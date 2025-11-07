Lycka är värd nästan en miljon kronor

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Balans viktigare än pengar

Studien visar att lycka och pengar hänger ihop, men bara upp till en viss nivå. Inkomst har en tydligt positiv effekt på välmåendet fram till ungefär 50–60 000 kronor i månaden. Därefter planar sambandet ut.

Dahlen kallar det ”mättnadseffekten”. Mer pengar ger helt enkelt inte mer mening. I stället är det fyra andra faktorer – TACK, som står för Togetherness, Agency, Coherence och Kinetics – som på riktigt påverkar hur vi mår.

Gemenskap, kontroll, balans och riktning i livet förklarar hela 98 procent av variationerna i välmående mellan deltagarna. Balans är starkast kopplad till lycka, men alla fyra faktorer fungerar som skydd mot livets svackor.

ANNONS

En partner motsvarar 30 000 kronor i månaden – nu blev det plötsligt dyrt att vara singel. (Foto: TT)

Kärlek som ekonomisk superkraft

Den som fortfarande tror att kärlek är överskattat kan tänka om. Enligt Visdomspanelen motsvarar värdet av en livspartner en inkomstökning på cirka 30 000 kronor i månaden.

Personer med partner rapporterar genomgående högre nivåer av lycka, mening och livsrikedom. Dahlen beskriver det som ”ett känslomässigt skyddsnät – och kanske den mest lönsamma investeringen av alla”.

De äldres råd till sig själva

Visdomspanelen är inte bara en lyckostudie, utan också ett försök att fånga de viktigaste livsinsikterna hos äldre svenskar. När deltagarna får frågan vad de skulle säga till sig själva som 20-åringar är svaren både vackra och praktiska:

”Utbilda dig. Tro på dig själv. Ta hand om din hälsa. Lev livet.”

Men framför allt – förstå dig själv och andra. Empati, skriver forskarna, är en av de mest underskattade lyckofaktorerna.

Läs även: AI och människan – från kontorsjobb till känslor och kognitiv flexibilitet

ANNONS

Partnern: ”Jag är din bästa investering.” Forskningen håller med. (Foto: Canva)

Slutsatsen: Lycka kräver underhåll

Välmående är ingen slutdestination, utan en rörelse. Det förändras, precis som livet självt. Bara 12 procent av deltagarna i studien hade samma nivå av lycka efter tre månader – resten hade antingen gått upp eller ner.

”Vi kan aldrig ta livet och måendet för givna. Inget är konstant och vad som helst kan hända”, skriver Dahlen. ”Men om vi stärker känslan av gemenskap, påverkan, balans och riktning i livet ökar vi sannolikheten att livet blir bättre.”

Eller, för att tala Handelshögskolesvenska: lyckan är inte gratis. Men den är värd varje krona.

Ekonomiprofessorn som bevisade att kramar är bättre än kontanter. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Fyra snabba fakta från Visdomspanelen

– Lycka är i genomsnitt värd 3 651 kronor i månaden.

– TACK-faktorerna förklarar 98 procent av välmåendet.

– En partner motsvarar 30 000 kronor i månaden i lyckovärde.

– Inkomst påverkar välmående – men bara upp till cirka 60 000 kronor i månaden.

Källa: Visdomspanelen våg 2 (2025)

ANNONS

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Svenskarna nyktrar till – men spritbolagen gör rekordvinst och AI: Fiende i medierna – men frälsare i reklambranschen.