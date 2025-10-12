Nästan all företagsdata i världen ligger oanvänd – som dolda guldtackor i digitala kassavalv. I veckans avsnitt av AI+ berättar Katarina Gospic om IBM:s AI-konferens i Orlando, där hon avslöjar programledarkollegan Viggo Cavling varför 99 procent av all affärsdata aldrig används – och hur det kan förändras.
AI+ avslöjar: Så mycket data ligger oanvänd
Popcorn av idéer i Orlando
På IBM:s stora AI-konferens i Orlando samlades världens främsta teknikprofiler för att prata om nästa stora steg i den artificiella intelligensen. En av talarna var Katarina Gospic, läkare, hjärnforskare och numera innovationschef på IBM Sverige – samt ena halvan av duon bakom podcasten AI+ tillsammans med Viggo Cavling.
“Det var som popcorn överallt – idéer som poppade hela tiden”, säger hon i veckans avsnitt.
99 procent av datan används inte
Hon berättar att 99 procent av all affärsdata i dag aldrig används till analys eller AI. En bortslösad resurs som hon liknar vid guldtackor i digitala kassavalv. Det stora samtalsämnet på konferensen var därför hur företag kan koppla ihop sina utspridda datakällor, skapa säkerhet och få ut verklig intelligens ur informationen.
“Tekniken finns. Nu handlar det om att orkestrera ihop alla delar – och göra det kostnads- och energieffektivt”, säger Gospic.
Vinna tillsammans med AI
Hon lyfter också IBM:s roll som en samlande kraft. I stället för att varje företag försöker bygga allt själv fungerar IBM som en plattform där entreprenörer, forskare och startups möts och samarbetar. “I AI-världen gäller det att alla vinner tillsammans. Det är så innovation uppstår.”
När bilen får känslor
Programledarkollegan Viggo Cavling bidrar med sin egen upplevelse – från ett test av Cadillacs nya elbil Optiq i Barcelona. En bil så fylld med AI att den både övervakar föraren, känner av trötthet och varnar om man släpper ratten. “Det blev ett krig mellan mig och bilen när mobilen dog och bilen började blinka hysteriskt,” säger han.
Enligt Cadillacs ingenjörer kan det dröja 20–30 år innan bilar är helt självkörande. Gospic tror dock att det främst är regler som bromsar utvecklingen. “I USA kör de. I Europa pratar vi fortfarande.”
EU:s miljardplan – men vem hinner först?
Samtalet glider över till just reglering. EU satsar nu miljarder på att stärka AI, men Gospic varnar för att överreglering kan göra att vi halkar efter. “Om vi startar ett år senare än amerikanerna ligger vi 30 musår efter. Vi behöver en ja-kultur även i Sverige.”
Jony Ives mystiska AI-pryl
Avslutningsvis diskuterar duon den tidigare Apple-designern Jony Ives nya hemliga AI-enhet – en skärmlös, bärbar apparat som enligt rykten ska kunna organisera hela vardagen. Gospic tror att den kan bli som en osynlig digital assistent som vet när du behöver köpa mjölk, hämta paket eller fylla på recept.
Cavling är skeptisk. “Telefonen, hörlurarna och glasögonen är redan kroppsdelar. Jag vet inte om vi behöver en till.”
AI+ – för dig som vill förstå framtiden
AI+ publiceras av Dagens PS Perfect Weekend och fokuserar på hur artificiell intelligens påverkar våra liv – bortom miljardinvesteringar och teknikpanik.
Perfect Weekend Guide till AI+ 3 viktigaste insikter.
1. Dold data är framtidens guldgruva.
Nästan all affärsdata används aldrig – men företag som lyckas koppla ihop sina system kan skapa helt nya värden.
2. Regler kan bli Europas fall.
Medan USA testar och lär sig bromsas Europa av byråkrati. “Startar vi ett år senare ligger vi trettio år efter,” säger Gospic.
3. AI i bilen – nästa stora språng.
Från övervakning till självkörning. Men framtidens bil behöver inte bara hjul och motor – den behöver också förtroende.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
