Viggos topplista: De 10 bästa uteserveringarna och takbarerna i Malmö

2. Aster – eldad, urban lyx

Beläget i en gammal fabrik i Varvsstaden erbjuder Aster matlagning över öppen eld och cocktails med kulturvibe. Krogen grundades av Sahin Erdal – kocken från en pizzafamilj med erfarenheter från Istanbul, New York och Bastard i Malmö. Rått, kreativt och kolgrillat möter naturliga viner och en drop‑in‑bar för spontana vin‑ och grillsnittar. Det blir inte mer hipster än så här i Malmö.

Adress: Jagaregatan 6, 211 19 Malmö

Hemsida: astermalmo.se

La Fondredrie är som en fransk landsortsbistro – fast i Malmö och med bättre vinlista. Här samlas de som kan uttala ”Beaujolais” utan att skämmas och älskar smör, bröd och samtal som aldrig riktigt tar slut. (Foto: Pressbild)

3. La Fonderie i Malmö hamn

Fransk fusion i den prisbelönta Gjuteriet‑byggnaden, lanserad av krögaren Stellan Colt. Från Ångfärjekajen 10 har den snabbt blivit hyllad för sin klassiskt franska meny med skånska råvaror – höjdarkombon arkitektur plus smak. Hit går du med mamma och pappa utan att oroas över hög musik och kaos.

Adress: Ångfärjekajen 10, 211 19 Malmö

Hemsida: lafonderie.se

L’Enoteca är som en vinbar i Rom – men med skånsk själ och sommelierer som verkligen vill att du ska hitta rätt druva. (Foto: Instagram)

4. L’Enoteca – vin och sol i Gamla Väster

På Västergatan 6C sitter du omgiven av kullersten, kultur och konversation. Baren drivs av trio entreprenörer – Erik, Attila och Kristian – och kammade nyligen hem “By the Glass List of the Year Sweden”. Här hålls också öppna vinprovningar under sommaren – bli inte förvånad om du hittar något nytt favoritglas. Det är sjukt kunnigt om vin utan att någonsin bli snobbigt.

Adress: Västergatan 6C, 211 21 Malmö

Hemsida: lenoteca.se

5. Malmö Saluhall – matkaos med charm

Ombyggt godsmagasin på Gibraltargatan 6, grundat av syskonparet Martin och Nina Karyd. De samarbetade med Wingårdhs för att skapa en marknadshall som blev stadens pulsåder. En ständigt levande plats, känd för allt från ramen till osten – och med uteservering året runt. Jag går hit varje gång jag besöker min gamla hemstad Malmö. Och blir aldrig besviken. Det är mysigt utan att bli klistrigt.

Adress: Gibraltargatan 6, 211 18 Malmö

Hemsida: malmosaluhall.se

6. Ruths – Malmös mest avslappnade klassiker

En Bib Gourmand-favorit med deli, bageri och all-day-service – öppet från frukost till sent. Lågmäld elegans, bubblande mingel och kontinental frukostkänsla – ingen känner sig stressad här. En perfekt vardagsflott paus, helt enkelt. Här hänger alla mina gamla kompisar. Alltid. Det är ingen slump. De kan kvalitet.

Adress: Mäster Johansgatan 11, 211 21 Malmö

Hemsida: ruthsmalmo.se

7. Bise – liten yta, stora smaker

På Norra Vallgatan 88 regerar ostron, europeisk vinlista och minimalism. Restaurangen startades av Arvid Laban Falk och Ludvig Fredriksson – där Falks bakgrund som DJ och eventmanager står för stämningen. Här handlar allt om precision – från glas till bröd. En gång var detta en sylta vid namn Piraten. Av detta arv finns inget kvar. Nu är det stil och klass utan att någonsin stirra i backspegeln.

Adress: Norra Vallgatan 88, 211 22 Malmö

Hemsida: bise.se

8 Saltimporten Canteen

Det här är inte en takbar. Det är bättre.

Saltimporten Canteen är Malmös mest kompromisslösa lunchställe – gömt längst ut i ett hamnområde där bara arkitekter, designers och folk som cyklar i regn med flit hittar rätt. Men de hittar dit, varje dag.

Bakom satsningen står kockarna Ola Rudin och Sebastian Persson, tidigare kända från finkrogen Trio. Här serverar de en enda rätt om dagen, inga alternativ, inget krångel – bara en perfekt tallrik. Brödet är varmt, smöret är salt, menyn skrivs med blyerts och personalen pratar hellre om dagens primörer än din senaste charterresa.

Vill du ha en cappuccino efteråt? Då får du gå någon annanstans. Vill du förstå varför Malmö ibland känns coolare än Stockholm? Börja här.

Adress: Grimsbygatan 24, Malmö

Hemsida: saltimportencanteen.com

9. Noir Kaffekultur i Malmö – kaffe, cortado och kontemplation

Vid Engelbrektsgatan 6 ligger en liten pärla med fransk-inspirerad känsla. På dagen cortado, på kvällen naturvin – alltid ro och kvalitet framför allt. En plats som tilltalar både poet, förälder och ensam tänkare.

Adress: Engelbrektsgatan 6, 211 33 Malmö

Hemsida: noirkaffekultur.se

10. Clarion Malmö Live Skybar – för dig med kavaj och kalender

Takbaren på Dag Hammarskjölds torg 2 ligger högst upp i Petter Stordalens Clarion Hotel Malmö Live. Utsikten över Öresund och staden matchas av välmixade cocktails – en klassiker som aldrig tappar sin karaktär. Vuxet, luftigt och alltid med rätt nivå av brus. Hotelldirektör Jens Lyckman vet att ett hotell som inte är vidöppet för lokalbefolkningen aldrig kommer att bli en succé. I framtiden kan Malmös första riktiga spa öppna här. Vi håller tummarna på uteserveringen när vi inte läppjar på nästa drink.

Adress: Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmö

Hemsida: nordicchoicehotels.se

