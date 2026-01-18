Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea

När Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling intervjuar Fredrik Härén, aktuell med boken ”The World of Creativity”, blir det tydligt att kreativitet inte behöver vara plågsam – den kan vara stillsam, mänsklig och till och med befriande.

Härén är aktuell med boken ”The World of Creativity – A Journey Across 37 Countries to Discover the Secrets of Creative Minds”, utgiven av Wiley. Den bygger på intervjuer och möten i 37 länder och är resultatet av mer än två decennier av resande och samtal med kreativa människor.

”Ni västerlänningar tror att kreativitet handlar om self-expression”, berättar Härén och återger ett möte med Bhutans tidigare turistminister. ”Att visa världen vem jag är. Men framför allt handlar kreativitet om en inward journey. Om att bättre förstå sig själv.”

I Bhutan är kreativitet en inre resa, inte ett personligt varumärke. (Foto: Pressbild/Fredrik Härén)

Bhutan – kreativitet som självinsikt

I Bhutan kopplas kreativitet inte till prestation eller synlighet. Den ses som ett sätt att komma närmare sig själv. Det gör hela skillnaden.

”Är det någon kreativ grej du har gjort där du inte lärt dig något om dig själv”, frågar Härén retoriskt. ”Jag har aldrig sett ett exempel på det.”

När kreativitet inte mäts i resultat, applåder eller likes försvinner också rädslan för att misslyckas. En dålig intervju, ett svagt verk eller en idé som inte håller blir ändå meningsfull, eftersom den lär dig något.

”Det är ingen tävling”, säger Härén. ”Den enda frågan som är relevant är om du är mer kreativ i dag än i går.”

