Dyra krämer, serum och behandlingar kan göra en del för din hud. Men vill du verkligen bromsa ansiktets åldrande finns det två betydligt viktigare saker att hålla koll på: solen och cigaretterna. Resten hamnar en bra bit efter.
Så förblir din hud vacker och fräsch – två saker åldrar ansiktet mest
Skönhetsindustrin lever på vår ganska mänskliga önskan att se ut ungefär som vi gjorde för tio år sedan. Lösningen säljs gärna i en liten burk för 1 295 kronor.
Forskarna har ett billigare besked.
Solen är hudens största fiende
Solens UV-strålning är den yttre faktor som påverkar skinnets åldrande allra mest.
Andrea Heinz, docent i farmaci vid Köpenhamns universitet och forskare på hudens åldrande, förklarar att UV-strålningen bryter ned kollagen och elastin, enligt DN. Det är två av hudens viktigaste byggstenar och hjälper till att hålla den fast och elastisk.
Resultatet efter många år i solen kan bli tunnare hud, rynkor, pigmentförändringar och sämre elasticitet.
Och det handlar inte bara om fåfänga. Långvarig UV-exponering ökar också risken för hudcancer.
Kläder, skugga och solskydd är därför betydligt mer effektiva investeringar för huden än ytterligare en exklusiv flaska i badrumsskåpet.
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Rökning ligger i samma bottenliga
Rökning konkurrerar med solen om förstaplatsen på listan över sådant som får huden att åldras snabbare.
Nikotin drar ihop blodkärlen och försämrar hudens tillgång till syre och näringsämnen. Rökningen påverkar också kollagenet och hudens stödjevävnad.
”De är i en klass för sig. Allt annat drunknar i sol och rökning”, säger hudläkaren och professorn emeritus Olle Larkö till Dagens Nyheter.
Sömn, stress och alkohol spelar också roll
Nästa grupp är mindre dramatisk, men fortfarande värd att bry sig om.
För lite sömn ger huden mindre tid för återhämtning. Långvarig stress kan genom förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol påverka kollagenet negativt.
Alkohol kan bidra till uttorkning, inflammation och synligare blodkärl i ansiktet. Men effekten är betydligt mindre än den från rökning och sol.
Kosten spelar också roll. Ett näringsrikt kostmönster är bättre för huden än stora mängder socker. Socker kan bidra till så kallad glykering, där kollagen och elastin blir stelare.
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Snabba viktförändringar syns i ansiktet
Även kraftiga viktförändringar kan förändra utseendet.
När fett försvinner snabbt från ansiktet kan huden upplevas som lösare och ansiktet mer insjunket. Fenomenet har på senare år fått smeknamnet ”Ozempic face”, efter de viktminskningsläkemedel som kan ge snabb viktnedgång.
Hormoner påverkar också huden, inte minst under klimakteriet när minskade östrogennivåer kan bidra till att huden blir tunnare och torrare.
Och alla dessa dyra krämer?
Här kommer beskedet kosmetikbranschen kanske inte trycker på burken.
Vanliga fuktkrämer kan göra huden mjukare och tillfälligt slätare, men de kan inte trolla bort permanenta rynkor eller gamla solskador.
Retinoider som retinol har däremot vetenskapligt stöd för att kunna förbättra fina rynkor och påverka kollagenproduktionen.
Laser och andra estetiska behandlingar kan också förbättra pigmentering och hudens utseende. Men forskningsstödet varierar kraftigt mellan olika behandlingar och långtidsstudier saknas ofta.
Listan: Det åldrar huden mest
Stor påverkan:
Sol
Rökning
Medelstor påverkan:
Sömnbrist
Långvarig stress
Alkohol
Kost
Luftföroreningar
Hormoner
Stora viktförändringar
Liten påverkan:
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Vanliga hudvårdsrutiner
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Så innan du lägger ytterligare tusenlappar på badrumshyllan finns två betydligt enklare åtgärder: rök inte och bränn dig inte i solen.
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