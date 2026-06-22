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Hälsa

Pappas märkliga vana har en oväntad psykologisk förklaring

För många pappor är verktygslådan lika viktig som medicinskåpet. (Foto: Canva)

Det finns en pappa i nästan varje familj. Stolen vinglar. Fjärrkontrollen fungerar bara om man slår den mot soffkudden. Fläkten låter som en gammal Saab på tomgång.

Alla andra tänker: ”Köp en ny.”

Pappa tänker: ”Var är min verktygslåda?”

Enligt psykologer handlar det sällan om snålhet. Det handlar om identitet.

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Psykologer menar att många pappor uttrycker omtanke genom handling snarare än ord. (Foto: Canva)

Pappa fixar, alltså finns han

Många pappor växte upp med idén att deras uppgift var att lösa problem, skydda familjen och få saker att fungera. När en lampa går sönder eller ett bord börjar luta får de plötsligt ett uppdrag. Att laga något blir ett sätt att säga: ”Lugn, jag fixar det.”

Forskare menar också att själva reparerandet ger en särskild tillfredsställelse. Man använder händerna, koncentrerar sig, löser ett problem och ser ett konkret resultat. Det är ungefär som Wordfeud, terapi och styrketräning i samma paket.

Sedan finns minnena.

Den där köksstolen är inte bara en köksstol. Där satt barnen och gjorde läxor. Den gamla verktygslådan kanske följde med från farfar. Klockan på väggen har hängt där sedan familjen flyttade in.

Att laga saker handlar ofta mindre om ekonomi och mer om stolthet. (Foto: Canva)

Garaget – pappans egen terapimottagning

Att laga saker blir därför ibland ett sätt att bevara historien.

Yngre generationer är ofta uppvuxna i en värld där trasiga hörlurar ersätts med ett klick och mobiltelefoner byts ut vart tredje år. För många pappor kommer de däremot från en tid då man lagade, lappade och vårdade sina saker tills de verkligen gav upp.

Visst finns det gränser. Alla har sett en pappa lägga tre timmar på att reparera en apparat som kostar 199 kronor ny på nätet.

Men psykologerna menar att själva poängen inte alltid är att spara pengar.

I en slit-och-släng-värld fortsätter många pappor att tro på skruvar, lim och envishet. Det börjar redan under graviditeten. (Foto: Canva)

Att reparera är att ta ansvar

Ibland handlar det om något större.

Den lagade stolen är ett sätt att visa omtanke. Den reparerade lampan ett sätt att hjälpa till. Och när pappa står där i garaget med skruvmejseln i handen försöker han kanske inte bara laga en pryl.

Han påminner sig själv om att han fortfarande behövs.

Och det är faktiskt ganska fint.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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