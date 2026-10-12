Världens farligaste djur – och några du kan möta i Sverige

Ormen med gift för ett helt flygplan

I Australiens torra inland lever inlandstaipanen, som brukar beskrivas som världens giftigaste orm. Giftet från ett enda bett har uppskattats vara tillräckligt för att döda mer än 100 vuxna människor.

Den goda nyheten är att ormen är skygg och lever långt från de platser där de flesta turister dricker flat white.

I Afrika är den svarta mamban ett betydligt mer nervöst resesällskap. Den är snabb, kan bli över fyra meter lång och kan hugga flera gånger när den känner sig hotad.

Tjurhajen kan leva både i salt- och sötvatten. Det gör den till ett betydligt mer oväntat ressällskap än den klassiska vithajen.

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Vithajen har fått Hollywoods bästa pressavdelning, men tjurhajen är på flera sätt mer obehaglig. Den kan leva både i salt- och sötvatten och förekommer därför även i floder och grunda vatten där människor badar.

Ännu värre är kubmaneten i vattnen kring norra Australien och delar av Indo-Pacific. Dess nästan genomskinliga tentakler innehåller ett mycket kraftigt gift som kan angripa både hjärta och nervsystem.

Saltvattenkrokodilen är enklare att upptäcka. Problemet är att den kan bli omkring sju meter lång och har ett av djurrikets kraftigaste bett. Här hjälper det sällan att vara trevlig.

De små är värst

Den verkliga världsmästaren är betydligt mindre.

Myggor sprider malaria, denguefeber, gula febern, zikavirus och en rad andra sjukdomar. Sammantaget handlar det om hundratusentals dödsfall varje år.

I Afrika finns dessutom tsetseflugan, som kan sprida parasiten bakom afrikansk sömnsjuka.

Det är alltså fullt möjligt att åka på safari, fotografera lejon och bufflar och sedan bli besegrad av något som väger mindre än smulan från hotellfrukosten.

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Och så människan

Originalets sista kandidat är människan själv. Det är svårt att protestera.

Ingen annan art har vår kapacitet att bedriva krig, förstöra livsmiljöer och samtidigt hålla seminarier om hållbarhet.

Sveriges farligaste djur är mindre dramatiska

Sverige saknar krokodiler, svarta mambor och aggressiva flodhästar. Men helt riskfritt är folkhemmet inte.

Huggormen är vårt enda vilt levande giftiga ormdjur. Omkring 400 människor vårdas på sjukhus varje år efter huggormsbett och 20–30 procent får måttliga till allvarliga symtom.

Ännu mindre är fästingen. Den kan sprida både borrelia och TBE, och fästingar finns i stora delar av Sverige. Borrelia förekommer nästan i hela landet medan TBE kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Getingen ska heller inte avfärdas. För de flesta innebär ett stick mest smärta, svullnad och svordomar, men kraftiga allergiska reaktioner kan vara livshotande. I Sverige avlider ungefär en till tre personer per år efter bi- eller getingstick.

Och sedan har vi älgen. Den bits sällan människor, men behöver inte göra det. Under 2026 hade redan över 3 600 älgar varit inblandade i rapporterade viltolyckor fram till oktober. Totalt sker omkring 75 000 viltolyckor om året i Sverige.

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På savannen tittar man efter lejon. På E4 bör man titta efter älg.