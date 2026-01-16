Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Från kaos till kontroll

Perron kommer ur en miljö där regler var få och resurser ännu färre. Quebec på 90-talet, laglöst, billigt och öppet. Den sortens plats där man inte kan vänta på tillstånd eller budgetar. Man gör ändå. Den erfarenheten sitter kvar i allt han gör. Resultatet är en form av design som aldrig känns överarbetad men alltid genomtänkt.

Kaoset är inte borta. Det är bara disciplinerat.

Han rör sig fritt mellan världar

Mode, musik, retail, scenografi, möbler. Perron har aldrig accepterat att kreativitet ska hålla sig i ett fack. Ena dagen Chanel, nästa dag en pop-up, tredje dagen ett privat hem. Det är samma metod överallt: skapa en fysisk upplevelse som människor minns med kroppen snarare än med kameran.

I en tid när allt ska bli content gör han miljöer som inte låter sig reduceras till en bildruta.

Rum byggda för att stanna i minnet, inte i flödet. (Foto: Instagram)

Analog lyx för en digital publik

Perrons arbete är djupt fysiskt, skriver Wallpaper i sin motivering till 2026 års designer. Material, tyngd, proportioner, rörelse. Det går inte att zooma sig igenom det. Man måste vara där. Det är ingen slump att hans estetik känns helt rätt just nu. Vi är mitt i en motrörelse mot skärmar, notiser och evig tillgänglighet.

Han levererar exakt det: koncentration, närvaro och rum som kräver respekt.

Ingen personkult – bara resultat

Trots samarbeten med världens största namn är Perron själv lågmäld. Inga slogans. Inget evangelium. Inget självförhärligande. Han låter arbetet tala, och det gör det desto högre. Det är ovanligt i en bransch där designers ofta är mer synliga än deras verk.

Makten bakom kulisserna är ofta den mest långsiktiga.

Design som inte vill bli älskad, bara använd. (Foto: Instagram)

Slutsats

Willo Perron är årets designer eftersom han förstår något många andra missar: att design i dag handlar mindre om form och mer om beteende. Om hur människor rör sig, möts, stannar upp och minns.

Han ritar inte framtiden.

Han bygger den, rum för rum.

Perfect Weekend Guide: Willo Perron

Den Montreal‑födde designern och creative directorn Willo Perron växte upp i en kreativ familj, med en jazzpianist till pappa och en bror som i dag är inredningsarkitekt. Som tonåring hoppade han av high school, började göra flyers, ljussättning och klubbnätter i Montreals nattliv och drev egna små butiker, skivbolaget Audio Research Records samt streetwear‑ och snowboardmärken. Erfarenheterna tog honom vidare till kreativa roller i Los Angeles och New York – bland annat för skate‑ och streetmärken, DC Shoes och hiphop‑bolaget Rawkus – innan han började bygga butiker för American Apparel och så småningom grundade sin egen studio, Willo Perron & Associates, som i dag verkar från Los Angeles.

Willo Perron är designern som anlitas när världsstjärnor vill styra helhetsupplevelsen, inte bara scenbilden. På meritlistan finns samarbeten med Kanye West, Jay-Z, Rihanna, Drake, Lady Gaga och Kim Kardashian.

Gemensamt för uppdragen är fokus på rum, rörelse och närvaro. Perron designar inte bakgrunder. Han regisserar hur publiken beter sig.