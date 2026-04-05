Små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad när allt fler svenskar kämpar med sömnproblem.
Experterna avslöjar: Så får du bättre sömn i sex enkla steg
Allt fler upplever problem med sömnen.
Att ligga vaken på natten, känna sig trött på dagen och ha svårt att varva ner har blivit en del av vardagen för många.
Men enligt experter finns det konkreta åtgärder som faktiskt fungerar.
I en genomgång presenteras sex tydliga steg som kan förbättra sömnen, utan avancerade behandlingar eller snabba lösningar.
Samtidigt visar forskning att det inte bara är kvällen som avgör hur du sover. Små vanor under dagen spelar en avgörande roll för kroppens dygnsrytm och sömnkvalitet.
Undvik klassiska fällor
Flera vanliga vanor kan i själva verket förvärra sömnproblemen.
Att ligga länge i sängen i hopp om att somna är en sådan.
Det riskerar att koppla sängen till vakenhet i stället för vila.
Även koffein och sena måltider spelar en större roll än många tror.
Effekten kan sitta kvar i kroppen i timmar och störa insomningen.
Alkohol pekas också ut som en falsk genväg.
Den kan visserligen göra att man somnar snabbare, men försämrar sömnens kvalitet och leder ofta till fler uppvaknanden under natten.
Beteendeförändringar ger effekt
I stället lyfter experter fram beteendeterapi som en av de mest effektiva metoderna vid långvariga sömnproblem.
Behandlingen handlar om att förändra tankemönster och vanor kring sömn.
Det kan till exempel innebära att skapa tydliga rutiner, minska tiden i sängen och arbeta med avslappning.
Resultaten är tydliga.
Enligt forskningen sover omkring 70 till 80 procent bättre efter behandlingen, och effekten håller i sig över tid.
Läkemedel är ingen långsiktig lösning
Sömntabletter kan i vissa fall ge kortvarig lindring, men rekommenderas inte som en varaktig lösning.
“De rekommenderas inte som förstahandsbehandling”, konstaterar experterna.
Risken för biverkningar, beroende och försämrad sömnkvalitet gör att de bör användas med försiktighet.
Forskning pekar också på vikten av grundläggande rutiner.
Enligt Mayo Clinic kan enkla åtgärder som att hålla regelbundna sovtider, undvika koffein sent på dagen och skapa en lugn, mörk sovmiljö göra stor skillnad för sömnkvaliteten
När du bör söka hjälp
Om sömnproblemen blir långvariga eller påverkar vardagen i stor utsträckning är det viktigt att ta kontakt med vården.
“Poängen är enkel men inte kontraintuitiv: insomni är sällan ett nattproblem – utan ett dygnsbeteende”, framhålls i analysen.
Det innebär att lösningen ofta finns i hur vi lever våra dagar, inte bara i hur vi försöker sova på natten.
Små steg med stor effekt
Sammanfattningsvis handlar bättre sömn sällan om en enskild åtgärd.
Det är kombinationen av vanor, rutiner och beteenden som avgör.
För många kan just dessa sex steg vara början på en mer stabil och återhämtande sömn – och därmed en bättre vardag.
Källa: Walsh, J., Sweetman, A. & Grivell, N. (2026). Sex steg till god sömn – på riktigt. Modern Psykologi, nr 2/2026.
