Köpenhamns flygplats Kastrup vill växa rejält. Och det kan ske på bekostnad av Arlanda – med hjälp av svenska passagerare.
Kastrup ska byggas ut ännu mer – lockar flygpassagerare från Arlanda
Med en omfattande utbyggnad ska kapaciteten på Kastrup öka från dagens nivåer till omkring 55 miljoner passagerare om året, rapporterar Euronews.
Det är en kraftig höjning jämfört med de cirka 32 miljoner resenärer som passerade flygplatsen under 2025. För 2026 räknar flygplatsen med omkring 34,5 miljoner passagerare. Expansionen ska bland annat innebära större terminalutrymmen, fler uppställningsplatser för flygplan och förändringar av flygplatsens ban- och markområden.
Enligt operatören Copenhagen Airports A/S reflekterar planerna att International Air Transport Association (IATA) förutspår en fördubbling av flygtrafiken till 2050. Ambitionen är att stärka Kastrups position som ett internationellt nav för flygtrafiken i Norden.
En första del av expansionen är redan på gång. Terminal 3 byggs ut med omkring 60 000 kvadratmeter och den nya delen väntas öppna i juni 2027.
Miljontals svenska resenärer
Att locka passagerare från Sverige är en viktig del av den strategin.
Enligt den statliga utredningen SOU 2026:17 passerar stora mängder svenska resenärer redan i dag Kastrup. Under 2025 kom omkring 3 miljoner av flygplatsens utresande passagerare från södra Sverige.
Därtill var omkring 800 000 av transferresenärerna svenskar.
Kastrup har därmed en betydande roll även för den svenska flygmarknaden. För många resenärer i Skåne och andra delar av södra Sverige är den danska flygplatsen ett naturligt alternativ till svenska flygplatser. Kastrup har också blivit en viktig knutpunkt för resenärer från andra delar av landet som vill nå destinationer som saknar direktförbindelser från Sverige.
Konkurrerar hårt med Arlanda
Utbyggnaden kan ske på Arlandas bekostnad – utökad konkurrens kan få ännu fler svenska passagerare att välja Kastrup i stället.
Stockholmsflygplatsen hade omkring 24 miljoner passagerare under 2025, att jämföra med Kastrups cirka 32 miljoner. Skillnaden är redan betydande och Köpenhamn vill dra ifrån ytterligare.
Flygbolaget SAS är en central del av satsningen. Efter att ha koncentrerat en stor del av sin trafik till Köpenhamn har bolaget stärkt flygplatsens roll som nordisk knutpunkt, inte minst för långdistansflyg till Nordamerika och Asien.
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