När värmen ligger kvar i väggarna långt efter solnedgången känns det självklart att öppna sovrumsfönstret på vid gavel. Lite sval nattluft borde väl vara lösningen på allt. Men riktigt så enkelt är det inte.
Därför kan ett öppet sovrumsfönster göra sommarnatten sämre
Många tror att ett öppet fönster automatiskt ger bättre sömn. I vissa fall kan det faktiskt skapa nya problem som märks först efter några veckor.
Frukten som kan hjälpa dig att sova bättre
Bananen har länge varit gymväskans okrönte kung. Men den gula frukten kan faktiskt göra ännu större nytta några timmar senare – när du står framför
Fuktigare än du tror
Nattluften känns ofta svalare, men den kan samtidigt innehålla mer fukt.
När fuktig luft strömmar in under hela natten ökar luftfuktigheten i bostaden. Det kan skapa en miljö där mögel och dammkvalster trivs betydligt bättre än du gör.
För den som redan har känsliga luftvägar eller allergier kan resultatet bli en sämre nattsömn snarare än en bättre.
Oinbjudna gäster i sovrummet
Ett öppet fönster fungerar också som en välkomstskylt för sådant du kanske helst vill slippa.
Pollen, damm, avgaser och insekter hittar enkelt vägen in när fönstret står öppet i timmar. Under pollensäsongen kan sovrummet snabbt förvandlas till en mindre allergifälla.
Myggorna behöver knappast någon extra inbjudan heller.
Så kyler du smartare
Experter rekommenderar i stället kort och effektiv vädring sent på kvällen eller tidigt på morgonen när utomhusluften är som svalast.
En fläkt hjälper till att få luften i rörelse utan att dra in lika mycket fukt. Ett gammalt knep är att ställa en skål med is framför fläkten för att förstärka den svalkande känslan.
Svala sängkläder, mörkläggningsgardiner och att hålla fönster stängda under dagens varmaste timmar kan också göra större skillnad än många tror.
Ingen universallösning
Att sova med öppet fönster är inte alltid fel. Bor du högt, torrt och långt från trafik kan det fungera utmärkt.
Men för många är det ingen magisk genväg till bättre sömn. I värsta fall får du mer fukt, mer pollen och fler myggor – och vaknar lika trött som när du gick och lade dig.
Sommarnatten är med andra ord lite mer komplicerad än ett öppet fönster och en god natts sömn.
Sover du med hörlurar? Här är läkarnas varning
Många somnar med hörlurar till en podd, lite havsbrus eller en guidad meditation. För vissa är hörlurarna lika självklara på nattduksbordet som