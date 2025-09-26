Livet i slott är som att elda pengar

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Kyla, mögel och råttor i ditt slott

Slott har ofta 500 kvadratmeter eller mer, stenväggar som byggdes för att stå emot pilregn snarare än kyla, och fönster som läcker värme som en praoelev läcker hemligheter. Isolering? Glöm det. Arkitekten på 1300-talet tänkte på vallgravar, inte energideklaration.

Och sedan har vi de oinbjudna gästerna. Mögel som frodas på väggarna, råttor som tycker att vinkällaren är en all-you-can-eat-buffé och fladdermöss som gärna sover i takkronorna.

”Historisk charm” betyder råttor i vinkällaren.

Ett renoveringsmaraton utan mål

Renoveringskostnaderna gör att IKEA-köket hemma känns som gratis. Bara att byta tak på ett medelstort slott kan landa på en halv miljon euro. Och glöm att måla om själv – väggarna är tio meter höga och byggnadsminnesmärkta.

Mäklarna talar gärna om ”historisk charm”. I verkligheten betyder det att du inte får byta ut fönster eller dra in fiber utan att först ringa kulturminnesmyndigheten.

Slottsherren som blev slavarbetare

Många köper slott med idén att driva bed & breakfast. Men när första gästen fryser på sitt rum, Wi-Fi:et dör och vattenkokaren bränner säkringen inser man att det inte är Versailles man äger – det är ett ruckel som kräver 24/7-arbete.

Kort sagt: drömmen om slottsliv blir ofta en mardröm. Det är inte liv i lyx – det är ett liv i drag.

Så här såg spa-avdelningen ut – på medeltiden. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till livet i ett slott

Det finns 45 000 slott i Frankrike, varav 13 000 är kulturminnesmärkta.

Uppvärmningskostnaden för ett slott kan ligga på 15 000–25 000 euro per år.

Ägare bör räkna med att underhåll motsvarar 1–1,5 procent av köpesumman – varje år.

Källa: Le Monde, Le Figaro, Barnes Propriétés & Châteaux, Hans & Moss.



