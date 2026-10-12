Så förblir din hud vacker och fräsch – två saker åldrar ansiktet mest

Rökning ligger i samma bottenliga

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Rökning konkurrerar med solen om förstaplatsen på listan över sådant som får huden att åldras snabbare.

Nikotin drar ihop blodkärlen och försämrar hudens tillgång till syre och näringsämnen. Rökningen påverkar också kollagenet och hudens stödjevävnad.

”De är i en klass för sig. Allt annat drunknar i sol och rökning”, säger hudläkaren och professorn emeritus Olle Larkö till Dagens Nyheter.

En välmående hud behöver mindre magi och mer vardag: sömn, bra mat och skydd mot solen.

Sömn, stress och alkohol spelar också roll

Nästa grupp är mindre dramatisk, men fortfarande värd att bry sig om.

För lite sömn ger huden mindre tid för återhämtning. Långvarig stress kan genom förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol påverka kollagenet negativt.

Alkohol kan bidra till uttorkning, inflammation och synligare blodkärl i ansiktet. Men effekten är betydligt mindre än den från rökning och sol.

Kosten spelar också roll. Ett näringsrikt kostmönster är bättre för huden än stora mängder socker. Socker kan bidra till så kallad glykering, där kollagen och elastin blir stelare.

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Snabba viktförändringar syns i ansiktet

Även kraftiga viktförändringar kan förändra utseendet.

När fett försvinner snabbt från ansiktet kan huden upplevas som lösare och ansiktet mer insjunket. Fenomenet har på senare år fått smeknamnet ”Ozempic face”, efter de viktminskningsläkemedel som kan ge snabb viktnedgång.

Hormoner påverkar också huden, inte minst under klimakteriet när minskade östrogennivåer kan bidra till att huden blir tunnare och torrare.

1. Retinol kan hjälpa, fuktkräm kan göra huden mjukare – men den bästa investeringen är fortfarande att inte steka ansiktet i solen.

Och alla dessa dyra krämer?

Här kommer beskedet kosmetikbranschen kanske inte trycker på burken.

Vanliga fuktkrämer kan göra huden mjukare och tillfälligt slätare, men de kan inte trolla bort permanenta rynkor eller gamla solskador.

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Retinoider som retinol har däremot vetenskapligt stöd för att kunna förbättra fina rynkor och påverka kollagenproduktionen.

Laser och andra estetiska behandlingar kan också förbättra pigmentering och hudens utseende. Men forskningsstödet varierar kraftigt mellan olika behandlingar och långtidsstudier saknas ofta.

Listan: Det åldrar huden mest

Stor påverkan:

Sol

Rökning

Medelstor påverkan:

Sömnbrist

Långvarig stress

Alkohol

Kost

Luftföroreningar

Hormoner

Stora viktförändringar

Liten påverkan:

Hur mycket vatten du dricker, så länge du inte är uttorkad

Vanliga hudvårdsrutiner

Många skönhetsbehandlingar

Så innan du lägger ytterligare tusenlappar på badrumshyllan finns två betydligt enklare åtgärder: rök inte och bränn dig inte i solen.