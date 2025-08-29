Dagens PS
Köttätande parasit sprider sig – första fallet bekräftat

Den köttätande skruvmasken kan angripa både människor och boskap som kor och hästar.
Den köttätande skruvmasken kan angripa både människor och boskap som kor och hästar. (Foto: Reuters)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Efter årtionden av frånvaro har den köttätande parasiten återvänt. Utbrotten får experter att varna för allvarliga konsekvenser.

En parasit som äter sig in i levande vävnad väcker nu oro i Nordamerika. I Mexiko ökar fallen snabbt och USA har bekräftat sin första mänskliga infektion.

Kraftig ökning i Mexiko

I Mexiko har antalet djur som drabbats av den köttätande skruvmasken stigit med 53 procent på bara fyra veckor. Parasiten, som är larver från Cochliomyia hominivorax, har även hittats hos människor i delstaterna Campeche och Chiapas.

Mexikos hälsoministerium har varnat för att särskilt äldre och personer med andra sjukdomar riskerar svåra följder. En 86-årig kvinna i Campeche dog nyligen efter att hennes cancer förvärrats av ett larvangrepp. BBC skriver att de första nya fallen i Mexiko registrerades i november 2024, efter mer än 30 års frånvaro i landet.

Parasiten lägger ägg i öppna sår och på slemhinnor. När äggen kläcks äter sig larverna in i vävnaden. Infektionen kallas myiasis och kan, om den inte behandlas, bli livshotande.

Första fallet i USA

Det första bekräftade fallet hos en människa i USA gäller en kvinna från Maryland som tidigare rest till El Salvador. Hon har återhämtat sig helt, och myndigheterna understryker att smittorisken i landet är mycket låg.

”Risken för folkhälsan i USA från denna import är för närvarande mycket låg”, säger Andrew Nixon, talesperson för det amerikanska hälsodepartementet, enligt CNN och NTV.

Ändå har oron vuxit. Parasiten har påträffats längre norrut än på flera decennier och i år har Mexiko redan stängt boskapsmarknader för att försöka hejda spridningen.

Parasit hot mot boskap

Skruvmasken beskrivs som ett allvarligt hot mot både folkhälsa och jordbruk. Enligt USA:s jordbruksdepartement (USDA) kan ett större utbrott i Texas, landets största boskapsstat, kosta ekonomin omkring 1,8 miljarder dollar i förluster.

För att förebygga det bygger USA nu en anläggning i Texas som ska producera upp till 300 miljoner sterila flugor i veckan. Metoden, som användes redan på 1960-talet, syftar till att försvaga artens fortplantning och därmed stoppa spridningen.

Samtidigt rapporteras fler mänskliga fall i Centralamerika.

”Om dessa maskar inte hade tagits bort skulle de ha förstört deras hjärnor”, säger Ricardo Somarriba, chef för Nicaraguas institut för jordbruksskydd och hälsa, om patienter som behövt akut vård.

Global kamp krävs

Det finns i dag ingen specifik behandling mot parasiten. För djur handlar vården om att rengöra, desinficera och täcka sår. För människor är tidig upptäckt avgörande för att undvika allvarliga konsekvenser.

NTV rapporterar att det amerikanska hälsodepartementet redan utfärdat ett nödläge för att påskynda utvecklingen av veterinärmediciner. Experter betonar att kampen måste ske över nationsgränserna för att vara effektiv.

Hälsa Mexiko parasit USA
