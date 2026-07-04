Thailand vill locka rikare turister

Vi är inte särskilt oroliga över antalet turister, eftersom vi vill generera större intäkter per besökare. Vi fokuserar på kvalitetsmarknader, säger Nithee Seeprae, biträdande chef för Thailands turistmyndighet, till Bloomberg.

Bli lyckligare

Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av sjukvård, hälsoresor, retreats, konserter och festivaler. Även nischer som golf, maratonlopp och andra sportevenemang prioriteras, eftersom dessa besökare ofta stannar längre och gör av med mer pengar.

På myndighetens sajt lyfts lyx och välmående fram i en video som lockar turister med att de kan ”läka och bli en varmare och lyckligare version av sig själva”.

I dag gör besökare av med i genomsnitt cirka 1 500 dollar, motsvarande cirka 14 600 svenska kronor, per resa. Myndigheternas mål är att det beloppet ska stiga till cirka 2 400 dollar, motsvarande 23 400 kronor.

Stora volymer

Men att göra en helomvändning från massturism till färre resenärer som spenderar mer kommer att bli svårt. Turismen står för ungefär en femtedel av Thailands ekonomi. De många hotell, restauranger, matmarknader, transportföretag, dykbutiker och researrangörer som vuxit fram kring den är beroende av stora besökarvolymer.

Nithee Seeprae på turistmyndigheten betonar också att den nya strategin inte handlar om att utesluta resenärer med begränsad budget.

För Thailand handlar lyx om meningsfulla och exklusiva upplevelser. Det är vår nya definition av lyx, säger Nithee Seeprae.