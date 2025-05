Därför blir Grand Hôtels hemliga bokningar snart historia

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Grand Hôtel är även stockholmarnas hotell

Ett hotell som ligger mitt i en storstad kan inte bara förlita sig på gäster utifrån. De måste även ha lokalbefolkningen med sig för att gå med vinst. Så har det varit sedan hotellet öppnade den 14 juni 1874. En som kunde mycket om detta var hotellets mest kända direktris Wilhelmina Skogh, verksam från 1902 till 1910. Hon byggde om ingångarna till hotellet så att man enkelt kunde slinka in för en bit mat och några glas öl. Hon lät också bygga Vinterträdgården, som är konferens- och eventsalen som än i dag är motorn i hotellets verksamhet. Initialt blev det vackra rummet ingen succé eftersom det invigdes i samband med en ekonomisk nedgång. Wilhelmina hade dock skrivit ett fördelaktigt fallskärmsavtal som innebar att hon fick bo och äta på hotellet fram till sin död 1926.

ANNONS

Läs boken om kvinnorna på Grand Hôtel

Om detta kan man läsa i den framgångsrika boken De fenomenala fruntimren på Grand Hôtel, skriven av Ruth Kvarnström-Jones (Norstedts, 2022). Gedigen research ligger bakom denna bestseller.

Läs även: Fredagskrönikan: Djävulen säljer knark – men vi jagar vinbönder och gårdsförsäljning

En bokning som kräver Wallenbergs välsignelse

Jag är helt övertygad om att när hotellets nuvarande vd Pia Djupmark fick höra att en aktör skulle ta upp hela hotellet i flera dagar mitt i högsäsong så sa hon nej. Men vi vet alla vilken hand som föder oss, och i Djupmarks fall är det familjen Wallenberg. Hotellet har samma roll som SAS hade en gång i tiden för Sveriges mäktigaste familj. SAS var – och Grand Hôtel är – ett sorts smörjmedel för att svenskt näringsliv ska fungera. Det ska gå med vinst, men det behövs ingen vinstmaximering. Det kan, som svenska skattebetalare vet, i fallet SAS bli dyrt. 10 miljarder kronor hällde vi in i det skandinaviska flygbolaget under pandemin. Flygbolagets styrelseordförande Jacob Wallenberg backade och pekade på staten när räkningen kom.

Grand Hôtel går med vinst – till skillnad från SAS

Och när den senaste rekonstruktionen var över fick vi skattebetalare inte ett enda öre tillbaka på vår “investering”. Så kommer det inte att gå för Grand Hôtel. Efter pandemin har ledningen lyckats göra en riktigt fin återhämtning. RevPAR, alltså intäkten per tillgängligt rum, har gått upp rejält. Men Grand Hôtel i Stockholm ligger trots det långt efter sina internationella kollegor i London, Paris och New York. Där kostar ett rum mot gården 500 euro. Här i Stockholm får man däremot utsikt mot Stockholms slott för samma summa.

Boka en kryssningsbåt nästa gång

ANNONS

Nästa gång denna hemliga kund vill hyra ett helt hotell tycker jag att man ska ta en kryssningsbåt. Det är ett väldigt praktiskt sätt att förflytta tusentals människor – och ja, vi som bor i Stockholm vill ha tillgång till den härliga juvelen alla dagar om året. Det var okej att det hände när Barack Obama var här senast. Då var han sin tids Messias. Sådana mirakel händer bara en gång per århundrade. Ja, vissa menar per decennium.

Grand Hôtel – mer än bara ett lyxhotell

• Invigt: 14 juni 1874

• Ägare: Wallenbergkontrollerade Investor via Grand Group/SHH

• Vd: Pia Djupmark (sedan 2015)

• Kändaste stamgäst: Greta Garbo (på sin tid)

• Antal rum: 273, varav 70 sviter

• Wilhelmina Skogh: Hotelldirektör 1902–1910. Införde Vinterträdgården och öppnade hotellet för lokalbefolkningen. Bodde på hotellet fram till sin död 1926.

• RevPAR: Har ökat kraftigt efter pandemin, men är fortfarande lägre än motsvarande hotell i London, Paris och New York.

• Prisexempel: Ett rum med slottutsikt kostar cirka 500 euro per natt.

• Viktig funktion: Utgör – likt SAS förr – en diskret plattform för det svenska näringslivet.

Wilhelmina Skogh – Grand Hôtels legendariska direktris

• Född: 14 december 1849 på Gotland

• Direktör för Grand Hôtel: 1902–1910

• Bakgrund: Självlärd entreprenör som började som telefonist och blev en av Sveriges första kvinnliga företagsledare inom hotellbranschen

• Visionär: Införde elektrisk belysning, telefon på rummen och centralvärme – långt före sin tid

• Byggde Vinterträdgården: Idag en av Stockholms mest ikoniska evenemangslokaler

• Strategi: Ville göra hotellet tillgängligt även för stockholmare – öppnade upp entréer, införde enklare rätter och folköl

• Avtal: Förhandlade till sig livstids boende och kost på Grand Hôtel efter sin avgång

• Död: 18 juni 1926 – begravdes i Stockholm

• Porträtterad i bok: De fenomenala fruntimren på Grand Hôtel av Ruth Kvarnström-Jones (2022)