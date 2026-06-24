Därför kan ett öppet sovrumsfönster göra sommarnatten sämre

Oinbjudna gäster i sovrummet

Ett öppet fönster fungerar också som en välkomstskylt för sådant du kanske helst vill slippa.

Pollen, damm, avgaser och insekter hittar enkelt vägen in när fönstret står öppet i timmar. Under pollensäsongen kan sovrummet snabbt förvandlas till en mindre allergifälla.

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Myggorna behöver knappast någon extra inbjudan heller.

Så kyler du smartare

Experter rekommenderar i stället kort och effektiv vädring sent på kvällen eller tidigt på morgonen när utomhusluften är som svalast.

En fläkt hjälper till att få luften i rörelse utan att dra in lika mycket fukt. Ett gammalt knep är att ställa en skål med is framför fläkten för att förstärka den svalkande känslan.

Svala sängkläder, mörkläggningsgardiner och att hålla fönster stängda under dagens varmaste timmar kan också göra större skillnad än många tror.

Ett svalt sovrum behöver inte betyda ett öppet fönster hela natten. (Foto: Canva)

Ingen universallösning

Att sova med öppet fönster är inte alltid fel. Bor du högt, torrt och långt från trafik kan det fungera utmärkt.

Men för många är det ingen magisk genväg till bättre sömn. I värsta fall får du mer fukt, mer pollen och fler myggor – och vaknar lika trött som när du gick och lade dig.

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Sommarnatten är med andra ord lite mer komplicerad än ett öppet fönster och en god natts sömn.