90-talet är tillbaka – nu får generationen före Instagram sitt eget museum

Det var också årtiondet då britterna plötsligt verkade övertygade om att de styrde världen igen. Oasis och Blur slogs om topplistorna, Kate Moss blev ansiktet för en ny sorts mode och konstnärer som Damien Hirst, Tracey Emin och Chris Ofili såg till att samtidskonsten hamnade både på kultursidorna och löpsedlarna.

Nu har Tate Britain samlat alltihop.

Kate Moss, klubbnätter och Cool Britannia

Utställningen ”The 90s: Art and Fashion” öppnade den 8 oktober och pågår till den 14 februari 2027. Det är den första stora utställningen på Tate Britain som samlar årtiondets konst, mode och fotografi under samma tak.

Bakom satsningen står bland andra Edward Enninful, tidigare chefredaktör för brittiska Vogue. Nästan 70 konstnärer, fotografer och designers finns representerade i mer än 100 verk.

Här finns Juergen Tellers bilder av en ung Kate Moss, Naomi Campbell i Vivienne Westwood och fotografier från tidskrifter som i-D och Dazed & Confused.

Men framför allt finns känslan av ett Storbritannien som under några år tycktes ha bestämt sig för att vara världens kulturella huvudstad.