Livet i slott är som att elda pengar

Livet i slott låter som en saga med gyllene salonger och långa middagar i stearinljusens sken. Men verkligheten är kallare – bokstavligen. Att äga ett franskt slott är mer som att elda pengar i öppen spis än att leva som kung. Uppvärmningen kostar tusentals euro, möglet frodas och varje renovering förvandlas till ett byggnadsminnesmaraton.
Drömmen om ett slott spricker redan vid porten
Alla har sett annonserna: ”Slott till salu i Frankrike för under fyra miljoner kronor”. Vi klickar. Vi drömmer. Vi föreställer oss middagar i gyllene salonger, promenader i parkalléer och ett liv i ständig historisk romantik. Men så fort dörren stängs bakom mäklaren är det dags att ta fram plånboken – och brandsläckaren.
Först kommer värmen. Ett enda vinterdygn kan sluka mer pengar än en chartervecka i Dubai, rapporterar Le Figaro. En helg i ett 1700-talsslott i Cantal kostade nyligen nya ägaren 7 000 euro i uppvärmning. Det är mer än vad en svensk villaägare betalar på ett år.
Kyla, mögel och råttor i ditt slott
Slott har ofta 500 kvadratmeter eller mer, stenväggar som byggdes för att stå emot pilregn snarare än kyla, och fönster som läcker värme som en praoelev läcker hemligheter. Isolering? Glöm det. Arkitekten på 1300-talet tänkte på vallgravar, inte energideklaration.
Och sedan har vi de oinbjudna gästerna. Mögel som frodas på väggarna, råttor som tycker att vinkällaren är en all-you-can-eat-buffé och fladdermöss som gärna sover i takkronorna.
Ett renoveringsmaraton utan mål
Renoveringskostnaderna gör att IKEA-köket hemma känns som gratis. Bara att byta tak på ett medelstort slott kan landa på en halv miljon euro. Och glöm att måla om själv – väggarna är tio meter höga och byggnadsminnesmärkta.
Mäklarna talar gärna om ”historisk charm”. I verkligheten betyder det att du inte får byta ut fönster eller dra in fiber utan att först ringa kulturminnesmyndigheten.
Slottsherren som blev slavarbetare
Många köper slott med idén att driva bed & breakfast. Men när första gästen fryser på sitt rum, Wi-Fi:et dör och vattenkokaren bränner säkringen inser man att det inte är Versailles man äger – det är ett ruckel som kräver 24/7-arbete.
Kort sagt: drömmen om slottsliv blir ofta en mardröm. Det är inte liv i lyx – det är ett liv i drag.
Perfect Weekend Guide till livet i ett slott
- Det finns 45 000 slott i Frankrike, varav 13 000 är kulturminnesmärkta.
- Uppvärmningskostnaden för ett slott kan ligga på 15 000–25 000 euro per år.
- Ägare bör räkna med att underhåll motsvarar 1–1,5 procent av köpesumman – varje år.
Källa: Le Monde, Le Figaro, Barnes Propriétés & Châteaux, Hans & Moss.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Livet i slott låter som en saga med gyllene salonger och långa middagar i stearinljusens sken. Men verkligheten är kallare – bokstavligen. Att äga ett franskt slott är mer som att elda pengar i öppen spis än att leva som kung. Uppvärmningen kostar tusentals euro, möglet frodas och varje renovering förvandlas till ett byggnadsminnesmaraton.
