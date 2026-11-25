Resekoncernen Taptravel Nordic drabbas av ett nytt bakslag när dotterbolaget Taptian försätts i konkurs. Konkursen utlöser en uppsägningsgrund i koncernens obligationslån och tvingar fram nya förhandlingar med långivarna.
Svenskt resebolag drabbas av nytt bakslag – dotterbolag i konkurs
Taptian AB, ett helägt dotterbolag till den svenska resekoncernen Taptravel Nordic, försattes i konkurs den 12 november efter en egen ansökan, enligt ett pressmeddelande.
Bolaget har tidigare utvecklat en it-plattform för resebokningar men bedriver enligt moderbolaget inte längre någon väsentlig verksamhet.
Konkursen får ändå finansiella konsekvenser för koncernen.
Påverkar obligationslånen
Taptian har fungerat som en extra trygghet för långivarna genom att både gå i borgen för Taptravel Nordics obligationer och ställa tillgångar som säkerhet för lånen. Det innebär att bolaget har lovat att ta ett ekonomiskt ansvar om Taptravel Nordic inte kan betala tillbaka sina skulder.
När Taptian nu går i konkurs försvinner en del av den tryggheten. Konkursen utgör därför en så kallad uppsägningsgrund, vilket kan ge obligationsägarna rätt att kräva att hela lånet betalas tillbaka omedelbart.
Taptravel Nordic vill nu få obligationsägarna att godkänna nya villkor som gör att de inte kan kräva tillbaka lånen direkt, enligt pressmeddelandet.
Har redan haft akuta likviditetsproblem
Konkursen kommer efter flera månader av ekonomiska problem.
I oktober meddelade Taptravel Nordic att likviditetsproblemen kvarstod och att bolaget tagit upp nya lån i strid med obligationsvillkoren.
Enligt bolaget hade en större aktieägare då skjutit till totalt 28 miljoner kronor i räntefria lån för att täcka akuta finansieringsbehov.
I början av oktober rapporterade Realtid att den planerade nyemissionen, som skulle ha genomförts i september, hade uteblivit.
I slutet av oktober presenterade Taptravel Nordic en nyemission på mellan 50 och 87 miljoner kronor. Huvudägaren Ridge Capital åtog sig att teckna aktier för minst 50 miljoner kronor, under förutsättning att vissa villkor uppfylldes, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
Den 9 november godkände obligationsägarna flera ändringar och undantag från lånevillkoren. Godkännandena var dock villkorade av att vissa krav uppfylldes, enligt bolaget.
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