Ryanair-plan landade med nästan tomma tankar efter kommunikationsmiss

Manchester sade först nej

Enligt den brittiska haverikommissionen AAIB bad piloterna först om att få använda Manchester som alternativ flygplats.

Begäran accepterades inte.

Planet styrdes därför mot Edinburgh. Men även där tvingades piloterna avbryta landningen på grund av windshear.

Nu började situationen bli betydligt mer pressad.

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Besättningen deklarerade nödläge och styrde åter mot Manchester. Den här gången kunde planet landa.

När det stod på marken återstod 363 kilo bränsle.

Det var klart mindre än den reserv som normalt ska finnas kvar.

Reserven ska räcka i 30 minuter

Malta Air använder enligt AAIB ett godkänt system för att planera bränslemängden.

Förutom bränslet som behövs för själva flygningen räknar bolaget med bränsle för taxning, oförutsedda händelser, omdirigering och en slutlig reserv motsvarande omkring 30 minuters flygning.

Under flygningen följde piloterna kontinuerligt bränslemängden.

Deras beräkning var att planet skulle ha mellan 500 och 700 kilo kvar vid en omdirigering till Manchester.

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Det faktiska resultatet blev alltså betydligt lägre.

Kommunikationsmissen i Manchester

AAIB har inte kunnat fastställa exakt varför Manchester först vägrade ta emot flygplanet.

Utredningen pekar däremot mot ett kommunikationsproblem mellan olika aktörer på flygplatsen.

Enligt Manchester Airports och handlingbolagets egna rutiner borde flygningen ha fått landa redan vid den första begäran.

Piloterna ansåg samtidigt att bränslesituationen då ännu inte var så allvarlig att de kunde deklarera en formell ”fuel emergency”.

Det gjorde att planet fortsatte till Edinburgh.

Beslutet grundades dessutom på en väderprognos som inte varnade för windshear där, även om den noterade att andra flygplan tidigare hade avbrutit landningar.

Glasgow International övervägdes också, men valdes bort eftersom vädret liknade det i Prestwick.

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Manchester ändrar rutinerna

Efter händelsen har Manchester Airport påmint berörda företag och organisationer om reglerna för omdirigerade flygningar.

Budskapet är enkelt: den här flygningen borde ha accepterats.

För passagerarna slutade dramat trots allt på marken och inte någon annanstans.

Men 363 kilo bränsle i en Boeing 737 är den sortens marginal som får även den mest flygvane resenären att uppskatta en ovanligt ordinär landning.