En ny studie om lycka från Handelshögskolan visar att svenskar i genomsnitt skulle kunna tänka sig att avstå 3 651 kronor i månaden för att bli ett steg lyckligare. På 20 år blir det nära 900 000 kronor – ett pris som gör lycka till en av våra mest värdefulla investeringar.
Lycka är värd nästan en miljon kronor
Jakten på välmående kan räknas i kronor och ören
Hur mycket är du beredd att betala för att må bättre? Den frågan ställde Micael Dahlen, professor i ”wellbeing, welfare and happiness” vid Handelshögskolan i Stockholm, till över 2 000 svenskar mellan 60 och 97 år.
Resultatet är häpnadsväckande. Deltagarna i studien, som kallas Visdomspanelen, uppger att de i genomsnitt skulle kunna tänka sig att gå ner 3 651 kronor i månaden för att hamna ett steg högre på välmåendeskalan. Det motsvarar 43 812 kronor per år – och hela 875 000 kronor under 20 år.
”Lycka har alltså ett mycket konkret värde”, konstaterar Dahlen i rapporten och SvD. ”Den är inte bara något vi känner, utan något vi värderar – nästan som en valuta i sig.”
Balans viktigare än pengar
Studien visar att lycka och pengar hänger ihop, men bara upp till en viss nivå. Inkomst har en tydligt positiv effekt på välmåendet fram till ungefär 50–60 000 kronor i månaden. Därefter planar sambandet ut.
Dahlen kallar det ”mättnadseffekten”. Mer pengar ger helt enkelt inte mer mening. I stället är det fyra andra faktorer – TACK, som står för Togetherness, Agency, Coherence och Kinetics – som på riktigt påverkar hur vi mår.
Gemenskap, kontroll, balans och riktning i livet förklarar hela 98 procent av variationerna i välmående mellan deltagarna. Balans är starkast kopplad till lycka, men alla fyra faktorer fungerar som skydd mot livets svackor.
Kärlek som ekonomisk superkraft
Den som fortfarande tror att kärlek är överskattat kan tänka om. Enligt Visdomspanelen motsvarar värdet av en livspartner en inkomstökning på cirka 30 000 kronor i månaden.
Personer med partner rapporterar genomgående högre nivåer av lycka, mening och livsrikedom. Dahlen beskriver det som ”ett känslomässigt skyddsnät – och kanske den mest lönsamma investeringen av alla”.
De äldres råd till sig själva
Visdomspanelen är inte bara en lyckostudie, utan också ett försök att fånga de viktigaste livsinsikterna hos äldre svenskar. När deltagarna får frågan vad de skulle säga till sig själva som 20-åringar är svaren både vackra och praktiska:
”Utbilda dig. Tro på dig själv. Ta hand om din hälsa. Lev livet.”
Men framför allt – förstå dig själv och andra. Empati, skriver forskarna, är en av de mest underskattade lyckofaktorerna.
Läs även: AI och människan – från kontorsjobb till känslor och kognitiv flexibilitet
Slutsatsen: Lycka kräver underhåll
Välmående är ingen slutdestination, utan en rörelse. Det förändras, precis som livet självt. Bara 12 procent av deltagarna i studien hade samma nivå av lycka efter tre månader – resten hade antingen gått upp eller ner.
”Vi kan aldrig ta livet och måendet för givna. Inget är konstant och vad som helst kan hända”, skriver Dahlen. ”Men om vi stärker känslan av gemenskap, påverkan, balans och riktning i livet ökar vi sannolikheten att livet blir bättre.”
Eller, för att tala Handelshögskolesvenska: lyckan är inte gratis. Men den är värd varje krona.
Perfect Weekend Guide: Fyra snabba fakta från Visdomspanelen
– Lycka är i genomsnitt värd 3 651 kronor i månaden.
– TACK-faktorerna förklarar 98 procent av välmåendet.
– En partner motsvarar 30 000 kronor i månaden i lyckovärde.
– Inkomst påverkar välmående – men bara upp till cirka 60 000 kronor i månaden.
Källa: Visdomspanelen våg 2 (2025)
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
