GLP-1-läkemedel som Ozempic och Zepbound har redan förändrat behandlingen av övervikt och typ 2-diabetes. Nu undersöker forskare en ännu större fråga: Kan de också bromsa åldrandet och ge fler friska levnadsår?
Forskarna undersöker Ozempics oväntade effekt – kan ge ett längre liv
Svaret om Ozempic är långt ifrån klart. Men de första studierna ger forskarna anledning att titta närmare på sambandet mellan viktminskning, ämnesomsättning och biologiskt åldrande.
Tidiga studier väcker hopp
En av de första studierna publicerades nyligen av forskare vid University of California San Diego. Där fick personer med hiv och fettansamlingar under huden behandling med semaglutid, den aktiva substansen i Ozempic, under åtta månader.
Resultatet visade att deltagarnas biologiska åldrande tycktes gå långsammare enligt blodprover som mäter så kallade åldersmarkörer.
”Studien gav oss möjlighet att se om det faktiskt finns några signaler bakom all uppmärksamhet”, säger forskningsledaren Michael Corley.
Forskarna betonar samtidigt att studien är liten och att resultaten måste bekräftas i betydligt större undersökningar.
Mer än bara viktnedgång
Att GLP-1-läkemedel hjälper människor att gå ner i vikt är välkänt. Men forskningen visar också att de kan förbättra:
- blodsockerkontrollen
- insulinkänsligheten
- hjärt-kärlhälsan
- leverfunktionen
- njurfunktionen
Eftersom hjärt-kärlsjukdom och diabetes är två av världens vanligaste dödsorsaker menar vissa forskare att läkemedlen redan indirekt kan bidra till ett längre liv.
Inflammationen kan vara nyckeln
En annan teori handlar om kronisk inflammation, som länge pekats ut som en viktig drivkraft bakom åldrande.
GLP-1-läkemedel verkar dämpa inflammation i kroppen, vilket skulle kunna minska risken för flera åldersrelaterade sjukdomar.
Dessutom påverkar läkemedlen kroppens ämnesomsättning – ett område som många forskare anser är tätt kopplat till hur snabbt vi åldras.
Utmanaren till Ozempic – kan ge fem gånger större viktnedgång
Ny studie visar att kirurgi ger betydligt större och mer varaktig viktminskning än populära injektionsläkemedel. Läkemedel som Ozempic har på kort tid
Men forskarna manar till försiktighet
Trots de lovande resultaten finns det fortfarande inga bevis för att friska personer lever längre av att ta Ozempic eller liknande läkemedel.
Det saknas ännu långtidsstudier på friska människor, och flera stora kliniska studier har precis startat.
Dessutom finns välkända biverkningar som blir extra viktiga när vi blir äldre.
Bland annat kan läkemedlen leda till:
- minskad muskelmassa
- lägre bentäthet
- ökad risk för benskörhet vid snabb viktnedgång
Det är faktorer som i sig kan öka risken för skörhet och fall hos äldre.
Experterna: Vänta på forskningen
De flesta forskare avråder därför från att använda GLP-1-läkemedel enbart för att försöka leva längre.
”Hos i övrigt friska personer är det för tidigt. Vi har ännu inga vetenskapliga data som motiverar det”, säger diabetes- och åldringsforskaren Nicolas Musi vid Cedars-Sinai i NY Times.
Samtidigt visar utvecklingen hur snabbt forskningsfältet rör sig. För bara några år sedan handlade Ozempic främst om diabetes. I dag undersöks läkemedlen även mot hjärtsjukdom, njursjukdom, sömnapné, beroendesjukdomar – och nu alltså även som en möjlig nyckel till ett längre och friskare liv.
Om teorin håller återstår att se. Men forskarna är överens om en sak: frågan är värd att undersöka ordentligt.
Ozempic-patent löper ut – stora prisfall väntas
I flera stora länder, som Indien och Kina, väntas nya generiska varianter av viktminskningsläkemedel när patent löper ut i början av nästa år. Men