Så gör du perfekta pommes – hemligheten alla missar

Och nu när airfryern gjort entré i var mans kök behöver du varken storkök eller stinkande fritös för att få till den där perfekta balansen mellan frasig yta och smältande inre. Det är faktiskt enklare än du tror – det kräver bara lite vetenskap, en skvätt tålamod och en gnutta humor.

Hemligheten börjar i diskhon

Allt handlar om stärkelse. Du vet, det där vita pulvret som får potatisen att klibba ihop som en Tinderdejt man inte kan bli av med. Skär potatisarna i stavar, lägg dem i kallt vatten och låt dem ligga där i minst 20 minuter – gärna längre. Sedan kokar du dem lätt i några minuter. Det här lilla tricket har stöd i flera vetenskapliga studier (ja, på riktigt – bland annat Frontiers in Nutrition, ScienceDirect och ResearchGate). Kogning plus sköljning tar bort överflödig stärkelse, vilket ger krispig yta och mjuk insida.

Sedan gäller det att torka potatisstavarna – grundligt. Som i handskdukar och hårtork om du orkar. Ju torrare, desto bättre. Och först därefter: ner i airfryern.

Resultatet? En yta så frasig att det nästan knastrar i hjärnan, och ett inre som får vilken pommes-skeptiker som helst att börja tala i tungor.