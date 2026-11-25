Du har betalat dyrt för flyget och hotellet. Ändå riskerar de första semesterdagarna att försvinna i sömnbrist, huvudvärk och middagar du knappt orkar hålla dig vaken till. Nu berättar läkare och erfarna långresenärer vilka knep som hjälper mot jetlag och varför dagsljuset kan vara mer värdefullt än en exklusiv återhämtningsbehandling.
Läkarnas råd mot jetlag: Skippa lyxkurerna och rädda semestern
Två förlorade dagar på en veckolång resa till New York eller Tokyo är nästan en tredjedel av semestern. Har flyg och hotell kostat tiotusentals kronor blir jetlag också en fråga om vad man faktiskt får ut av sina resepengar. För den internationella wellnessindustrin har problemet blivit en affärsmöjlighet. Vitamindropp, kosttillskott och exklusiva behandlingar för återhämtning marknadsförs till resenärer som vill komma fram utvilade och snabbt återgå till sina vanliga rutiner.
Det märks även i hotellvärlden, där spa och hälsa har blivit en allt viktigare del av lyxupplevelsen. Vid Comosjön satsar flera internationella hotelljättar på exklusiva anläggningar med wellness och återhämtning som en del av erbjudandet.
Läkare och personer med mycket resvana har i en amerikansk artikel gått igenom att det finns betydligt enklare metoder. Rätt ljus, genomtänkt sömn och några dagars planering kan göra större skillnad än ännu ett dyrt wellnesspaket.
Dagsljuset styr när kroppen vill sova
Jetlag uppstår när kroppens biologiska klocka fortfarande följer tiden hemma. Resultatet kan bli sömnsvårigheter, koncentrationsproblem och magbesvär, även när resenären har sovit ordentligt på planet. Läkaren Pooja Gidwani, verksam i Los Angeles, lyfter fram dagsljuset som ett av de viktigaste verktygen för att ställa om dygnsrytmen. Men ljuset behöver komma vid rätt tidpunkt. Enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten är grundprincipen att kroppsklockan ska flyttas åt olika håll beroende på resans riktning.
Flyger du västerut, exempelvis till New York, behöver du vanligtvis hålla dig vaken längre än hemma. Ljus sent på eftermiddagen och under den tidiga kvällen kan hjälpa kroppen att skjuta fram läggtiden.
Vid resor österut, exempelvis till Singapore eller Tokyo, behöver kroppen i stället vänja sig vid att somna och vakna tidigare. Morgon- och förmiddagsljus kan underlätta omställningen, men efter mycket stora tidsförskjutningar kan starkt ljus alltför tidigt på morgonen få motsatt effekt.
Flygvanan som sparar timmar av sömn
Charles Porch, chef för globala kreativa partnerskap på OpenAI, tillhör dem som tillbringar stora delar av året på resande fot. Han berättar i en artikel att han har flugit närmare 480 000 kilometer på 18 månader, motsvarande ungefär tolv varv runt jorden.
Hans metod är att välja sena avgångar och prioritera sömnen ombord. Flygmaten och underhållningssystemet får vänta när möjligheten finns att sova flera timmar i sträck. För resenärer som flyger österut kan det vara särskilt värdefullt att försöka sova under den del av flygningen som motsvarar natt på destinationen.
Att redan under flygningen anpassa måltider, sömn och ljusexponering efter resmålets klocka hjälper mot jetlag menar frekventa flygresenärer. Även att efter ankomsten ta en kort tupplur på omkring 20 minuter sägs hjälpa mot tröttheten, medan längre sovstunder riskerar att försvåra nattens sömn.
Melatonin finns receptfritt i Sverige
Hormonet melatonin förekommer i flera av experternas rutiner. Det hjälper kroppen att reglera dygnsrytmen och kan vara användbart när den biologiska klockan behöver ställas om. I Sverige finns melatonin receptfritt för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Enligt Läkemedelsverket rekommenderas behandlingen särskilt vid resor över minst fem tidszoner, framför allt österut.
Tidpunkten för intaget är viktig. Läkemedlet tas vid läggdags enligt lokal tid på destinationen, och behandlingen ska vara kortvarig. Även 1177 bekräftar att melatonin kan användas vid jetlag och påpekar att alkohol kan försämra effekten.
Den första semesterdagen är värd att planera
Fler uttalanden om har man kan bekämpa jetlag från artikeln kommer från läkaren Evelyne Bischof, verksam i Shanghai. Hon rekommenderar att resenärer så snart som möjligt anpassar sina rutiner till den lokala tiden. Även måltiderna bör följa resmålets dygn.
Hudläkaren Timm Golueke, som ofta reser internationellt, försöker komma ut i dagsljus, undviker alkohol och lämnar utrymme för återhämtning efter ankomsten.
Det finns också en poäng med att tänka på jetlag redan när resan bokas. En flygning som landar på morgonen kan ge goda möjligheter att komma ut i dagsljus, medan en sen ankomst ibland gör det lättare att gå direkt till sängs. Vilket alternativ som passar bäst beror på tidsförskjutningen och hur resenären brukar sova.
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