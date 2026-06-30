Forskarna undersöker Ozempics oväntade effekt – kan ge ett längre liv

Mer än bara viktnedgång

Att GLP-1-läkemedel hjälper människor att gå ner i vikt är välkänt. Men forskningen visar också att de kan förbättra:

blodsockerkontrollen

insulinkänsligheten

hjärt-kärlhälsan

leverfunktionen

njurfunktionen

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Eftersom hjärt-kärlsjukdom och diabetes är två av världens vanligaste dödsorsaker menar vissa forskare att läkemedlen redan indirekt kan bidra till ett längre liv.

GLP-1-läkemedel har redan visat positiva effekter på blodsocker, hjärta och ämnesomsättning. (Foto: Canva)

Inflammationen kan vara nyckeln

En annan teori handlar om kronisk inflammation, som länge pekats ut som en viktig drivkraft bakom åldrande.

GLP-1-läkemedel verkar dämpa inflammation i kroppen, vilket skulle kunna minska risken för flera åldersrelaterade sjukdomar.

Dessutom påverkar läkemedlen kroppens ämnesomsättning – ett område som många forskare anser är tätt kopplat till hur snabbt vi åldras.

Men forskarna manar till försiktighet

Trots de lovande resultaten finns det fortfarande inga bevis för att friska personer lever längre av att ta Ozempic eller liknande läkemedel.

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Det saknas ännu långtidsstudier på friska människor, och flera stora kliniska studier har precis startat.

Dessutom finns välkända biverkningar som blir extra viktiga när vi blir äldre.

Bland annat kan läkemedlen leda till:

minskad muskelmassa

lägre bentäthet

ökad risk för benskörhet vid snabb viktnedgång

Det är faktorer som i sig kan öka risken för skörhet och fall hos äldre.

Jakten på fler friska levnadsår har fått ett nytt spår – GLP-1-läkemedel står nu i fokus. Men glöm inte att träna oavsett. (Foto: Canva)

Experterna: Vänta på forskningen

De flesta forskare avråder därför från att använda GLP-1-läkemedel enbart för att försöka leva längre.

”Hos i övrigt friska personer är det för tidigt. Vi har ännu inga vetenskapliga data som motiverar det”, säger diabetes- och åldringsforskaren Nicolas Musi vid Cedars-Sinai i NY Times.

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Samtidigt visar utvecklingen hur snabbt forskningsfältet rör sig. För bara några år sedan handlade Ozempic främst om diabetes. I dag undersöks läkemedlen även mot hjärtsjukdom, njursjukdom, sömnapné, beroendesjukdomar – och nu alltså även som en möjlig nyckel till ett längre och friskare liv.

Om teorin håller återstår att se. Men forskarna är överens om en sak: frågan är värd att undersöka ordentligt.