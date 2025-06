Här är New Yorks 10 bästa restauranger

2. Atomix – koreansk konst på tallrik

Adress: 104 E 30th St, NY 10016

Två Michelinstjärnor och 10 rätter vid ett chefsbord som känns mer som performance än middag. Ett måste för alla som gillar kirurgiskt komponerad smak.

3. Ha’s Snack Bar – vietnamesisk-fransk charm

Adress: 297 Broome St, NY 10002

Ett av stadens mest hajpade hål i väggen just nu. Tamarind-escargot, ostron och naturliga viner i en lokal mindre än din första studentlägenhet.

ANNONS

Läs även: Flykten från New York: Därför lämnar de rikaste staden

Foto: Instagram

4. Le Bernardin – havets Rolls-Royce

Adress: 155 W 51st St, New York, NY 10019

Eric Ripert fortsätter leverera fransk skaldjursperfektion på högsta nivå. En ikon i staden – men nu med en mer avslappnad barupplevelse för spontana gäster.

5. Kabawa – karibiskt med finkrogskänsla

Adress: 8 Extra Pl, New York, NY 10003

Momofuku-alumnen Paul Carmichael serverar romdoftande karibisk prix-fixe med rytm och kärlek. En nykomling med stor personlighet och ännu större smaker.

6. King – medelhavets hjärta i South Village

Adress: 18 King St, New York, NY 10014

En charmig liten restaurang där pastan är lika smörig som stämningen är solig. Perfekt för lunch, dejt eller bara ett glas vin och panisse.

7. Penny – ostron, vin och vila i East Village

ANNONS

Adress: 90 E 10th St, New York, NY 10003

Fransk seafood och barhäng från teamet bakom Claud. Avslappnat, sofistikerat och fullt av människor som vet exakt vad de gör – och vad de dricker.

Foto: Instagram

8. Sushi Sho – sex platser, oändlig smak

Adress: 3 E 41st St, New York, NY 10017

En omakaseupplevelse så intim att den känns hemlig. Chef Nakazawa ger dig sushi som du aldrig kommer kunna jämföra med något annat.

En restaurang för varje dag – i 60 år. I New York är “vad ska vi äta?” inte en fråga. Det är ett heltidsjobb. Foto: Canva

9. Szechuan Mountain House – hetta utan kompromisser

Adress: 23 St Marks Pl, New York, NY 10003

Eldig sichuanklassiker där tungans nervtrådar får jobba övertid. Pepparkorn, chili och djärva smaker i varje rätt.

10. Tatiana by Kwame Onwuachi – soulfood med sväng

Adress: 10 Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023

Karibisk-amerikansk soulmat i ny tappning signerad en av USA:s mest omtalade kockar. Beläget i Lincoln Center och lika delar konst och comfort food.

ANNONS

Manhattan har över 6 400 restauranger. Och ändå står du där på gatan och säger: “Jag vet inte, du får bestämma.” Foto: Canva



New York – staden som aldrig slutar äta

Enligt Google Maps finns det just nu över 17 600 restauranger i New York City. Andra uppskattningar talar om uppåt 23 000 matställen om man räknar in food trucks, pizzahål, bagelshoppar och ställen som mest serverar kombucha och WiFi.

Bara på Manhattan hittar du över 6 400 restauranger – det är mer än hela Sverige har per capita (och då räknar vi inte ens in din mosters surdegsbageri i Falsterbo).

Så nästa gång någon säger att “det inte finns något bra ställe att äta på” i New York kan du lugnt svara:

“Det finns faktiskt fler restauranger än dagar på året – i över 60 år framåt.”

New York är inte bara en stad. Det är ett gigantiskt öppet kylskåp där du får låna nyckeln.

Läs även: Så får du en perfekt helg i Marseille – här är de hemliga tipsen

Dricks i New York är inte en gåva – det är ett krav. 20 procent eller skam i servitörens ögon. Ditt val. Foto: Canva

ANNONS

Notan kommer med en extra krydda – välkommen till New York

Du har precis avslutat en magisk middag i East Village. Magen är full, hjärtat likaså. Då landar notan – och med den: räknestugan.

Först: rätten du åt kostade 26 dollar.

Lägg till skatt (8,875 procent): +2,30 dollar.

Lägg till dricks (20 procent): +5,25 dollar.

Totalen? 33,55 dollar. För en rätt.

Och om du trodde att det där lilla “kitchen fee” på 3 procent bara var en välsignelse till kockarna – tänk om. Det är New Yorks sätt att säga: “We’re glad you’re here, but this ain’t Copenhagen.”

PS: Dubbelkolla alltid att dricksen inte redan är inräknad. Det kan stå med pytteliten kursiv text. Eller vara gömt bakom ett hjärta.

PPS: Ja, du ska ändå ge dricks. Det är inte valfritt. Det är karma.

Läs även: Nya Slussen riskerar att drunkna i tomma krogstolar