Från biff till ben – Jensens Bøfhus får nytt liv

Från familjefavorit till matnostalgi

Jensens Bøfhus var länge Danmarks svar på Texas Longhorn – en trygg familjefavorit med fokus på kött, potatis och sås. Kedjan startades 1984 i Odense av entreprenören Palle Skov Jensen, som drömde om att göra biffmiddagen folklig och prisvärd.

Men de senaste tio åren har varit tunga. Stigande kostnader, hälsotrend och hård konkurrens från snabbare och mer nischade koncept fick kedjan att tappa styrfart. När Bone’s i november köpte de sista restaurangerna markerade det slutet på en epok – och början på en ny, där danska comfortklassiker ska väckas till liv igen.

Den sista Jensen-flickan

I Esbjerg är franchisetagaren Lene Munk Kristensen ett stycke dansk restauranghistoria. Hon började på Jensens 1991 och har drivit den egna restaurangen sedan 2013. När hennes franchiseavtal förlängdes i fjol sade hon:

“Jag är en Jensen-flicka in i märgen och hade gärna skrivit på till pensionen.”

Nu får hon se sitt livsverk byta namn, men inte själ. Bone’s planerar att bevara de bästa lägena och delar av personalen – en slags mjuk övergång från biff till ben.

Bone’s tar över – samma kött, ny keps. (Foto: Pressbild)

Bone’s tar över tallriken

Bone’s, som startade i Herning på 1990-talet, är Danmarks svar på O’Learys – högljutt, amerikanskt och alltid fullt av barbecuedoft. Med köpet växer kedjan till 39 restauranger och planerar nu ett nytt koncept som ska komplettera det amerikanska köket med något mer nordiskt och vardagsnära.

“Det ger ingen mening att ha både Bone’s och Jensens på samma plats – vi är för lika”, säger Laursen till FødevareWatch.

Den befintliga Bone’s-restaurangen i centrala Esbjerg blir dock kvar. Den byggdes om under pandemin och är i dag ett av stadens mest populära ställen för revbensfantaster.

Så nej – Jensens Bøfhus är inte längre danskt steakhouse-imperium. Men i ett land där kött, sås och nostalgi fortfarande säljer, lär ingen behöva gå hungrig.

När du äter din sista Jensen-biff och inser att nästa gång blir det onion rings och chili glaze. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Jensens Bøfhus får nytt liv under nytt varumärke

Jensens Bøfhus grundades 1984 i Odense av Palle Skov Jensen.

Bone’s öppnade sin första restaurang 1990 i Herning och fokuserar på amerikansk barbecue.

Efter uppköpet driver Bone’s nu 39 restauranger i Danmark och planerar en ny kedja med nordisk meny.

Källa: JydskeVestkysten