar också som en social mötesplats och ett viktigt forum där erfarenheter, traditioner och gemenskap förs vidare.

Kanske är det därför debatten blivit så livlig. För bakom något så enkelt som ett lager nagellack döljer sig frågor om mode, identitet och hur vi vill visa upp oss för omvärlden.

I sommar verkar svaret vara enkelt: ibland säger de mest diskreta naglarna allra mest.