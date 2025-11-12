Många trodde att Jensens Bøfhus var historia. Den danska stekkedjan som i decennier lockat barnfamiljer med brun sås, grillad entrecôte och glassbuffé verkade stekt för gott. Men nu visar det sig att dödsdomen var överdriven. Efter flera år av ekonomiska bekymmer har konkurrenten Bone’s tagit över de sista tolv restaurangerna – och planerar en comeback i ny kostym.
Från biff till ben – Jensens Bøfhus får nytt liv
Dansk köttklassiker på sparlåga
I Esbjerg, där Jensens Bøfhus legat granne med Bilka och serverat biff sedan 90-talet, blir ljuset inte släckt riktigt än. Enligt Bone’s vd och delägare Jan Laursen ska restaurangen drivas vidare i ungefär ett halvår, innan den förvandlas till en Bone’s – eller till något helt nytt.
“Restaurangen ligger på en plats där många handlar, så vi fortsätter driften ett tag till”, säger Laursen till tidningen JydskeVestkysten. “Sedan blir det en del av vårt nya kedjekoncept – ett ställe där man kan äta något vi danskar faktiskt äter ofta.”
Vad det innebär är ännu hemligt, men Laursen antyder att det handlar om en meny som rör sig bort från Bone’s klassiska amerikanska revbenslinje.
Från familjefavorit till matnostalgi
Jensens Bøfhus var länge Danmarks svar på Texas Longhorn – en trygg familjefavorit med fokus på kött, potatis och sås. Kedjan startades 1984 i Odense av entreprenören Palle Skov Jensen, som drömde om att göra biffmiddagen folklig och prisvärd.
Men de senaste tio åren har varit tunga. Stigande kostnader, hälsotrend och hård konkurrens från snabbare och mer nischade koncept fick kedjan att tappa styrfart. När Bone’s i november köpte de sista restaurangerna markerade det slutet på en epok – och början på en ny, där danska comfortklassiker ska väckas till liv igen.
Den sista Jensen-flickan
I Esbjerg är franchisetagaren Lene Munk Kristensen ett stycke dansk restauranghistoria. Hon började på Jensens 1991 och har drivit den egna restaurangen sedan 2013. När hennes franchiseavtal förlängdes i fjol sade hon:
“Jag är en Jensen-flicka in i märgen och hade gärna skrivit på till pensionen.”
Nu får hon se sitt livsverk byta namn, men inte själ. Bone’s planerar att bevara de bästa lägena och delar av personalen – en slags mjuk övergång från biff till ben.
Bone’s tar över tallriken
Bone’s, som startade i Herning på 1990-talet, är Danmarks svar på O’Learys – högljutt, amerikanskt och alltid fullt av barbecuedoft. Med köpet växer kedjan till 39 restauranger och planerar nu ett nytt koncept som ska komplettera det amerikanska köket med något mer nordiskt och vardagsnära.
“Det ger ingen mening att ha både Bone’s och Jensens på samma plats – vi är för lika”, säger Laursen till FødevareWatch.
Den befintliga Bone’s-restaurangen i centrala Esbjerg blir dock kvar. Den byggdes om under pandemin och är i dag ett av stadens mest populära ställen för revbensfantaster.
Så nej – Jensens Bøfhus är inte längre danskt steakhouse-imperium. Men i ett land där kött, sås och nostalgi fortfarande säljer, lär ingen behöva gå hungrig.
Perfect Weekend Guide: Jensens Bøfhus får nytt liv under nytt varumärke
- Jensens Bøfhus grundades 1984 i Odense av Palle Skov Jensen.
- Bone’s öppnade sin första restaurang 1990 i Herning och fokuserar på amerikansk barbecue.
- Efter uppköpet driver Bone’s nu 39 restauranger i Danmark och planerar en ny kedja med nordisk meny.
Källa: JydskeVestkysten
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
