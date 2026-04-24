Taktält i sommar? Tänk på det här!

Tänker du att 2026 blir starten på din taktältskarriär? Då kommer här lite viktiga medskick, innan du klickar KÖP hos friluftsbutiken.

Hårdskal eller mjukskal

Det finns lika många taktältsmodeller som det finns stjärnor på himlen… Kanske inte riktigt, men det är minst sagt en djungel av tillverkare, typer, storlekar och prisnivåer. Generellt sett kan man säga att det finns två typer av taktält: Hårdskal eller mjukskal, båda med respektive fördelar och nackdelar.

Ett taktält med hårdskal kan liknas med en rejäl takbox. När den är ihopfälld har du en hårdplastlåda på taket, och däri ligger själva tältet. Plasthöljet har flera fördelar: Bättre aerodynamik vid körning, mer hållfast mot väder och vind och ofta är de väldigt enkla att fälla upp.

De två största nackdelarna är det generellt sett högre priset, mer vikt och att hårdskalet tar stor plats på bilens lasthållare.

Väljer du istället ett mjukskalstält drar du fördelar av mindre vikt, vilket gör det enklare att lyfta på och av tältet från taket. Priset på ett mjukskalstält är generellt sett lägre än motsvarande hårdskalstält och kan ofta innebära lite mer utrymme på insidan.

Nackdelen med mjukskalstälten är fladdret. Vid körning har mjukskalstält mer vindfång vilket ger sämre bränsleekeonomi och högre vindljud från taket. Mjukskalstältens konstruktion gör också att de står sig sämre vid camping i hårt väder.