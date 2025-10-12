AI+ avslöjar: Så mycket data ligger oanvänd

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

99 procent av datan används inte

Hon berättar att 99 procent av all affärsdata i dag aldrig används till analys eller AI. En bortslösad resurs som hon liknar vid guldtackor i digitala kassavalv. Det stora samtalsämnet på konferensen var därför hur företag kan koppla ihop sina utspridda datakällor, skapa säkerhet och få ut verklig intelligens ur informationen.

“Tekniken finns. Nu handlar det om att orkestrera ihop alla delar – och göra det kostnads- och energieffektivt”, säger Gospic.

Vinna tillsammans med AI

Hon lyfter också IBM:s roll som en samlande kraft. I stället för att varje företag försöker bygga allt själv fungerar IBM som en plattform där entreprenörer, forskare och startups möts och samarbetar. “I AI-världen gäller det att alla vinner tillsammans. Det är så innovation uppstår.”

Tro det eller ej men forskningvisar på att självkörande bilar är säkrare. Vissst, de är inte så bra på att svänga eller se i mörker – men ändå. (Foto: Getty Images)

När bilen får känslor

Programledarkollegan Viggo Cavling bidrar med sin egen upplevelse – från ett test av Cadillacs nya elbil Optiq i Barcelona. En bil så fylld med AI att den både övervakar föraren, känner av trötthet och varnar om man släpper ratten. “Det blev ett krig mellan mig och bilen när mobilen dog och bilen började blinka hysteriskt,” säger han.

Enligt Cadillacs ingenjörer kan det dröja 20–30 år innan bilar är helt självkörande. Gospic tror dock att det främst är regler som bromsar utvecklingen. “I USA kör de. I Europa pratar vi fortfarande.”

EU:s miljardplan – men vem hinner först?

Samtalet glider över till just reglering. EU satsar nu miljarder på att stärka AI, men Gospic varnar för att överreglering kan göra att vi halkar efter. “Om vi startar ett år senare än amerikanerna ligger vi 30 musår efter. Vi behöver en ja-kultur även i Sverige.”

Apple-designern Jony Ives och Robert Altman på Open AI. (Foto: Pressbild)

Jony Ives mystiska AI-pryl

Avslutningsvis diskuterar duon den tidigare Apple-designern Jony Ives nya hemliga AI-enhet – en skärmlös, bärbar apparat som enligt rykten ska kunna organisera hela vardagen. Gospic tror att den kan bli som en osynlig digital assistent som vet när du behöver köpa mjölk, hämta paket eller fylla på recept.

Cavling är skeptisk. “Telefonen, hörlurarna och glasögonen är redan kroppsdelar. Jag vet inte om vi behöver en till.”

AI+ – för dig som vill förstå framtiden

AI+ publiceras av Dagens PS Perfect Weekend och fokuserar på hur artificiell intelligens påverkar våra liv – bortom miljardinvesteringar och teknikpanik.

Perfect Weekend Guide till AI+ 3 viktigaste insikter.

1. Dold data är framtidens guldgruva.

Nästan all affärsdata används aldrig – men företag som lyckas koppla ihop sina system kan skapa helt nya värden.

2. Regler kan bli Europas fall.

Medan USA testar och lär sig bromsas Europa av byråkrati. “Startar vi ett år senare ligger vi trettio år efter,” säger Gospic.

3. AI i bilen – nästa stora språng.

Från övervakning till självkörning. Men framtidens bil behöver inte bara hjul och motor – den behöver också förtroende.