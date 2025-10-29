Dagens PS
Ozempic-patent löper ut – stora prisfall väntas

ozempic
Indien är ett av länderna där det nu blir billigare att köpa viktminskningsläkemedel. (Foto: Bikas Das/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

I flera stora länder, som Indien och Kina, väntas nya generiska varianter av viktminskningsläkemedel när patent löper ut i början av nästa år. Men svenskar får vänta några år till.

En ny våg av viktminskningsläkemedel sprider sig snabbt över världen.

Den främsta orsaken är det är att patenten på några av de mest efterfrågade preparaten börjar löpa ut i flera tillväxtmarknader.

I länder som Indien, Kina, Brasilien och Turkiet väntas detta leda till en dramatisk ökning i tillgången på så kallade GLP-1-preparat, skriver The Economist.

Löper ut nästa år

GLP-1-läkemedel, däribland Eli Lillys Mounjaro och Novo Nordisks Wegovy, har på kort tid blivit en global försäljningssuccé.

Marknaden domineras av dessa två bolag, men deras grepp utmanas nu av producenter av generiska varianter i framför allt Indien och Kina.

När skyddet för den aktiva substansen semaglutid löper ut i början av 2026 i flera tillväxtländer öppnas dörren för billigare kopior.

Indien står redo att bli ett centrum för produktionen av generiska versioner.

Statliga subventioner väntas

Minst tio indiska läkemedelsbolag har semaglutidprodukter i sena utvecklingsfaser, och de första förväntas lanseras till en tredjedel av priset på originalen.

Landets läkemedelsindustri, som redan står för omkring en femtedel av världens generikatillverkning, ser dessutom stora exportmöjligheter när patenten upphör i fler länder, skriver Nikkei Asia.

Den indiska staten väntas även stödja produktionen genom riktade subventioner.

Godkände en inhemsk variant

Kina är samtidigt på väg att bli en av världens största marknader för viktminskningsläkemedel.

Landet har fler överviktiga vuxna än något annat, och lokala bolag tävlar nu om att ta fram både kopior och egna innovationer.

I år godkände kinesiska läkemedelsmyndigheter en inhemskt utvecklad behandling som visat likvärdig effekt som de etablerade internationella produkterna.

Lär förbättra folkhälsan

Efterfrågan på GLP-1-läkemedel ökar i takt med att övervikt och fetma blir allt vanligare även i utvecklingsländer.

Enligt Världsfetmaförbundet lever två tredjedelar av världens miljard överviktiga vuxna i låg- och medelinkomstländer. Utbredd tillgång till billigare läkemedel kan därför få stor betydelse för folkhälsan.

Dessutom väntas tablettbaserade versioner av GLP-1-preparaten lanseras inom kort. De nya formerna kan bli särskilt viktiga i regioner där kylkedjor för injektionspreparat är svaga.

I Europa väntas patentet löpa ut först i början av 2030-talet.

Indien Novo Nordisk ozempic
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

