Thailand har länge varit svenskarnas andra vinterland. Nu blir det krångligare för den som tänkt byta novembermörkret mot tre månader i Hua Hin eller Phuket. Från den 15 september halveras den visumfria vistelsen från 60 till 30 dagar.
Thailand halverar visumfria tiden – hårdare regler för svenskar
Det är slut på tvåmånaderssemestern i Thailand utan pappersarbete.
Från och med den 15 september 2026 får svenska medborgare stanna högst 30 dagar i Thailand utan visum. Sverige finns med bland de 60 länder och territorier som omfattas av de nya reglerna.
För svenska långresenärer, pensionärer och distansarbetare är det en ganska rejäl förändring. Thailand är sedan decennier ett av svenskarnas verkliga favoritresmål, och på orter som Hua Hin, Phuket, Pattaya och Koh Lanta är en vistelse på fyra veckor snarare början än slutet på semestern.
Nu krävs mer planering.
14 september blir magiskt datum
Den som reser in i Thailand senast den 14 september får fortfarande upp till 60 dagars visumfri vistelse enligt de gamla reglerna. Kommer du den 15 september eller senare blir det i stället maximalt 30 dagar vid inresan.
Det är alltså ankomstdagen som avgör.
Den som redan har fått 60 dagar kommer inte heller att få sin vistelsetid kapad i efterhand när de nya reglerna börjar gälla.
Beslutet publicerades i Thailands officiella Royal Gazette den 31 augusti. Därmed är förändringen inte längre ett förslag eller något som thailändska myndigheter funderar på. Den är beslutad.
Går fortfarande att stanna längre
30 dagar betyder däremot inte att svenskar måste packa väskan efter fyra veckor.
Det ska fortfarande vara möjligt att ansöka om förlängning med ytterligare upp till 30 dagar hos thailändska immigrationsmyndigheten. Förlängningen är dock något man ansöker om och får godkänd – inte något man automatiskt har rätt till.
Den som redan från början tänker stanna betydligt längre bör därför undersöka vilket visum som passar resan i stället för att försöka bygga en hel svensk vinter på turistundantag.
Thailand passar samtidigt på att täppa till ett gammalt kryphål. Visumfria resenärer får normalt bara resa in över landgräns två gånger per kalenderår. Någon motsvarande generell tvågångsgräns gäller inte för ankomster med flyg.
Med andra ord: den klassiska expatlösningen att hoppa över gränsen, äta lunch och sedan vända tillbaka får sämre livslängd än förr.
Thailand vill locka rikare turister
Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av sjukvård, hälsoresor, retreats, konserter och
UD varnar för delar av Thailand
Det finns dessutom fler saker svenska resenärer bör hålla koll på.
Svenska UD avråder från alla resor inom 20 kilometer från gränsen mellan Thailand och Kambodja. De populära öarna Koh Chang, Koh Kood och Koh Mak ligger dock uttryckligen utanför själva avrådansområdet.
UD avråder också från icke nödvändiga resor till provinserna Pattani, Yala, Narathiwat och Songkhla i södra Thailand.
Svenska ambassaden påminner dessutom om att passet bör vara giltigt minst sex månader vid inresan och att Thailand sedan 2025 kräver ett digitalt ankomstkort, Thailand Digital Arrival Card, TDAC.
För den vanliga svenska tvåveckorssemestern förändras alltså nästan ingenting.
Men för den som tänkt säga adjö till svensk vinter, hyra en lägenhet i Hua Hin och återvända lagom till vårsolen har Thailand just gjort livet lite mer administrativt.
Paradiset finns kvar. Men från den 15 september räcker inte längre badbyxor och pass.
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