Dagensps.se
Weekend
Trend

Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea

Fredrik Härén har ägnat över 20 år åt att studera kreativitet på plats, inte i teorin. (Foto: Pressbild/Fredrik Härén)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man lugnt på idén. I Nordkorea, märkligt nog, påminns man om hur lika vi människor är bakom systemen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling intervjuar Fredrik Härén, aktuell med boken ”The World of Creativity”, blir det tydligt att kreativitet inte behöver vara plågsam – den kan vara stillsam, mänsklig och till och med befriande.

Härén är aktuell med boken ”The World of Creativity – A Journey Across 37 Countries to Discover the Secrets of Creative Minds”, utgiven av Wiley. Den bygger på intervjuer och möten i 37 länder och är resultatet av mer än två decennier av resande och samtal med kreativa människor.

”Ni västerlänningar tror att kreativitet handlar om self-expression”, berättar Härén och återger ett möte med Bhutans tidigare turistminister. ”Att visa världen vem jag är. Men framför allt handlar kreativitet om en inward journey. Om att bättre förstå sig själv.”

Läs även: Analog lyx är den nya statussymbolen

I Bhutan är kreativitet en inre resa, inte ett personligt varumärke. (Foto: Pressbild/Fredrik Härén)

Bhutan – kreativitet som självinsikt

I Bhutan kopplas kreativitet inte till prestation eller synlighet. Den ses som ett sätt att komma närmare sig själv. Det gör hela skillnaden.

”Är det någon kreativ grej du har gjort där du inte lärt dig något om dig själv”, frågar Härén retoriskt. ”Jag har aldrig sett ett exempel på det.”

När kreativitet inte mäts i resultat, applåder eller likes försvinner också rädslan för att misslyckas. En dålig intervju, ett svagt verk eller en idé som inte håller blir ändå meningsfull, eftersom den lär dig något.

ANNONS

”Det är ingen tävling”, säger Härén. ”Den enda frågan som är relevant är om du är mer kreativ i dag än i går.”

Läs även: Därför är Willo Perron årets designer

Fredrik Härén är en av få européer som valts ut av Wiley för bokutgivning 2026. (Foto: Pressbild/Fredrik Härén)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Thailand – Sabai Sabai och idénapen

I Thailand möter Härén en origamiartist som aldrig upplevt kreativ ångest. Hon förstår knappt vad han menar när han beskriver creative block.

”När hon kör fast reser hon sig upp, går till Starbucks och njuter av en kaffe”, säger han. ”Hon har absolut ingen anxiety alls.”

För henne är det självklart att idéer kommer när de kommer. Den thailändska livshållningen Sabai Sabai, ungefär ”don’t worry, be happy”, genomsyrar även det kreativa arbetet. Hon kallar pausen för ”idénap”.

”Efter att jag träffade henne lider jag aldrig av kreativ ångest längre”, säger Härén. ”Man måste inte ha ångest bara för att man kört fast. Det är något vi har lärt oss.”

I väst tolkas stillestånd ofta som ett personligt misslyckande. I Thailand är det bara en paus.

ANNONS

Nordkorea – de är precis som vi

Nordkorea är bokens mest oväntade stopp. Härén åker dit med insikten att han aldrig kommer att förstå landet fullt ut.

”Min brittiska guide som bott i landet i många år sa till mig: ‘They are just like us’”, berättar han. ”Det är en jävligt bra iakttagelse.”

Bakom systemen, ideologierna och propagandan finns människor som tänker, skapar och drömmer på samma sätt som alla andra. Den insikten återkommer genom hela boken. Kreativa människor har ofta mer gemensamt med varandra än med sina landsmän.

”Webbyråer ser likadana ut i Bhutan, i Mongoliet, i Berlin och i Stockholm”, säger Härén. ”Vi blir mer lika vår profession än vår nation.”

I Bhutan är kreativitet en inre resa, inte ett personligt varumärke. (Foto: Pressbild/Fredrik Härén)

En bok som vill lugna, inte piska

”The World of Creativity” är inte en bok som pressar läsaren till bättre resultat. Den gör något mer radikalt. Den sänker pulsen.

”Bara att göra något kreativt gör oss lyckligare”, säger Härén. ”Och det är egentligen det viktigaste.”

ANNONS

I en tid där kreativitet ofta förväxlas med ständig produktion erbjuder boken en annan tanke. Kreativitet behöver inte vara ångestfylld. Den kan vara långsam, reflekterande och djupt mänsklig.


Musk flyttar in hos SAS – men det är inte vd:ns största problem

Elon Musks Starlink ger SAS ett av världens snabbaste wifi ombord och gör livesändningar över polcirkeln till vardag.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BokBokaktuellFöreläsareFörfattare
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS