Det sista årtiondet på 1900-talet var det bästa. Åtminstone om du frågar generationen som fortfarande minns ett liv före Facebook, Instagram och Spotify. Nu får 90-talet sin egen stora högtidsstund på Tate Britain i London – och tydligen räcker det inte att Oasis spelar igen.
90-talet är tillbaka – nu får generationen före Instagram sitt eget museum
På 1990-talet kunde man fortfarande försvinna en hel kväll utan att någon visste var man var. Musik köptes på skiva, fotografier kunde ta en vecka att framkalla och ingen restauranggäst ägnade de första tio minuterna åt att fotografera sin middag.
Det var också årtiondet då britterna plötsligt verkade övertygade om att de styrde världen igen. Oasis och Blur slogs om topplistorna, Kate Moss blev ansiktet för en ny sorts mode och konstnärer som Damien Hirst, Tracey Emin och Chris Ofili såg till att samtidskonsten hamnade både på kultursidorna och löpsedlarna.
Nu har Tate Britain samlat alltihop.
Kate Moss, klubbnätter och Cool Britannia
Utställningen ”The 90s: Art and Fashion” öppnade den 8 oktober och pågår till den 14 februari 2027. Det är den första stora utställningen på Tate Britain som samlar årtiondets konst, mode och fotografi under samma tak.
Bakom satsningen står bland andra Edward Enninful, tidigare chefredaktör för brittiska Vogue. Nästan 70 konstnärer, fotografer och designers finns representerade i mer än 100 verk.
Här finns Juergen Tellers bilder av en ung Kate Moss, Naomi Campbell i Vivienne Westwood och fotografier från tidskrifter som i-D och Dazed & Confused.
Men framför allt finns känslan av ett Storbritannien som under några år tycktes ha bestämt sig för att vara världens kulturella huvudstad.
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När klubben var sociala medier
En stor del av utställningen handlar om klubbkulturen, skriver Conde Nast.
Acid house, Haçienda i Manchester och Bagley’s i London representerar en tid då människor faktiskt behövde lämna bostaden för att träffa andra människor.
Mark Leckeys kultfilm ”Fiorucci Made Me Hardcore” från 1999 finns med tillsammans med fotografier av de brittiska klubbnätter där musik, mode och konst smälte samman.
Det var sociala medier innan sociala medier fanns. Skillnaden var att man behövde stå i kö utanför en nattklubb och hoppas att dörrvakten gillade ens skor.
90-talet var inte bara Britpop
Tate nöjer sig klokt nog inte med att presentera årtiondet som tio år av champagne, supermodeller och Noel Gallagher.
Chris Ofilis målning ”No Woman, No Cry”, som vann Turnerpriset 1998, finns med. Utställningen tar också upp aidskrisen, rasism och den svarta brittiska kulturens betydelse genom bland andra Steve McQueen, Ozwald Boateng och Yinka Shonibare.
Det gör nostalgifesten något mer intressant än ännu en spellista med ”Wonderwall”.
En perfekt ursäkt för en Londonhelg
För svenska 50-, 60- och 70-talister är utställningen dessutom en ovanligt användbar ursäkt för en weekend i London.
Tate Britain ligger i Millbank vid Themsen och utställningen visas fram till februari nästa år.
Det betyder att den som fortfarande har kvar en gammal Adidasjacka, ett par Dr. Martens eller åtminstone minnet av när MTV faktiskt spelade musik har gott om tid.
90-talet är tillbaka.
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