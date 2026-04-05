Experterna avslöjar: Så får du bättre sömn i sex enkla steg

Men enligt experter finns det konkreta åtgärder som faktiskt fungerar.

I en genomgång presenteras sex tydliga steg som kan förbättra sömnen, utan avancerade behandlingar eller snabba lösningar.

Samtidigt visar forskning att det inte bara är kvällen som avgör hur du sover. Små vanor under dagen spelar en avgörande roll för kroppens dygnsrytm och sömnkvalitet.

Undvik klassiska fällor

Flera vanliga vanor kan i själva verket förvärra sömnproblemen.

Att ligga länge i sängen i hopp om att somna är en sådan.

Det riskerar att koppla sängen till vakenhet i stället för vila.

Även koffein och sena måltider spelar en större roll än många tror.

Effekten kan sitta kvar i kroppen i timmar och störa insomningen.

Alkohol pekas också ut som en falsk genväg.

Den kan visserligen göra att man somnar snabbare, men försämrar sömnens kvalitet och leder ofta till fler uppvaknanden under natten.