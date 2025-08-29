Köttätande parasit sprider sig – första fallet bekräftat

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Första fallet i USA

Det första bekräftade fallet hos en människa i USA gäller en kvinna från Maryland som tidigare rest till El Salvador. Hon har återhämtat sig helt, och myndigheterna understryker att smittorisken i landet är mycket låg.

”Risken för folkhälsan i USA från denna import är för närvarande mycket låg”, säger Andrew Nixon, talesperson för det amerikanska hälsodepartementet, enligt CNN och NTV.

ANNONS

Ändå har oron vuxit. Parasiten har påträffats längre norrut än på flera decennier och i år har Mexiko redan stängt boskapsmarknader för att försöka hejda spridningen.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Parasit hot mot boskap

Skruvmasken beskrivs som ett allvarligt hot mot både folkhälsa och jordbruk. Enligt USA:s jordbruksdepartement (USDA) kan ett större utbrott i Texas, landets största boskapsstat, kosta ekonomin omkring 1,8 miljarder dollar i förluster.

För att förebygga det bygger USA nu en anläggning i Texas som ska producera upp till 300 miljoner sterila flugor i veckan. Metoden, som användes redan på 1960-talet, syftar till att försvaga artens fortplantning och därmed stoppa spridningen.

Samtidigt rapporteras fler mänskliga fall i Centralamerika.

”Om dessa maskar inte hade tagits bort skulle de ha förstört deras hjärnor”, säger Ricardo Somarriba, chef för Nicaraguas institut för jordbruksskydd och hälsa, om patienter som behövt akut vård.

Läs också: Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. Dagens PS

Global kamp krävs

ANNONS

Det finns i dag ingen specifik behandling mot parasiten. För djur handlar vården om att rengöra, desinficera och täcka sår. För människor är tidig upptäckt avgörande för att undvika allvarliga konsekvenser.

NTV rapporterar att det amerikanska hälsodepartementet redan utfärdat ett nödläge för att påskynda utvecklingen av veterinärmediciner. Experter betonar att kampen måste ske över nationsgränserna för att vara effektiv.

Läs även: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS

Läs även: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS