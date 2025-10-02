Dagensps.se
Weekend
Resor

Lyxtunnelbanan som har blivit en sevärdhet

Riyadh Metro lockar besökare till huvudstaden och lyxtunnelbanan har blivit en sevärdhet i sig själv.
Riyadh Metro lockar besökare till huvudstaden och lyxtunnelbanan har blivit en sevärdhet i sig själv.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Saudiarabien har rullat ut sitt senaste mästerverk. Lyxtunnelbanan Riyadh Metro har blivit mer än bara transportmedel och toppar nu stadens sevärdheter.

Befolkningen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh ligger redan på runt 8 miljoner och förväntas nå 10 miljoner till 2030.

Lyxtunnelbanan har blivit en sevärdhet

Därför är det viktigt med effektiva transportmedel som kan slussa runt befolkningen, och varför inte passa på att göra det med en stor dos stil och lyx.

Välkommen till Riyadh Metro, vars första stationer öppnade portarna i slutet av förra året.

Lyxtunnelbanan har blivit en sevärdhet i Riyadh.
Lyxtunnelbanan har blivit en sevärdhet i Riyadh.
100 miljoner passagerare

Tunnelbanenätverket har redan haft 100 miljoner passagerare sedan öppningen uppger stadens myndigheter.

Nätet har 86 tågstationer spridda över rälsen som täcker nästan 18 mil över sex olika linjer.

Prislappen?

Drygt 22 miljarder dollar – inga konstigheter i oljerika Saudiarabien.

Riyadh Metro har dessutom blivit något av en sevärdhet i staden, där den numera toppar listan på saker som både turister och lokalbor faktiskt vill titta närmare på, berättar CNN Travel.

Norsk design

Vissa av stationerna sticker ut extra mycket, som Qasr Al Hokm, som bland annat fick sin design av norska arkitektbyrån Snøhetta.

Stationen täcker 22 500 kvadratmeter, når 40 meter under jord, är fördelat på sju våningar med 17 hissar och 46 rulltrappor.

Resenärer stannar ofta till lite längre vid stationen för att beundra hur vacker den är.

Det böjda taket i rostfritt stål visar bilder av det omgivande distriktet, en blandning av historia och den moderna tid som nu sveper fram över landet.

Stationen rymmer även butiker, konstutställningar och en inomhusträdgård.

“Jag skulle säga att det är en av de bästa sevärdheterna”, säger lokalbon Tricia Ooi.

”Förutom stationens skönhet finns det en traditionell saudisk marknad – Souk Al Zal – enbart fem minuter bort”, säger hon.

Stattionen Qasr Al Hokm är en stor sevärdhet och del av tunnelbanenätet.
Stattionen Qasr Al Hokm är en stor sevärdhet och del av tunnelbanenätet.

Uppdelade vagnar

Precis som i andra muslimska städer som Dubai och Kuala Lumpur är tågvagnarna uppdelade mellan könen. Det finns även olika klasser bland vagnarna – för singlar, familjer och första klass.

Tunnelbanan ska hjälpa till att förvandla huvudstaden till en modern storstad som ska klara trycket av en allt större befolkning, och ska göra det i klassisk saudisk lyxig stil.

“Riyadh Metro kommer att underlätta vardagen och pendlingen för medborgare och besökare och samtidigt erbjuda dem en reseupplevelse i världsklass”, säger Ibrahim bin Mohammed Al Sultan, vd för den kungliga kommissionen i staden.

Läs även:

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

