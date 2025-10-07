Pommes frites är mänsklighetens bästa kompromiss. Enkla men geniala, nyttiga men ändå lite syndiga, perfekta både till oxfilé och bakfylleburgare.
Så gör du perfekta pommes – hemligheten alla missar
Och nu när airfryern gjort entré i var mans kök behöver du varken storkök eller stinkande fritös för att få till den där perfekta balansen mellan frasig yta och smältande inre. Det är faktiskt enklare än du tror – det kräver bara lite vetenskap, en skvätt tålamod och en gnutta humor.
Europas hårdaste inträdeskontroll – nej till massturism
En medeltida stad vid Adriatiska havet känd från tv har tröttnat på selfiekaos och kryssningshorder och infört inträdeskontroll.
Hemligheten börjar i diskhon
Allt handlar om stärkelse. Du vet, det där vita pulvret som får potatisen att klibba ihop som en Tinderdejt man inte kan bli av med. Skär potatisarna i stavar, lägg dem i kallt vatten och låt dem ligga där i minst 20 minuter – gärna längre. Sedan kokar du dem lätt i några minuter. Det här lilla tricket har stöd i flera vetenskapliga studier (ja, på riktigt – bland annat Frontiers in Nutrition, ScienceDirect och ResearchGate). Kogning plus sköljning tar bort överflödig stärkelse, vilket ger krispig yta och mjuk insida.
Sedan gäller det att torka potatisstavarna – grundligt. Som i handskdukar och hårtork om du orkar. Ju torrare, desto bättre. Och först därefter: ner i airfryern.
Resultatet? En yta så frasig att det nästan knastrar i hjärnan, och ett inre som får vilken pommes-skeptiker som helst att börja tala i tungor.
Låt fantasin ta plats på tallriken
När du väl spikat basen kan du börja leka. Klassikern ketchup och majonnäs är förstås tryggt, men vi lever i 2025 – vi har gått vidare. Riv lite parmesan, strö över flingsalt och persilja och kalla det italiensk minimalism. Eller gå full Ibiza och blanda chiliflingor med rökt paprika, toppa med sriracha-majo och låtsas att du är på strandklubb.
Vill du imponera på någon? Doppa dina airfryer-fritter i tryffelmajonnäs och servera med ett glas cava. Det är inte bara gott – det är också den mest kostnadseffektiva vägen till lyxkänsla på hemmaplan.
Airfryerns hemliga superkraft
Airfryern är kökets Elon Musk: snabb, effektiv och ibland lite för het. Den blir varm på sekunder, kräver nästan ingen olja och lämnar köket rent. Forskning från bland annat PMC och ScienceDirect visar att pommes frites gjorda i airfryer innehåller upp till 50 procent mindre fett än traditionellt friterade – utan att förlora krispigheten. Du slipper dessutom brandröken, oljedoften och det existentiella obehag som infinner sig när man tömmer en liter gyllenbrun frityrolja i vasken.
Och som bonus: du kan lägga pommesen i korgen, trycka på knappen och återgå till att scrolla Instagram. Maskinen gör resten.
Vanliga frågor Perfect Weekend får om airfryer-pommes
Varför blir mina pommes mjuka?
Du har hoppat över badet. Stärkelsen måste bort. Skölj och koka – annars får du potatismos i pinneform.
Måste jag koka dem?
Ja. En lätt kokning gör insidan mjuk, airfryern tar hand om ytan. Som ett bra förhållande: lite värme, lite distans.
Funkar sötpotatis?
Ja, men de blir aldrig lika krispiga. Söta saker är som bekant lite svårare att hantera. Hög värme, kortare tid – och sänk förväntningarna en aning.
Perfect Weekend Guide
- Tid: 30 minuter
- Potatissort: Fast, gärna King Edward eller Asterix
- Tillbehör: Tryffelmajonnäs, parmesan, chilimajo eller en nostalgisk dipp med pulverbearnaise
- Dryck: Cava, kall lager eller cola zero (beroende på livssituation)
- Svårighetsgrad: Lätt som en söndag i soffan
- Vetenskapligt stöd: Frontiers in Nutrition, ScienceDirect, ResearchGate, PMC, SimplyRecipes, Natasha’s Kitchen, Love & Lemons, Whirlpool
Källa: Gastrofun.dk
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
