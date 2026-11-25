Flygvanan som sparar timmar av sömn

Charles Porch, chef för globala kreativa partnerskap på OpenAI, tillhör dem som tillbringar stora delar av året på resande fot. Han berättar i en artikel att han har flugit närmare 480 000 kilometer på 18 månader, motsvarande ungefär tolv varv runt jorden.

Hans metod är att välja sena avgångar och prioritera sömnen ombord. Flygmaten och underhållningssystemet får vänta när möjligheten finns att sova flera timmar i sträck. För resenärer som flyger österut kan det vara särskilt värdefullt att försöka sova under den del av flygningen som motsvarar natt på destinationen.

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Att redan under flygningen anpassa måltider, sömn och ljusexponering efter resmålets klocka hjälper mot jetlag menar frekventa flygresenärer. Även att efter ankomsten ta en kort tupplur på omkring 20 minuter sägs hjälpa mot tröttheten, medan längre sovstunder riskerar att försvåra nattens sömn.

Melatonin finns receptfritt i Sverige

Hormonet melatonin förekommer i flera av experternas rutiner. Det hjälper kroppen att reglera dygnsrytmen och kan vara användbart när den biologiska klockan behöver ställas om. I Sverige finns melatonin receptfritt för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år. Enligt Läkemedelsverket rekommenderas behandlingen särskilt vid resor över minst fem tidszoner, framför allt österut.

Tidpunkten för intaget är viktig. Läkemedlet tas vid läggdags enligt lokal tid på destinationen, och behandlingen ska vara kortvarig. Även 1177 bekräftar att melatonin kan användas vid jetlag och påpekar att alkohol kan försämra effekten.

Den första semesterdagen är värd att planera

Fler uttalanden om har man kan bekämpa jetlag från artikeln kommer från läkaren Evelyne Bischof, verksam i Shanghai. Hon rekommenderar att resenärer så snart som möjligt anpassar sina rutiner till den lokala tiden. Även måltiderna bör följa resmålets dygn.

Hudläkaren Timm Golueke, som ofta reser internationellt, försöker komma ut i dagsljus, undviker alkohol och lämnar utrymme för återhämtning efter ankomsten.

Det finns också en poäng med att tänka på jetlag redan när resan bokas. En flygning som landar på morgonen kan ge goda möjligheter att komma ut i dagsljus, medan en sen ankomst ibland gör det lättare att gå direkt till sängs. Vilket alternativ som passar bäst beror på tidsförskjutningen och hur resenären brukar sova.

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