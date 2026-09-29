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Ryanair-plan landade med nästan tomma tankar efter kommunikationsmiss

Stormen Amy gjorde flygningen mellan Pisa och Skottland betydligt mer dramatisk än planerat. Foto: Johan Nilsson / TT

Ett Ryanair-plan tvingades avbryta landningar på två flygplatser innan det till slut nådde Manchester. När Boeing 737-planet stod på marken återstod bara 363 kilo bränsle. Nu visar en brittisk utredning att ett kommunikationsfel på flygplatsen gjorde en redan besvärlig situation betydligt värre.

Stormen Amy skapade problem

Det var den 3 oktober 2025 som stormen Amy drog in över Skottland och gjorde flygtrafiken till en ovanligt avancerad gren av meteorologi.

Flygningen, som opererades av Ryanairs dotterbolag Malta Air, var på väg från Pisa till Glasgow Prestwick. Ombord fanns extra bränsle eftersom besättningen redan före start visste att vädret kunde orsaka förseningar och omdirigeringar, skriver danska Check-IN.

Men vid Prestwick drabbades flygplanet av kraftig windshear, alltså snabba förändringar i vindens riktning eller styrka nära marken. Landningen avbröts.

Besättningen ville då flyga till Manchester.

Det fick man inte.

Manchester sade först nej

Enligt den brittiska haverikommissionen AAIB bad piloterna först om att få använda Manchester som alternativ flygplats.

Begäran accepterades inte.

Planet styrdes därför mot Edinburgh. Men även där tvingades piloterna avbryta landningen på grund av windshear.

Nu började situationen bli betydligt mer pressad.

Besättningen deklarerade nödläge och styrde åter mot Manchester. Den här gången kunde planet landa.

När det stod på marken återstod 363 kilo bränsle.

Det var klart mindre än den reserv som normalt ska finnas kvar.

Ryanair-plan fick gasa och lyfta igen – bara 100 meter från marken

Ett plan från Ryanair på väg från Charleroi i Belgien till Nîmes i Frankrike fick hastigt avbryta landningen i tisdags morse. Ett annat flygplan befann

Reserven ska räcka i 30 minuter

Malta Air använder enligt AAIB ett godkänt system för att planera bränslemängden.

Förutom bränslet som behövs för själva flygningen räknar bolaget med bränsle för taxning, oförutsedda händelser, omdirigering och en slutlig reserv motsvarande omkring 30 minuters flygning.

Under flygningen följde piloterna kontinuerligt bränslemängden.

Deras beräkning var att planet skulle ha mellan 500 och 700 kilo kvar vid en omdirigering till Manchester.

Det faktiska resultatet blev alltså betydligt lägre.

Kommunikationsmissen i Manchester

AAIB har inte kunnat fastställa exakt varför Manchester först vägrade ta emot flygplanet.

Utredningen pekar däremot mot ett kommunikationsproblem mellan olika aktörer på flygplatsen.

Enligt Manchester Airports och handlingbolagets egna rutiner borde flygningen ha fått landa redan vid den första begäran.

Piloterna ansåg samtidigt att bränslesituationen då ännu inte var så allvarlig att de kunde deklarera en formell ”fuel emergency”.

Det gjorde att planet fortsatte till Edinburgh.

Beslutet grundades dessutom på en väderprognos som inte varnade för windshear där, även om den noterade att andra flygplan tidigare hade avbrutit landningar.

Glasgow International övervägdes också, men valdes bort eftersom vädret liknade det i Prestwick.

Manchester ändrar rutinerna

Efter händelsen har Manchester Airport påmint berörda företag och organisationer om reglerna för omdirigerade flygningar.

Budskapet är enkelt: den här flygningen borde ha accepterats.

För passagerarna slutade dramat trots allt på marken och inte någon annanstans.

Men 363 kilo bränsle i en Boeing 737 är den sortens marginal som får även den mest flygvane resenären att uppskatta en ovanligt ordinär landning.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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