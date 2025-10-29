Ozempic-patent löper ut – stora prisfall väntas

En ny våg av viktminskningsläkemedel sprider sig snabbt över världen.

Den främsta orsaken är det är att patenten på några av de mest efterfrågade preparaten börjar löpa ut i flera tillväxtmarknader.

I länder som Indien, Kina, Brasilien och Turkiet väntas detta leda till en dramatisk ökning i tillgången på så kallade GLP-1-preparat, skriver The Economist.

Löper ut nästa år

GLP-1-läkemedel, däribland Eli Lillys Mounjaro och Novo Nordisks Wegovy, har på kort tid blivit en global försäljningssuccé.

Marknaden domineras av dessa två bolag, men deras grepp utmanas nu av producenter av generiska varianter i framför allt Indien och Kina.

När skyddet för den aktiva substansen semaglutid löper ut i början av 2026 i flera tillväxtländer öppnas dörren för billigare kopior.

Indien står redo att bli ett centrum för produktionen av generiska versioner.