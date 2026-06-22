Pappas märkliga vana har en oväntad psykologisk förklaring

Garaget – pappans egen terapimottagning

Att laga saker blir därför ibland ett sätt att bevara historien.

Yngre generationer är ofta uppvuxna i en värld där trasiga hörlurar ersätts med ett klick och mobiltelefoner byts ut vart tredje år. För många pappor kommer de däremot från en tid då man lagade, lappade och vårdade sina saker tills de verkligen gav upp.

Visst finns det gränser. Alla har sett en pappa lägga tre timmar på att reparera en apparat som kostar 199 kronor ny på nätet.

Men psykologerna menar att själva poängen inte alltid är att spara pengar.

I en slit-och-släng-värld fortsätter många pappor att tro på skruvar, lim och envishet. Det börjar redan under graviditeten. (Foto: Canva)

Att reparera är att ta ansvar

Ibland handlar det om något större.

Den lagade stolen är ett sätt att visa omtanke. Den reparerade lampan ett sätt att hjälpa till. Och när pappa står där i garaget med skruvmejseln i handen försöker han kanske inte bara laga en pryl.

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Han påminner sig själv om att han fortfarande behövs.

Och det är faktiskt ganska fint.