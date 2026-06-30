En tid var långa gelénaglar, glitter och avancerad nail art ett självklart sätt att sticka ut. Nu svänger pendeln åt andra hållet till nakna naglar. Sommarens hetaste manikyr är nästan osynlig – och det är just det som gör den exklusiv.
Nakna naglar är sommarens oväntade lyxtrend – ju mindre färg, desto mer status
På modevisningar, röda mattor och sociala medier syns allt fler med korta, välvårdade naglar i mjölkiga rosa toner, diskret beige eller helt utan lack. Trenden kallas ”bare nails” eller ”invisible French manicure” och lyfts just nu fram av bland andra Vogue, Allure och InStyle som en av årets starkaste skönhetstrender.
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Ju enklare desto lyxigare
Den minimalistiska looken har tagit fart under 2026. På Marc Jacobs visning under New York Fashion Week skickades modellerna ut med kortklippta naglar där nagelbandsolja och handkräm var viktigare än färg skriver NY Times. Nagelprofilen Jin Soon Choi, som ansvarade för manikyren, beskriver trenden som en önskan om friska och naturliga naglar snarare än perfekta lackningar.
Skådespelare som Zoë Kravitz och systrarna Olsen har länge gjort de nästan osynliga naglarna till sitt signum. I den nya tv-serien Love Story, om Carolyn Bessette-Kennedy och John F. Kennedy Jr., finns en scen som fångar trenden perfekt. Inför ett Kennedybröllop väljer Carolyn bort sitt röda nagellack och ber i stället om en neutral manikyr – ett diskret val som signalerar klassisk elegans.
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Quiet luxury har nått naglarna
Flera modemagasin menar att den avskalade nageltrenden är en naturlig fortsättning på ”quiet luxury”, där kvalitet och återhållsamhet går före logotyper och starka färger. Marie Claire UK beskriver de naturliga naglarna som den nya statussymbolen, medan Town & Country kopplar utvecklingen till ett växande intresse för 90-talets minimalistiska estetik.
En protest mot skönhetshetsen
För många handlar trenden inte bara om mode utan också om tid.
Flera profiler på sociala medier berättar att de slutat lägga timmar på nagelsalonger. I stället prioriterar de naturliga naglar som kräver minimalt underhåll.
Argumenten är enkla: mindre stress, lägre kostnader och färre skönhetsrutiner.
Samtidigt växer marknaden för nagelvård. Nageloljor, stärkande behandlingar och serum säljer bättre än någonsin. Analysföretaget Grand View Research bedömer att den globala marknaden för nagelvårdsprodukter kommer att fortsätta växa kraftigt under resten av decenniet. Samtidigt rapporterar branschtidningen Glossy, med hänvisning till trendanalysföretaget Spate, att sökningarna på begrepp som ”bare nails” och ”clear nails” ökar snabbt.
En ny statussymbol
Modeexperter menar att den avskalade stilen blivit ett sätt att signalera kontroll, exklusivitet och god smak.
Precis som den så kallade ”clean girl”-estetiken bygger trenden på att se avslappnad ut utan att det märks hur mycket arbete som faktiskt ligger bakom.
Att kunna bära helt naturliga naglar förutsätter dessutom ofta att naglarna är starka, friska och välskötta. Det är därför många väljer att investera i vård snarare än färg.
Alla gillar inte utvecklingen
Men den nya trenden har också fått kritik.
Flera nagelkonstnärer menar att hyllandet av ”naturliga” naglar riskerar att nedvärdera den kreativa nagelkonst som vuxit fram i svarta och invandrartäta miljöer, där avancerade nageldesigner länge varit ett sätt att uttrycka identitet och kultur.
För många är nagelsalongen dessutom mer än en plats för skönhet – den fungerar också som en social mötesplats och ett viktigt forum där erfarenheter, traditioner och gemenskap förs vidare.
Kanske är det därför debatten blivit så livlig. För bakom något så enkelt som ett lager nagellack döljer sig frågor om mode, identitet och hur vi vill visa upp oss för omvärlden.
I sommar verkar svaret vara enkelt: ibland säger de mest diskreta naglarna allra mest.
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