Enligt operatören Copenhagen Airports A/S reflekterar planerna att International Air Transport Association (IATA) förutspår en fördubbling av flygtrafiken till 2050. Ambitionen är att stärka Kastrups position som ett internationellt nav för flygtrafiken i Norden.

En första del av expansionen är redan på gång. Terminal 3 byggs ut med omkring 60 000 kvadratmeter och den nya delen väntas öppna i juni 2027.

Miljontals svenska resenärer

Att locka passagerare från Sverige är en viktig del av den strategin.

Enligt den statliga utredningen SOU 2026:17 passerar stora mängder svenska resenärer redan i dag Kastrup. Under 2025 kom omkring 3 miljoner av flygplatsens utresande passagerare från södra Sverige.

Därtill var omkring 800 000 av transferresenärerna svenskar.

Kastrup har därmed en betydande roll även för den svenska flygmarknaden. För många resenärer i Skåne och andra delar av södra Sverige är den danska flygplatsen ett naturligt alternativ till svenska flygplatser. Kastrup har också blivit en viktig knutpunkt för resenärer från andra delar av landet som vill nå destinationer som saknar direktförbindelser från Sverige.