Bolaget har tidigare utvecklat en it-plattform för resebokningar men bedriver enligt moderbolaget inte längre någon väsentlig verksamhet.

Konkursen får ändå finansiella konsekvenser för koncernen.

Påverkar obligationslånen

Taptian har fungerat som en extra trygghet för långivarna genom att både gå i borgen för Taptravel Nordics obligationer och ställa tillgångar som säkerhet för lånen. Det innebär att bolaget har lovat att ta ett ekonomiskt ansvar om Taptravel Nordic inte kan betala tillbaka sina skulder.

När Taptian nu går i konkurs försvinner en del av den tryggheten. Konkursen utgör därför en så kallad uppsägningsgrund, vilket kan ge obligationsägarna rätt att kräva att hela lånet betalas tillbaka omedelbart.

Taptravel Nordic vill nu få obligationsägarna att godkänna nya villkor som gör att de inte kan kräva tillbaka lånen direkt, enligt pressmeddelandet.