Svenskarnas favoritapp Google Maps har fått en rejäl uppdatering. Från att ha varit den självklara guiden för bilförare blir appen nu ännu bättre för alla oss som tar tunnelbanan, cykeln eller helt enkelt går på två ben genom stan.
Svenskarnas favoritapp får nya sköna funktioner
Slut på app-stress med Google Maps
Det största lyftet är att du kan söka efter nya platser utan att navigationen bryts. Alltså: du är på väg till Slussen men inser att du först vill köpa kanelbullar på Götgatan. Inga problem, appen guidar dig vidare utan att du behöver starta om rutten.
En ny informationsrad längst ner på skärmen visar hela tiden vart du är på väg, och ligger kvar även när du gör nya sökningar. Mindre fipplande, mer flyt.
Perfekt för fotgängare
Uppdateringen är särskilt bra för den som promenerar. Längs din rutt kan du nu se var restauranger, caféer och butiker ligger – som en digital stadsguide i fickan. Dessutom kan du rapportera hinder, från byggarbetsplatser till elsparkcyklar som någon lämnat mitt på trottoaren.
Även kollektivtrafikanter får en skjuts. Byten mellan buss och tunnelbana blir tydligare, och cyklister kan enkelt växla till en ny väg när Hornsgatan plötsligt är igenproppad av en demonstration mot höjda elpriser.
Körläget läggs ner
För Android-användare är det också hejdå till det klassiska körläget. Google har redan stängt ned de flesta funktionerna och nu försvinner resten. Istället blir det en gemensam vy där gång, cykel, bil och kollektivtrafik samsas. En slags digital variant av Sveavägen klockan 17 en fredag.
Perfect Weekend Guide: Tre saker du kanske inte visste om Google Maps:
- Street View lanserades redan 2007 i USA. I Sverige blev det snabbt folkstorm när villaträdgårdar och badgäster vid Vänern dök upp i panoramavy.
- Trafikinformationen bygger på anonymiserade data från miljontals mobiler. Ja, din lur är alltså en liten trafikreporter som berättar för Google var köerna står.
- Småföretag har fått ett nytt skyltfönster i appen. Allt från frisörer på Södermalm till fiskaffärer i Ystad syns med öppettider, recensioner och kontakt.
Källa: schmidtisblog.de, Android Authority, Yahoo Tech, Google Blog
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
