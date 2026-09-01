Thailand halverar visumfria tiden – hårdare regler för svenskar

Går fortfarande att stanna längre

30 dagar betyder däremot inte att svenskar måste packa väskan efter fyra veckor.

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Det ska fortfarande vara möjligt att ansöka om förlängning med ytterligare upp till 30 dagar hos thailändska immigrationsmyndigheten. Förlängningen är dock något man ansöker om och får godkänd – inte något man automatiskt har rätt till.

Den som redan från början tänker stanna betydligt längre bör därför undersöka vilket visum som passar resan i stället för att försöka bygga en hel svensk vinter på turistundantag.

Thailand passar samtidigt på att täppa till ett gammalt kryphål. Visumfria resenärer får normalt bara resa in över landgräns två gånger per kalenderår. Någon motsvarande generell tvågångsgräns gäller inte för ankomster med flyg.

Med andra ord: den klassiska expatlösningen att hoppa över gränsen, äta lunch och sedan vända tillbaka får sämre livslängd än förr.

Thailand vill få bättre kontroll på långvariga turistvistelser och så kallade visa runs.(Foto: Leif R Jansson/TT)

UD varnar för delar av Thailand

Det finns dessutom fler saker svenska resenärer bör hålla koll på.

Svenska UD avråder från alla resor inom 20 kilometer från gränsen mellan Thailand och Kambodja. De populära öarna Koh Chang, Koh Kood och Koh Mak ligger dock uttryckligen utanför själva avrådansområdet.

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UD avråder också från icke nödvändiga resor till provinserna Pattani, Yala, Narathiwat och Songkhla i södra Thailand.

Svenska ambassaden påminner dessutom om att passet bör vara giltigt minst sex månader vid inresan och att Thailand sedan 2025 kräver ett digitalt ankomstkort, Thailand Digital Arrival Card, TDAC.

För den vanliga svenska tvåveckorssemestern förändras alltså nästan ingenting.

Men för den som tänkt säga adjö till svensk vinter, hyra en lägenhet i Hua Hin och återvända lagom till vårsolen har Thailand just gjort livet lite mer administrativt.

Paradiset finns kvar. Men från den 15 september räcker inte längre badbyxor och pass.