Sov dig frisk – nya rön om vår sömn

Sömnen påverkar i hög grad ditt humör och din mentala hälsa. Det framgår av en ny studie där man analyserat ett halvsekel av global sömnforskning.

“Vi fann att alla former av sömnförlust – total sömnbrist, partiell sömnförlust och sömnfragmentering – resulterade i känslomässiga förändringar. Den starkaste och mest konsekventa effekten var att sömnförlust minskade det positiva humöret”, säger medförfattaren Cara Palmer, biträdande professor och chef för Sleep and Development Lab vid Montana State University i Bozeman, till CNN.

Reagerar annorlunda

“Vi fann också att sömnförlust ökade känslor av ångest”. fortsätter Palmer.

“När de som ingick i studier upplevde känslomässiga händelser, reagerade de annorlunda än människor som var utvilade”.

“Särskilt rapporterade de mindre känslomässig upphetsning, vilket tyder på att människor totalt sett får mer dämpade känslomässiga reaktioner efter sömnförlust”.

Trots de risker som finns, sover minst 30 procent av alla vuxna minst en timme för lite per natt, tio procent sover minst två timmar för lite, enligt en studie från 2022.

“Över hela världen får individer sällan den rekommenderade mängden sömn under minst fem nätter per vecka”, säger Jo Bower vid University of East Anglia i Norwich, som arbetat med studien.