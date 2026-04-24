Du har sett inspo-bilderna på sociala medier – solnedgång över en lugn sjö, lägerelden sprakar och taktältet står uppfällt på en nypolerad bil. Inte ett mygg i sikte.
Taktält i sommar? Tänk på det här!
Det är väl ingen nyhet att taktälten har tagit Sverige med storm, till och med under vintern möter man bilar med den nymodiga campingutrustningen på taket. Men sommaren får nog ändå anses vara taktältarnas favoritsäsong.
Tänker du att 2026 blir starten på din taktältskarriär? Då kommer här lite viktiga medskick, innan du klickar KÖP hos friluftsbutiken.
Hårdskal eller mjukskal
Det finns lika många taktältsmodeller som det finns stjärnor på himlen… Kanske inte riktigt, men det är minst sagt en djungel av tillverkare, typer, storlekar och prisnivåer. Generellt sett kan man säga att det finns två typer av taktält: Hårdskal eller mjukskal, båda med respektive fördelar och nackdelar.
Ett taktält med hårdskal kan liknas med en rejäl takbox. När den är ihopfälld har du en hårdplastlåda på taket, och däri ligger själva tältet. Plasthöljet har flera fördelar: Bättre aerodynamik vid körning, mer hållfast mot väder och vind och ofta är de väldigt enkla att fälla upp.
Läs mer: Glamping med Porsche
De två största nackdelarna är det generellt sett högre priset, mer vikt och att hårdskalet tar stor plats på bilens lasthållare.
Väljer du istället ett mjukskalstält drar du fördelar av mindre vikt, vilket gör det enklare att lyfta på och av tältet från taket. Priset på ett mjukskalstält är generellt sett lägre än motsvarande hårdskalstält och kan ofta innebära lite mer utrymme på insidan.
Nackdelen med mjukskalstälten är fladdret. Vid körning har mjukskalstält mer vindfång vilket ger sämre bränsleekeonomi och högre vindljud från taket. Mjukskalstältens konstruktion gör också att de står sig sämre vid camping i hårt väder.
Storleken och vikten
Ofta upplevs taktält lite större på insidan. Men väntar man sig husvagnskänsla behöver man tänka om. För att kunna sova bekvämt i tältet finns några tumregler:
- Ett taktält med 140 centimeter bredd passar bra för 2 vuxna.
- Ett taktält på 165 centimeter passar bra för 2-3 vuxna.
- Ett taktält med 180 centimeter bred madrass passar för 3-4 vuxna.
Läs mer: Spanien sätter ner foten mot slarviga campare
När det kommer till taktältets vikt behöver du kontrollera hur många kg din bil och lasthållare är godkända för. Ofta väger taktälten mellan 50-80 kg, vilket inte är ett problem för de flesta bilmodellerna. Men det är värt att ha i åtanke att du eventuellt vid säsongens början och slut vill kunna lasta av och på tältet från bilen.
Priset
Köper du nytt taktält kan du hitta budgetvarianter för så billigt som cirka 10 000 kronor. Ett mer realistiskt pris ligger mellan 20–40 000 kronor, beroende på märke, modell, utrustning och storlek.
För den som kan tänka sig att köpa begagnat kommer man såklart undan billigare – billigast på Blocket i skrivande stund ligger på 7500 kronor.
Var får man stå?
Att bo i taktält på campingplats är inte konstigare än att slå upp ett vanligt tält, eller att parkera en husvagn. Men många taktältare drömmer om friare äventyr.
Att övernatta på en parkering är i teorin OK så länge du inte sprider ut campingutrustning på marken. Men för en god natts sömn kan det vara värt att kontakta kommunen för att dubbelkolla vad som gäller just där du står.
Läs mer: Hundarna tar över campingplatserna
Sveriges terrängkörningslag innebär att du inte får köra på ängar, på skogsstigar eller på stranden – och därmed inte heller parkera bilen där.
Att campa på privatägd mark är tillåtet såvida du har markägarens godkännande.
Ställplatser är i mångas ögon en god kompromiss mellan campingplats och fricamping. I Sverige finns enligt Husbil & Husvagn uppemot 1500 ställplatser – och det finns en uppsjö av olika hemsidor, appar och digitala tjänster som kan vara till hjälp när man ska hitta en passande sådan.