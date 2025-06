Svenska kändiskocken trotsar Trump och spränger miljardvallen

Från Aquavit till världen

Sedan genombrottet på Aquavit i New York har Marcus Samuelsson byggt ett internationellt krogimperium. Från Harlem till Addis Abeba. Från fine dining till street food. Och ofta med starka samarbeten – Four Seasons, Clarion, Hyatt.

”Jag har aldrig trott på det traditionella sättet att bygga bolag. Världen är inte byggd för någon som mig – svart, invandrare – så man får bygga sitt eget sätt att lyckas.”

Hans restauranger sysselsätter nu 600 personer och den samlade omsättningen ligger runt 100 miljoner dollar. Allt är lönsamt, enligt Samuelsson.

En kock med global räckvidd. Från Harlem till Addis Abeba. Marcus Samuelsson här med sin fru Maya Haile Samuelsson.





Politik, passion och en förlorad framtid

Men Trumps politik gör honom mörk. Särskilt invandringsfrågan.

”Det här är en tragisk tid. Inte bara för invandrare – det är oamerikanskt. Hela vår bransch vilar på invandrad arbetskraft.”

Han ser paralleller till Sverige och funderar ofta på hur det hade varit om han vuxit upp i dagens Partille.

”Maten räddade mig. Kockyrket borde lyftas mer för unga – särskilt de som står vid sidan av samhället. Det kan vara deras väg.”



Perfect Weekend Guide: Marcus Samuelssons imperium

Red Rooster

Soulfood och musik i Harlem, New York, samt Overtown, Miami.

Hav & Mar

Livlig seafood house i Chelsea, Manhattan.

Metropolis

Samtida amerikansk restaurang vid World Trade Center (Perelman Performing Arts Center), New York.

Streetbird

Fried chicken på Yankee Stadium, New York, samt på Bahamas.

Marcus DC

Nyöppnad restaurang i Washington DC.

Marcus

Restauranger på Baha Mar, Bahamas, samt i Montréal, Kanada.

Kitchen & Table

Restaurangkoncept på Clarion-hotell i hela Norden.

Norda

USA möter Skandinavien i Göteborg och Oslo.

"Jag följer inte traditionen – jag bygger min egen." Marcus Samuelssons entreprenörskap präglas av mod och nyfikenhet.

Marcus Samuelssons karriär i korthet

1974 – Adopteras från Etiopien till Sverige, växer upp i Partille utanför Göteborg.

1994 – Blir kökschef på Aquavit i New York som 23-åring.

1995 – Yngst någonsin att få tre stjärnor av New York Times.

1999–2007 – Får flera James Beard Awards, bl.a. “Rising Star Chef” och “Best Chef: New York City”.

2009 – Gästchef vid president Obamas första statsbankett i Vita huset.

2010 – Vinner Top Chef Masters. Öppnar Red Rooster i Harlem.

2012 – Släpper memoaren Yes, Chef, som blir bästsäljare och prisvinnare.

2010–2025 – Bygger upp Marcus Samuelsson Group med restauranger i Nordamerika, Karibien, Afrika och Norden samt partnerskap med Hyatt, Clarion och Four Seasons.

2023 – Vinner Emmy Award för “My Mark”.

Presidentuppdrag – Har lagat mat åt Barack Obama, Bill Clinton och Joe Biden.

Medieprofil – Domare och profil i Chopped, Top Chef, Iron Chef, No Passport Required och svensk TV.

Filantropi – Engagerad i C-CAP, UNICEF och City Harvest.

Författarskap – Flera kokböcker och memoaren Yes, Chef (bästsäljare).

Familj – Gift med Maya Haile Samuelsson, två barn, bor i Harlem.

